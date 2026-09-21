Маск раскрыл параметры Starlink Gen3: 10 Тбит/с и мощные компьютеры NVIDIA на борту

Илон Маск раскрыл предполагаемые характеристики следующего этапа развития спутниковой сети SpaceX. По его словам, каждый аппарат Gen3 сможет обеспечивать около 10 Тбит/с связи «в обоих направлениях», получит мощность порядка 250 киловатт и бортовой вычислительный комплекс на базе NVIDIA Vera Rubin NVL72.

Спутник Starlink нового поколения / © SpaceX

Новые цифры Маск назвал после того, как Федеральная комиссия по связи США приняла к рассмотрению заявку SpaceX на систему Gen3. Компания просит разрешить размещение до 100 тысяч спутников на очень низких околоземных орбитах — примерно от 323 до 327,5 километра и от 473 до 477,5 километра. Принятие заявки к рассмотрению не означает ее одобрения: процедура FCC только перешла к следующему этапу.

Отвечая на сообщение об этой заявке, Маск написал, что пропускная способность одного спутника составит скорее около 10 Тбит/с «в обоих направлениях», а со временем существует путь к показателю свыше 100 Тбит/с. Он также назвал мощность одного аппарата — 250 киловатт — и сообщил, что на нем будет установлен разработанный SpaceX вариант вычислительной системы NVIDIA Vera Rubin NVL72.

Эти параметры заметно превосходят характеристики Starlink V3, которые SpaceX публиковала ранее. Нынешний V3 рассчитан примерно на 1 Тбит/с нисходящего трафика и 160 Гбит/с восходящего, а связь между спутниками обеспечивают шесть лазерных каналов по 400 Гбит/с каждый. Поэтому новые слова Маска, скорее всего, относятся не к первой версии V3, которую SpaceX готовит к запускам, а к дальнейшему развитию архитектуры Gen3. Отдельной технической спецификации с показателем 10 Тбит/с компания пока не опубликовала.

Не менее необычно выглядит появление на борту Vera Rubin NVL72. В наземном варианте это масштабная вычислительная система NVIDIA, объединяющая 72 ускорителя Rubin и 36 процессоров Vera. Однако Маск говорит именно о разработанном SpaceX варианте, поэтому неизвестно, насколько сильно орбитальная версия будет отличаться от стандартной стоечной системы.

NVIDIA уже подтверждала работу со SpaceX над переносом Vera Rubin в космос, но раньше речь шла прежде всего об отдельном проекте Starmind — спутниках для орбитальных вычислений и искусственного интеллекта. Компания сообщала, что первый Starmind получит оптимизированную версию Vera Rubin NVL72. Новое заявление Маска впервые связывает такую вычислительную мощность непосредственно с аппаратами Gen3.

Если заявленные характеристики дойдут до серийных аппаратов, Gen3 станет заметно больше похож не просто на ретранслятор интернета, а на полноценный вычислительный узел в космосе. Но пока остается открытым главный вопрос: какие из названных Маском параметров попадут в первые серийные спутники, а какие относятся к более поздним версиям системы. SpaceX еще не раскрыла ни окончательную конструкцию таких аппаратов, ни сроки развертывания сети в заявленном масштабе.

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