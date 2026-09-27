Самые коррумпированные правители Древнего Рима

Абсолютная власть нередко ведет к злоупотреблениям. Особенно часто это происходило в Римской империи, где император обладал практически неограниченными полномочиями и мог в полной мере потакать собственным амбициям. Разумеется, далеко не все правители были коррумпированы, однако таких оказалось достаточно, чтобы навсегда запятнать сам институт императорской власти.

Калигула / © Wikimedia Commons

Имена Нерона и Калигулы спустя почти две тысячи лет по-прежнему ассоциируются с жестокостью и злоупотреблениями властью. Вот несколько наиболее ярких примеров коррупции и деспотизма среди римских императоров.

Калигулу часто называют одним из худших и наиболее коррумпированных правителей в истории Рима. Но его судьба вовсе не была предопределена.

Сын любимого полководца Германика, он в возрасте всего 24 лет стал императором в 37 году н. э., и его восшествие на престол было встречено народом с ликованием. Согласно большинству сохранившихся свидетельств, первые месяцы его правления отличались умеренностью и терпимостью. Калигула вернул из изгнания политических ссыльных, снизил некоторые налоги и пользовался широкой общественной поддержкой.

В конце 37 года н. э. Калигула перенес загадочную болезнь. Античные авторы считали ее переломным моментом, после которого характер императора якобы резко изменился. Однако установить, действительно ли болезнь стала причиной его последующего поведения, невозможно. После этого в источниках все чаще появляются рассказы о коррупции, деспотизме и непредсказуемом поведении Калигулы. Он казнил предполагаемых политических противников, унижал Сенат и в целом вел себя так, как, по мнению современников, не подобало человеку, обладавшему огромной властью во всем Средиземноморье.

Одной из ключевых проблем стали его расходы. Предшественник Калигулы, Тиберий, придерживался весьма бережливой финансовой политики и накопил значительные средства в государственной казне. Согласно античным источникам, Калигула быстро истратил значительную часть этих запасов на общественные игры, пиры, личные удовольствия, масштабные строительные проекты и щедрые выплаты солдатам. Когда деньги начали заканчиваться, император, по этим свидетельствам, обратился к состоятельным римлянам. Он нередко обвинял их в государственной измене и других преступлениях, используя эти обвинения как предлог для конфискации имущества.

Светоний и Кассий Дион также утверждают, что Калигула ввел налоги на такие вещи, как продукты питания, юридические сделки и услуги проституток. Впрочем, сохранившихся свидетельств недостаточно, чтобы подтвердить каждую деталь этих рассказов. Вообще, многие наиболее экстравагантные истории о Калигуле следует воспринимать с определенной осторожностью. Среди них — рассказ о том, будто император собирался сделать своего коня консулом, а также утверждения о его кровосмесительных отношениях с сестрами. Сохранившиеся труды Светония, Кассия Диона и Иосифа Флавия в целом настроены против Калигулы, и их рассказы необходимо рассматривать с учетом этой враждебной позиции. Тем не менее имеются веские основания считать его правление коррумпированным и деспотичным. В 41 году н. э. Калигула был убит офицерами преторианской гвардии.

Нерона также часто называют одним из худших императоров в римской истории. Как и в случае с Калигулой, первые годы его правления были относительно умеренными. Нерон стал императором в возрасте 16 лет и на раннем этапе находился под сильным влиянием своей матери Агриппины Младшей, наставника — философа Сенеки — и префекта преторианской гвардии Бурра. Он снизил некоторые налоги, ограничил вознаграждения доносчикам и публично демонстрировал милосердие. Однако по мере взросления Нерон все сильнее стремился избавиться от опеки.

В 59 году н. э. он приказал убить собственную мать, а Сенеку постепенно отстранил от дел. В 65 году философу было приказано покончить с собой. Освободившись от этих ограничений, Нерон смог уделять гораздо больше внимания тому, что действительно его интересовало, — искусству.

