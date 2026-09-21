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Первый авианосец Индонезии вошел в воды страны

Бывший итальянский Giuseppe Garibaldi достиг индонезийских вод под новым именем Sriwijaya. Корабль совершил переход из Европы со смешанным итальянско-индонезийским экипажем.

Бывший итальянский авианосец Giuseppe Garibaldi во время перехода в Индонезию / TNI AL

Военно-морские силы Индонезии 17 сентября сообщили о прибытии своего первого авианосца в национальные воды. Как передает Naval News, бывший итальянский Giuseppe Garibaldi теперь носит имя KRI Sriwijaya.

Корабль вышел из Таранто 24 августа. На переходе им командовал итальянский капитан Марко Гуэррьеро, а на борту работали моряки обеих стран. Маршрут прошел через Суэцкий канал, порты Сафага и Коломбо, затем Малаккский пролив.

В индонезийских водах авианосец встретили корабли Brawijaya и Prabu Siliwangi. В операции сопровождения участвовал и самолет CN-235. Фотографии ВМС показывают прибытие уже построенного и ранее служившего корабля, а не спуск нового авианосца.

Индонезийские военные связывают его будущее применение прежде всего с гуманитарными задачами и помощью при стихийных бедствиях. Вертолетная палуба и возможность работы вдали от берега особенно востребованы в островной стране.

Подготовку авиационных подразделений начали заранее. Экипажи вертолетов AS565, NAS332 и Bell 412 тренировались на наземном макете палубы и десантном корабле Makassar. Прибытие в территориальные воды стало отдельным этапом передачи и освоения авианосца.

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