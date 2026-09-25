Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1488
Посты: 1163
1

Иран опередил Великобританию и Францию: у каких стран больше подводных лодок

Глава штаба ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс недавно заявил, что его стране пора вспомнить, что она — «морская держава». Сказал он это в контексте обсуждения России и подводных лодок. Вот только, как видно на инфографике, по количеству подводных лодок Великобритания уступает не только России, но и Ирану с Северной Кореей.

Сообщество
# армия
# Инфографики
# карта
# подводные лодки
# подлодки
# страны
# флот
Карта: у каких стран больше подводных лодок / © Data Explained
Карта: у каких стран больше подводных лодок / © Data Explained

Дженкинс отметил, что у России есть современные подводные лодки, которые становится все труднее отслеживать. И, как показывает рейтинг Global Firepower, Россия и США в 2026 году лидируют по количеству подводных лодок. Обе страны эксплуатируют по 66 подлодок. 

Третье место в рейтинге занял Китай с 61 подводной лодкой. Следом оказались Иран и Северная Корея. В их флот входят 25 и 24 подлодки соответственно. Эти две страны опередили в том числе Японию (23), Южную Корею (22), Индию (18) и Турцию (14). 

Великобритания с десятью подлодками заняла десятое место. Следом за ней идут Франция и Греция с девятью лодками у каждой. Получается, Великобритания и Франция вместе уступают Ирану и даже Северной Корее.

Рейтинг Global Firepower учитывает подводные лодки всех типов, которые входят в состав военно-морских сил стран. Он не разделяет атомные и дизель-электрические подлодки, а также не учитывает, какие ракеты они могут нести. Стоит отметить, что число подлодок может различаться в зависимости от источника из-за разницы в методике подсчета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# армия
# Инфографики
# карта
# подводные лодки
# подлодки
# страны
# флот
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
25 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
1000
Физика нейтронных звезд и почему они нейтронные
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Сен
500
О чем врут школьные учебники по биологии
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Как улучшить безопасность эксплуатации гибридных и электрических транспортных средств?
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Сен
600
Четыре столпа современной космологии: на каких наблюдениях строится современная космологическая картина
ВСмысле
Онлайн
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Зоны жизни Вселенной
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Нейробиология памяти и обучения
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Мосты повисли над водами: история строительства цепных переправ Санкт-Петербурга
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы впервые поймали радиосигнал от экзопланеты

    24 сентября, 15:02

  2. Ученые нашли родину летучих мышей

    24 сентября, 14:08

  3. У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом

    24 сентября, 13:35

  4. Сотни веществ из пестицидов связали с риском рака груди

    24 сентября, 13:05
Выбор редакции

Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

23 сентября, 13:37

Последние комментарии

Иван Колупаев
3 часа назад
Евгений, полно людей которые читают больше. Я например. Каждый день что-нибудь читаю. Так что по книге в месяц это вполне может быть средний

Рейтинг: самые читающие страны

Евгений Загуменный
5 часов назад
Блин, я 11 книг прочел разве что за последние 25 лет... А средний житель России - столько же, только за год! Получается что я не в России?

Рейтинг: самые читающие страны

Глеб Верхов
6 часов назад
Этот журнал не выходит в России и многих странах, якобы участвующих в опросе. Поэтому вызывает вопросы методология и выборка. У кого и как они

Рейтинг: самые читающие страны

Александр Суворов
6 часов назад
Дмитрий, хотят серверные, дата центры, вычислительные мощности вывести в космос Но типа зачем? Они будут в сотни раз дороже наземного такого же

SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Дарья Виеру
8 часов назад
Степан, это же новостной портал 🫠 здесь публикуются новости науки, переводы и интерпретации различных научных статей со всего мира. Что со всем

Тепловые волны на суше стали начинаться раньше и заканчиваться позже

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, ну я-то ее совсем не упоминал что нетрудно проследить по ветке коментов. Я говорил проблемах дозаправки которая одной гидродинамикой

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Степан Жук
10 часов назад
Вы как-то определитесь уже. Березин пишет, что наоборот, ученые выяснили, что влажность растет, количество зелени на планете все больше, Сахара вся

Тепловые волны на суше стали начинаться раньше и заканчиваться позже

Дмитрий Караваев
10 часов назад
Не понимаю не хрена в этой политике... Ну был приоритет у руководителя... чет поугражал, поугражал. Теперь все строят супер, пупер оружие и таки

AEVEX впервые представила турбореактивный автономный аппарат Specter с модульной полезной нагрузкой

Дмитрий Караваев
10 часов назад
1000 000 спутниковая группировка в космосе. Это что реально?

SpaceX собрала гигантскую ракету Starship перед самым амбициозным испытательным полетом

Александр Березин
11 часов назад
Иван, " так про гидродинамику это вы разговор завели 🙂 Мол знаете такое слово и ничего в нем нет страшного." Нет, упомянул ее совсем по другим

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Березин
11 часов назад
Дмитрий, "Александр, угу, типа сам догадайся." Если бы вы читали текст выше, то знали бы, что там чистейшим русским языком написано, какой именно из

G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?

Апполинарий Закутков
12 часов назад
Андрей, в мире очень много зданий построенных в 19 веке с каркасом из чугуна. И до сих пор стоят. Делали арки, что бы перекрытия не работали на

В Англии построили первое в мире высотное здание с каменным экзоскелетом

Апполинарий Закутков
12 часов назад
Ну да. А доказательство квантовой запутанности подтверждает, что если воздействовать на части волос или ногтей человека, воздействие отразится и

У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом

Alexander Orsi
12 часов назад
Андрей, Штаты на 7 месте, но не за счёт объёмов, а потому что выпускают передовую высокомаржинальную продукцию.

Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники

Alexander Orsi
12 часов назад
Дмитрий, дело не в лицензиях, а во владельцах: когда в Китае была дешёвая рабсила - иностранные фирмы активно переносили производство в Китай. То

Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники

Иван Колупаев
12 часов назад
Александр, так про гидродинамику это вы разговор завели 🙂 Мол знаете такое слово и ничего в нем нет страшного. Разумеется проблемы с криогенным

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Александр Березин
13 часов назад
Анна, глобальное потепление ""придумали" советские ученые (см. Будыко), а сделал весь мир (см. промышленная революция).

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Александр Березин
13 часов назад
Дмитрий, вариация на тему того, что выше названо самым вероятным.

G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?

Александр Березин
13 часов назад
Иван, если не секрет: вы думаете, что криогенное топливо перекачивается не в рамках законов гидродинамики? Проблемы с ним в основном возникают

В США объяснили, почему третьей земной нацией на Луне станут итальянцы

Самые обсуждаемые