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Испания показала новое судно Poseidon для спасения экипажей подлодок
На верфи Navantia в Пуэрто-Реале состоялась церемония имянаречения спасательного судна Poseidon. Его оборудование позволит поддерживать подводные операции и принимать спасательные аппараты союзников.
Новое судно испанских ВМС получило имя Poseidon на церемонии 18 сентября. Его вывели из сухого дока ранее на той же неделе. Сообщение Navantia опубликовало издание Naval News.
Poseidon строят по программе BAM-IS для поддержки подводных операций. Он должен заменить спасательное судно Neptuno и работать в том числе с новыми испанскими подлодками семейства S-80. Церемония имянаречения относится к этапу строительства, а не к вступлению корабля в строй.
На борту предусмотрены дистанционно управляемые аппараты для работ на глубинах до 3000 метров. Эта величина описывает возможности подводных роботов и не означает, что с такой глубины можно эвакуировать экипаж аварийной подлодки.
Судно также сможет обеспечивать водолазные спуски, обследование и ремонт подводных объектов, подъем затонувших предметов и археологические работы. В его задачи входят подготовка специалистов и лечение в барокамере.
По данным Navantia, Poseidon станет первым кораблем испанских ВМС, совместимым одновременно с натовской спасательной системой NSRS и американской SRDRS. Такая совместимость позволяет использовать его как судно-носитель для международной спасательной операции.
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