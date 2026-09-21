Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Маск раскрыл параметры Starlink Gen3: 10 Тбит/с и мощные компьютеры NVIDIA на борту
Илон Маск раскрыл предполагаемые характеристики следующего этапа развития спутниковой сети SpaceX. По его словам, каждый аппарат Gen3 сможет обеспечивать около 10 Тбит/с связи «в обоих направлениях», получит мощность порядка 250 киловатт и бортовой вычислительный комплекс на базе NVIDIA Vera Rubin NVL72.
Новые цифры Маск назвал после того, как Федеральная комиссия по связи США приняла к рассмотрению заявку SpaceX на систему Gen3. Компания просит разрешить размещение до 100 тысяч спутников на очень низких околоземных орбитах — примерно от 323 до 327,5 километра и от 473 до 477,5 километра. Принятие заявки к рассмотрению не означает ее одобрения: процедура FCC только перешла к следующему этапу.
Отвечая на сообщение об этой заявке, Маск написал, что пропускная способность одного спутника составит скорее около 10 Тбит/с «в обоих направлениях», а со временем существует путь к показателю свыше 100 Тбит/с. Он также назвал мощность одного аппарата — 250 киловатт — и сообщил, что на нем будет установлен разработанный SpaceX вариант вычислительной системы NVIDIA Vera Rubin NVL72.
Эти параметры заметно превосходят характеристики Starlink V3, которые SpaceX публиковала ранее. Нынешний V3 рассчитан примерно на 1 Тбит/с нисходящего трафика и 160 Гбит/с восходящего, а связь между спутниками обеспечивают шесть лазерных каналов по 400 Гбит/с каждый. Поэтому новые слова Маска, скорее всего, относятся не к первой версии V3, которую SpaceX готовит к запускам, а к дальнейшему развитию архитектуры Gen3. Отдельной технической спецификации с показателем 10 Тбит/с компания пока не опубликовала.
Не менее необычно выглядит появление на борту Vera Rubin NVL72. В наземном варианте это масштабная вычислительная система NVIDIA, объединяющая 72 ускорителя Rubin и 36 процессоров Vera. Однако Маск говорит именно о разработанном SpaceX варианте, поэтому неизвестно, насколько сильно орбитальная версия будет отличаться от стандартной стоечной системы.
NVIDIA уже подтверждала работу со SpaceX над переносом Vera Rubin в космос, но раньше речь шла прежде всего об отдельном проекте Starmind — спутниках для орбитальных вычислений и искусственного интеллекта. Компания сообщала, что первый Starmind получит оптимизированную версию Vera Rubin NVL72. Новое заявление Маска впервые связывает такую вычислительную мощность непосредственно с аппаратами Gen3.
Если заявленные характеристики дойдут до серийных аппаратов, Gen3 станет заметно больше похож не просто на ретранслятор интернета, а на полноценный вычислительный узел в космосе. Но пока остается открытым главный вопрос: какие из названных Маском параметров попадут в первые серийные спутники, а какие относятся к более поздним версиям системы. SpaceX еще не раскрыла ни окончательную конструкцию таких аппаратов, ни сроки развертывания сети в заявленном масштабе.
Археологической науке редко удается восстановить, как именно обустраивали древние погребения, ведь ткани, растительные наполнители и другие мягкие материалы почти не сохраняются. Недавно в могилах первых веков нашей эры на севере Польши ученые нашли остатки рогоза и шерстяной ткани, которые могли быть частью матрасов, подушек или мягкой обивки гробов.
Управление Конгресса США по бюджету подготовило доклад о последствиях глобального потепления. Первыми изо всех государственных органов в истории оно спрогнозировало серьезное снижение смертности из-за потепления климата. Это идет наперекор многолетней традиции полного игнорирования официальными документами давно известного в науке факта подавления избыточной смертности из-за роста глобальных температур.
Компания Nikon объявила победителей ежегодного конкурса Small World in Motion 2026 года. Жюри отобрало лучшие видеоролики и таймлапсы, снятые через микроскоп. Предлагаем вам посмотреть работы, объединившие науку и искусство.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
Тренды здорового питания постоянно меняются, в том числе на основе научных исследований. Когда-то публика панически боялась жиров, но их реабилитировали. Гарвардская пирамида здорового питания рисовала сложные углеводы в основании пирамиды, а теперь они переместились к вершине. Возможно, и современную моду на приоритет белка придется пересмотреть.
При выборе между возможной выгодой и риском в коре головного мозга разворачивается противостояние двух независимых нейронных узлов. Нейробиологи подключились к мозгу напрямую и зафиксировали эту борьбу в реальном времени. Исследование помогло объяснить физическую природу сомнений и скрытую анатомию выбора.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Октября, 2015
Самые жуткие случаи массовых суицидов
13 Сентября, 2013
Позиции самолетов в реальном времени
19 Марта, 2016
Самые странные объекты во Вселенной
12 Января, 2017
2027: Каким будет ваш дом через 10 лет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии