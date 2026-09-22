Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
22 сентября, 11:06
Рейтинг: +8530
Посты: 1260
2

Спутники засекли новую китайскую подлодку на верфи в Даляне

На китайской верфи Бохай в Даляне формируется новая подводная лодка, обладающая рядом примечательных особенностей. Спутниковые снимки позволили получить новые сведения о перспективах развития китайского подводного флота.

Сообщество
# Китай
# оружие
# подлодки
# спутники
# флот
Спутники засекли новую китайскую подлодку на верфи в Даляне / © Vantor 
Спутники засекли новую китайскую подлодку на верфи в Даляне / © Vantor 

Новый снимок этой субмарины, сделанный компанией Vantor, показал водометный движитель насосного типа, а также другие особенности одного из кораблей, который обычно относят к новому классу атомных многоцелевых подводных лодок.

По сравнению с традиционными открытыми гребными винтами и более простыми винтами в кольцевых насадках водометные движители обеспечивают преимущества с точки зрения снижения шумности и эффективности, особенно при высоких скоростях подводного хода.

Снимок также позволяет рассмотреть Х-образное расположение горизонтальных рулей в кормовой части подлодки. В целом Х-образная схема обеспечивает преимущества в маневренности, эффективности и безопасности, что особенно важно при действиях в прибрежных районах. Кроме того, по сравнению с крестообразным расположением рулей она может способствовать снижению акустической заметности на значительной части эксплуатационного диапазона подводной лодки.

На снимке подводной лодки хорошо заметен открытый прямоугольный участок корпуса сразу за рубкой. Над этим участком уже установлена конструкция, скрывающая продолжающиеся работы в данной части лодки. Ожидается, что подлодка получит вертикальную пусковую установку, способную размещать различные противокорабельные и крылатые ракеты для ударов по наземным целям, а потенциально и гиперзвуковые боеприпасы. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Китай
# оружие
# подлодки
# спутники
# флот
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
22 Сен
Бесплатно
Ожегов: компас русского слова
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
В поисках клеточных моделей нейродегенераций: что говорит 3D-геном
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
На перекрестке империй: как формировалась армянская мифология
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Что нам известно о лечении хронического гепатита В: от малых молекул до генных редакторов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
В глубины разума: секреты нашего бессознательного
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Экскурсия
24 Сен
Бесплатно
Снова день равен ночи
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 сентября, 16:52
Редакция Naked Science

Что не так с нашей обувью и как современные материалы исправляют это?

Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?

Технологии
# материалы
# обувь
# полимеры
# технологии
22 сентября, 08:31
Марк Чернов

Исследование показало, что человеческий мозг развивается как два разных органа

Человеческий мозг оказался двумя разными органами, которые объединились в процессе эволюции сотни миллионов лет назад. Исследователи доказали, что передняя и задняя части мозга формируются из совершенно разных стволовых клеток. Это открытие опровергло давнюю научную теорию и позволило впервые вырастить нейроны ствола мозга в лаборатории.

Биология
# генетика
# мозг
# нейроны
# стволовые клетки
# эволюция
# эмбриональное развитие
21 сентября, 09:24
Елизавета З.

«Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.

Астрономия
# Hubble
# астрономия
# галактика
# космос
# спиральная галактика
# фото
16 сентября, 14:29
Татьяна Зайцева

Выражение «Все дороги ведут в Рим» оказалось ложным

Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.

История
# дороги
# исторические мифы
# Рим
# Римская империя
21 сентября, 09:24
Елизавета З.

«Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.

Астрономия
# Hubble
# астрономия
# галактика
# космос
# спиральная галактика
# фото
21 сентября, 16:52
Редакция Naked Science

Что не так с нашей обувью и как современные материалы исправляют это?

Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?

