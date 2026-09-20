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Roman Markin
Roman Markin
20 сентября, 15:17
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Oshkosh объявила британский дебют гибридного бронеавтомобиля eJLTV

Oshkosh Defense включила гибридный бронеавтомобиль eJLTV в программу DVD 2026 в Миллбруке. Компания назвала демонстрацию первым показом машины в Великобритании. Гибридная система предназначена не только для движения, но и для питания внешнего оборудования.

Сообщество
# бронетехника
# Великобритания
# военная техника
# США
# электродвигатели
Гибридный бронеавтомобиль eJLTV. Архивная фотография производителя, не съемка показа в Миллбруке / © Oshkosh Defense
Гибридный бронеавтомобиль eJLTV. Архивная фотография производителя, не съемка показа в Миллбруке / © Oshkosh Defense

В сообщении от 16 сентября производитель анонсировал демонстрацию eJLTV на полигоне Миллбрук 16–17 сентября. Речь идет о региональном дебюте, а не о премьере самой разработки или заказе британской армии. Еще в июне Oshkosh включала этот демонстратор в экспозицию Eurosatory в Париже.

За основу взят JLTV — легкий тактический бронеавтомобиль для перевозки военных, разведки, патрулирования и сопровождения колонн. Гибридная версия сочетает обычную силовую установку с электрической частью. По заявлению Oshkosh, она сохраняет уровень защиты и ходовые возможности базовой машины, но добавляет режимы движения и работы оборудования без постоянно работающего двигателя.

В описании eJLTV компания выделяет три возможности: электрический ход, наблюдение на стоянке с пониженным шумом и выдачу энергии внешним потребителям. От автомобиля предлагают питать датчики, средства связи, командные системы и оборудование противодействия беспилотникам. Термин «тихий» в данном случае не означает полной акустической незаметности — опубликованных измерений шума в сентябрьском сообщении нет.

Гибридную систему предлагают как часть новой машины или комплект модернизации уже имеющихся JLTV. Это важное различие для заказчика: менять весь парк ради нового источника энергии необязательно. При этом в релизе не приведены запас хода на электротяге, мощность внешнего питания и результаты сравнительных испытаний в условиях британского показа.

eJLTV на промоиллюстрации к выставке Eurosatory в июне 2026 года. Изображение не документирует британский показ / © Oshkosh Defense
eJLTV на промоиллюстрации к выставке Eurosatory в июне 2026 года. Изображение не документирует британский показ / © Oshkosh Defense

Базовая платформа уже широко распространена. На странице семейства Oshkosh указывает более 24 тысяч поставленных JLTV с 2015 года. Помимо США, среди пользователей названы Литва, Словения, Черногория, Северная Македония, Бельгия, Бразилия и другие страны. Этот список относится к семейству JLTV, а не подтверждает принятие гибридной версии на вооружение.

Одна из особенностей JLTV — независимая подвеска TAK-4i с заявленным ходом колес 50,8 сантиметра. Семейство включает двухдверные грузовые и четырехдверные варианты, а также машины для размещения вооружения. Конструкцией предусмотрены сменные комплекты защиты и перевозка военными транспортными самолетами и вертолетами. Эти свойства объясняют выбор существующего шасси для экспериментов с гибридным приводом.

В программу DVD 2026 также включили обычный JLTV, прицеп к нему и тяжелый транспортер EHET. Последний предназначен для перевозки бронетехники и других тяжелых грузов. Подробности возможных британских закупок в сообщении не раскрыты.

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Сообщество
# бронетехника
# Великобритания
# военная техника
# США
# электродвигатели
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