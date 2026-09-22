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Спутники засекли новую китайскую подлодку на верфи в Даляне
На китайской верфи Бохай в Даляне формируется новая подводная лодка, обладающая рядом примечательных особенностей. Спутниковые снимки позволили получить новые сведения о перспективах развития китайского подводного флота.
Новый снимок этой субмарины, сделанный компанией Vantor, показал водометный движитель насосного типа, а также другие особенности одного из кораблей, который обычно относят к новому классу атомных многоцелевых подводных лодок.
По сравнению с традиционными открытыми гребными винтами и более простыми винтами в кольцевых насадках водометные движители обеспечивают преимущества с точки зрения снижения шумности и эффективности, особенно при высоких скоростях подводного хода.
Снимок также позволяет рассмотреть Х-образное расположение горизонтальных рулей в кормовой части подлодки. В целом Х-образная схема обеспечивает преимущества в маневренности, эффективности и безопасности, что особенно важно при действиях в прибрежных районах. Кроме того, по сравнению с крестообразным расположением рулей она может способствовать снижению акустической заметности на значительной части эксплуатационного диапазона подводной лодки.
На снимке подводной лодки хорошо заметен открытый прямоугольный участок корпуса сразу за рубкой. Над этим участком уже установлена конструкция, скрывающая продолжающиеся работы в данной части лодки. Ожидается, что подлодка получит вертикальную пусковую установку, способную размещать различные противокорабельные и крылатые ракеты для ударов по наземным целям, а потенциально и гиперзвуковые боеприпасы.
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Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?
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