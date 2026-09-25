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Рейтинг: крупнейшие экспортеры нефти в мире

Нефть остается одним из наиболее активно торгуемых в мире сырьевых товаров, а страны, поставляющие ее на внешние рынки, способны влиять на стоимость топлива далеко за пределами собственных границ.

Рейтинг крупнейших экспортеров нефти / © Visual Capitalist

На инфографике представлены крупнейшие экспортеры нефти в мире в 2025 году. Данные основаны на Annual Statistical Bulletin 2026 ОПЕК. Показатели включают сырую нефть, в том числе газовый конденсат, а также нефтепродукты. При этом речь идет о валовом экспорте — без вычета импорта. Поэтому в итоговые объемы могут входить реэкспорт и нефть, находящаяся в транзите.

США занимают первое место с показателем 10,7 миллиона баррелей в сутки, опережая Саудовскую Аравию, которая экспортирует 7,9 миллиона баррелей в сутки. На две страны в совокупности приходится почти четверть мирового экспорта нефти. Лидирующее положение США во многом стало результатом сланцевого бума. Горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта позволили извлекать больше нефти из плотных горных пород, а отмена большинства ограничений на экспорт американской нефти в 2015 году открыла производителям доступ к зарубежным рынкам.

Россия занимает третье место с показателем 6,6 миллиона баррелей в сутки, а совокупная доля трех крупнейших экспортеров достигает 33,0% мирового объема. Далее следуют Канада — 4,1 миллиона баррелей в сутки — и Объединенные Арабские Эмираты — 3,9 миллиона баррелей в сутки.

Поскольку статистика учитывает не только сырую нефть, но и нефтепродукты, высокие позиции в рейтинге могут занимать крупные центры нефтепереработки и торговли. Именно этим отчасти объясняется присутствие среди крупнейших экспортеров таких стран, как Нидерланды и Сингапур.

На региональном уровне картина выглядит несколько иначе. Ближний Восток экспортирует 22,4 миллиона баррелей нефти в сутки, что соответствует 29,2% мирового объема. Следом идет Европа — 16,1 миллиона баррелей в сутки, или 21% мирового экспорта. Она лишь немного опережает Северную Америку, на долю которой приходится 15,7 миллиона баррелей в сутки, или 20,5%. Еще 10,9 миллиона баррелей в сутки, или 14,2%, обеспечивает Азиатско-Тихоокеанский регион.

Лидерство Ближнего Востока во многом объясняется огромными запасами нефти в регионе. Миллионы лет назад древние моря оставляли богатые органикой осадочные отложения, а коллекторские породы и непроницаемые покрышки создавали условия для накопления нефти под землёй.

На Саудовскую Аравию приходится более трети экспорта региона. Относительно низкая себестоимость добычи на ее месторождениях, разветвленная трубопроводная сеть и инвестиции в нефтеперерабатывающие предприятия за рубежом позволяют стране превращать огромные запасы сырья в стабильные поставки потребителям.

В совокупности на Ближний Восток и Северную Америку приходится 49,7% мирового экспорта нефти. Если же посмотреть на рынок со стороны покупателей, то Азиатско-Тихоокеанский регион получает 50,1% мирового импорта нефти. Это наглядно показывает масштаб торговли нефтью между удаленными друг от друга регионами.

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