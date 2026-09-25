Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Иран опередил Великобританию и Францию: у каких стран больше подводных лодок

Глава штаба ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс недавно заявил, что его стране пора вспомнить, что она — «морская держава». Сказал он это в контексте обсуждения России и подводных лодок. Вот только, как видно на инфографике, по количеству подводных лодок Великобритания уступает не только России, но и Ирану с Северной Кореей.

Карта: у каких стран больше подводных лодок / © Data Explained

Дженкинс отметил, что у России есть современные подводные лодки, которые становится все труднее отслеживать. И, как показывает рейтинг Global Firepower, Россия и США в 2026 году лидируют по количеству подводных лодок. Обе страны эксплуатируют по 66 подлодок.

Третье место в рейтинге занял Китай с 61 подводной лодкой. Следом оказались Иран и Северная Корея. В их флот входят 25 и 24 подлодки соответственно. Эти две страны опередили в том числе Японию (23), Южную Корею (22), Индию (18) и Турцию (14).

Великобритания с десятью подлодками заняла десятое место. Следом за ней идут Франция и Греция с девятью лодками у каждой. Получается, Великобритания и Франция вместе уступают Ирану и даже Северной Корее.

Рейтинг Global Firepower учитывает подводные лодки всех типов, которые входят в состав военно-морских сил стран. Он не разделяет атомные и дизель-электрические подлодки, а также не учитывает, какие ракеты они могут нести. Стоит отметить, что число подлодок может различаться в зависимости от источника из-за разницы в методике подсчета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.