Технологии
# материалы
# обувь
# полимеры
# технологии
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые показали, что врожденные нарушения моторики влияют на развитие мозга

    22 сентября, 10:59

  2. Мембраны для очистки воды выдержали 270 часов в автоклаве и сотни циклов стерилизации

    22 сентября, 10:00

  3. Океаны внутри ледяных лун смогли «пережить» гигантские столкновения

    22 сентября, 09:15

  4. Ученые исследовали возможности ускорительного кольца-восьмерки для новой физики

    22 сентября, 09:13
Выбор редакции

«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

21 сентября, 10:52

Последние комментарии

Aitneics Secniv
3 часа назад
Сделать научные открытия ИИ может помочь ученым только там, где требуется умный перебор вариантов. Это , конечно, хорошо. Но новые концепции, типа

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Далёкий Вильгельм
3 часа назад
Роман, предполагается, что такое имеет смысл в условиях, когда скорость реакции системы важнее КПД. Турбине для смены режима надо секунд 10,

Honeywell испытала водородный источник питания для будущих самолетов

Далёкий Вильгельм
3 часа назад
Молодцы! Гранты сами не попилятся! 😂.

Honeywell испытала водородный источник питания для будущих самолетов

Макс Максимов
9 часов назад
Вполне допускаю, что официальная версия более чем правдивая, но она недоговорённая. Судя по всему, второй участник получил меньшие повреждения,

Тайна гибели «Курска»

Elusive Joe
9 часов назад
У нас бы в чермет сдали 😅

На дне Дуная нашли больше тонны железа возрастом свыше 2000 лет

Andrew Bolshakov
14 часов назад
Arista, сразу видно не бывавшего.

Территория Дании выросла на 300 тысяч квадратных метров благодаря строительству самого длинного погружного тоннеля в мире

Andrew Bolshakov
14 часов назад
По-видимому, в центр той галактики удачно влетела более мелкая галактика. И влетела под прямым углом. А была она dSa, dSph или dSB.

«Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

Иван Колупаев
15 часов назад
Андрей, кто сказал что вас "поучают"? 😏 Над вами посмеиваются. Пока довольно беззлобно. Впрочем большая часть текста приведенного на скрине

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Андрей Гаврилов
16 часов назад
А вот и очередные проективные рассказы о себе, любимым, и проективные же аутотренинги от этого персонажа. Дмитрий, про вас мы всё выяснили ещё в

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Андрей Гаврилов
16 часов назад
Божечки, ещё один решил непрошенным менторством заняться. Это вас судя по всему надо учить в таких условиях проверки делать, это у вас тут проблемы

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Андрей Гаврилов
16 часов назад
А вот и манипуляция "иллюзия контроля", что тут из вас лезет в качестве вашего "особо богатого внутреннего мира", любому вменяемому человеку

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Андрей Гаврилов
16 часов назад
Я тут смотрю у нас появилась терапевтическая группа "Хенкок обидел", с проективными рассказами о себе, любимых

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Андрей Гаврилов
16 часов назад
Сашенька, перелогиньтесь. У вас тут "признание в каждом обвинении", 🤡. Каких нейросетей кроме нейросети моего головного мозга и нейросети

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Sam Dowson
18 часов назад
Все кто использует этот недалекий ИИ видимо обладают таким же недалёким интеллектом естественным. Сравнивать новейшую супералису с квин3,5 и

«Яндекс» выложил в опенсорс новую ИИ-модель, обученную с нуля

Иван Колупаев
18 часов назад
Андрей, общедоступные нейросетки те еще подлизы и при должном старании их можно убедить в чем угодно. Ну почти. Были случаи когда поговорив с

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Далёкий Вильгельм
19 часов назад
Александр, у них отработаны 2 технологии: захоронение (ибо надо чем-то заполнять пустоты после откачки газа или нефти) и синтез углеродного топлива

В Европе запустили крупнейшую установку по улавливанию CO₂ и первую полную трансграничную цепочку его захоронения

Алексей Филиппов
21 час назад
Иван, в России это ещё будет не актуально лет 30-50. Точечно что-то внедрят, для красивой отчётности, но основная часть работ, будет лежать на людях.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Dmitriy Dorian
21 час назад
Андрей, "то что я здесь прав Любой человек может выяснить просто послав хвост этого треда в ИИ-чат, спросив его заключение, кто же здесь прав а кто

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Dmitriy Dorian
21 час назад
Александр, да он реально невменяем. И совершенно нечувствителен ни к каким рациональным аргументам.

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Dmitriy Dorian
21 час назад
Андрей, да больше опозориться, чем вы с вашим нейрослопным ответом, вряд ли возможно. Мышление, включайте мышление, хватить заниматься

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Самые обсуждаемые