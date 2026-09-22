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Фотограф заснял молнию над горой в грозу, которая унесла жизнь 19-летнего туриста

Фотограф запечатлел момент, когда молния ударила в гору, даже не подозревая, что мощная гроза всего несколькими километрами выше только что унесла жизнь 19-летнего туриста.

Удар молнии в гору Тимпаногос / © Taylor Ehat

В прошлую пятницу, 18 сентября, на вершине горы Тимпаногос в округе Юта (штат Юта) от удара молнии погиб 19-летний юноша, еще несколько человек получили травмы.

Когда группа туристов достигла вершины, в этот район пришла гроза, и людям пришлось укрыться в известной смотровой точке под названием «Жестяная хижина», расположенной на вершине горы Тимпаногос высотой 3 582 метра.

По данным офиса шерифа округа Юта, молния ударила в металлическое сооружение, в результате чего один из туристов погиб.

В это же время у подножия горы фотограф Тейлор Эхат наблюдал за грозой, надвигающейся на Тимпаногос. Именно тогда он сделал снимок разряда молнии, ударившего в склон горы, — той самой грозы, которая несколькими минутами ранее стала причиной гибели 19-летнего туриста на вершине.

Поначалу фотограф счел снимок просто впечатляющим кадром и в течение всего дня показывал его знакомым. Но когда он узнал, что та же гроза стала причиной гибели 19-летнего туриста, фотография приобрела совершенно иной — трагический — смысл, которого он никак не мог предвидеть.

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