Молодой император начал тратить огромные средства на праздники, гладиаторские бои, пиры и публичные представления. Для финансирования своих расходов он все чаще прибегал к обвинениям в государственной измене и конфискации имущества богатых римлян.

Нерон также использовал подарки и денежные выплаты, чтобы заручиться лояльностью солдат и преторианской гвардии. Пожалуй, наиболее наглядно стремление Нерона ставить личные интересы выше общественных проявилось после Великого пожара Рима в 64 году н. э. Три из 14 городских районов были полностью уничтожены огнем, еще семь получили серьезные повреждения.

Вопреки распространенному мнению, надежных свидетельств того, что пожар устроил сам Нерон, не существует. В момент его начала император находился за пределами Рима, а после возвращения организовал помощь пострадавшим. Он открыл для переселенцев общественные здания и собственные сады, обеспечил их продовольствием и ввел новые строительные правила.

Тем не менее Нерон серьезно испортил свою репутацию, распорядившись построить Золотой дом на части территории, расчищенной после пожара. Огромный и роскошный дворцовый комплекс лишь укрепил представление о том, что Нерон воспользовался катастрофой ради собственной выгоды. Кроме того, Нерон обвинил в пожаре христиан и начал их преследования и казни. Исключительная жестокость этих репрессий еще сильнее подорвала его популярность.

В конечном счете расточительность и репрессии Нерона лишили его поддержки Сената, преторианской гвардии и наместников провинций. Вынужденный в позоре бежать из Рима, Нерон покончил с собой в 68 году н. э.

Если Калигула и Нерон считались одними из худших императоров Рима, то Коммод, пожалуй, был самым большим разочарованием. Сын любимого императора Марка Аврелия, он подавал большие надежды, когда в 180 году н. э. стал единоличным правителем Рима. До этого он в течение трех лет правил вместе с отцом. В отличие от Марка Аврелия, Коммод практически не интересовался государственными делами. Он быстро завершил военные операции на Дунае и вернулся в Рим, где передал значительную часть полномочий советникам, таким как Переннис и Клеандр. Сам Коммод все больше увлекался участием в гладиаторских боях и стремился изображать себя Геркулесом — римским воплощением греческого героя Геракла. На этом фоне коррупция в государственном аппарате усиливалась.

Особенно дурной славой пользовался Клеандр, который, согласно античным источникам, продавал государственные должности тому, кто предложит за них больше.

Источники также рассказывают о конфискациях имущества после обвинений в заговоре или государственной измене. Коммод позволял этой коррупции существовать и сам получал от нее выгоду. Его собственная расточительность, фаворитизм и политическое насилие лишь усугубляли ситуацию. В 192 году н. э. Коммод был убит в результате заговора, организованного представителями его собственного двора.

Гелиогабал, или Элагабал, менее известен широкой публике, чем Нерон, Калигула и Коммод. Однако те, кто знаком с его правлением, нередко включают его в число худших римских императоров.

Гелиогабал стал императором в возрасте 14 лет — в 218 году н. э. Как и в случае с Нероном, первые годы его правления проходили под сильным влиянием старших родственников. Наиболее заметную роль среди них играла его бабушка Юлия Меза. С его двором стали связывать фаворитизм, расточительные расходы и продажу государственных должностей, хотя некоторые из наиболее подробных обвинений содержатся в «Истории Августов». Однако Гелиогабала отличали от его предшественников некоторые важные особенности.

Античные историки наполнили свои труды сенсационными рассказами о его личной жизни, но многие из этих утверждений невозможно проверить. При этом достоверно известно, что Гелиогабал использовал императорские ресурсы, пытаясь возвысить сирийского бога Элагабала над традиционными государственными культами Рима. Он построил для него роскошный храм, устраивал пышные религиозные празднества и перенес важные священные римские реликвии в новое святилище. Такая политика оттолкнула многих представителей римской элиты и преторианской гвардии, которые воспринимали её как покушение на традиционную религию. В 222 году н. э. преторианцы убили Гелиогабала и его мать, перейдя на сторону его двоюродного брата Александра Севера, кандидатуру которого продвигала Юлия Меза.

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