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Иран опередил Великобританию и Францию: у каких стран больше подводных лодок
Глава штаба ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс недавно заявил, что его стране пора вспомнить, что она — «морская держава». Сказал он это в контексте обсуждения России и подводных лодок. Вот только, как видно на инфографике, по количеству подводных лодок Великобритания уступает не только России, но и Ирану с Северной Кореей.
Дженкинс отметил, что у России есть современные подводные лодки, которые становится все труднее отслеживать. И, как показывает рейтинг Global Firepower, Россия и США в 2026 году лидируют по количеству подводных лодок. Обе страны эксплуатируют по 66 подлодок.
Третье место в рейтинге занял Китай с 61 подводной лодкой. Следом оказались Иран и Северная Корея. В их флот входят 25 и 24 подлодки соответственно. Эти две страны опередили в том числе Японию (23), Южную Корею (22), Индию (18) и Турцию (14).
Великобритания с десятью подлодками заняла десятое место. Следом за ней идут Франция и Греция с девятью лодками у каждой. Получается, Великобритания и Франция вместе уступают Ирану и даже Северной Корее.
Рейтинг Global Firepower учитывает подводные лодки всех типов, которые входят в состав военно-морских сил стран. Он не разделяет атомные и дизель-электрические подлодки, а также не учитывает, какие ракеты они могут нести. Стоит отметить, что число подлодок может различаться в зависимости от источника из-за разницы в методике подсчета.
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