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Amtrak назначила первые пассажирские рейсы Airo на 30 сентября

Amtrak объявила дату начала пассажирских перевозок на новых поездах Airo производства Siemens Mobility. Первые два состава выйдут на линию Cascades 30 сентября и будут выполнять четыре рейса в день между городами северо-запада США и канадским Ванкувером.

Поезд Airo в окраске Amtrak Cascades на мосту. Фотография из официального медиабанка / © Amtrak

О предстоящем запуске компания сообщила 17 сентября. Два первых состава распределят между рейсами Сиэтл — Ванкувер и Сиэтл — Юджин, причем во втором случае поезда будут проходить через Портленд. Это начало поэтапной замены парка, а не одновременный перевод всей линии на новые машины.

Для Cascades заказаны восемь составов Airo, два дополнительных локомотива и запасной вагон с кабиной управления. Остальные поезда планируют вводить в эксплуатацию постепенно, вплоть до начала 2027 года. Зеленая, кремовая и коричневая окраска сохранит привычный облик линии, а детали оформления отсылают к Каскадным горам.

В каждом составе будет более 300 мест. Пассажирам обещают большие окна, регулируемые подголовники, розетки и USB-порты у кресел, Wi-Fi и электронные информационные экраны. Для посадки предусмотрены автоматические ступени, а шесть туалетов оборудованы бесконтактными органами управления. В вагоне-кафе предложат блюда и напитки, связанные с северо-западом Тихоокеанского побережья.

Пассажирский салон семейства Airo. Визуализация, а не фотография готового вагона Cascades / © Amtrak

У семейства Airo есть и техническая особенность, важная для других направлений. Согласно справочному листу Amtrak, поезда смогут менять источник энергии на участках, где прежде требовалась длительная смена локомотива. Для отдельных линий Восточного побережья заявлена скорость до 201 километра в час. Это не обещание такой скорости на Cascades — возможности состава и ограничения конкретной железной дороги нужно различать.

В том же документе описаны более широкие столики, держатели планшетов и стаканов, станции с охлажденной питьевой водой и сочетание одиночных и сдвоенных кресел в бизнес-классе. Цветовая маркировка снаружи и внутри вагонов должна облегчить поиск нужного салона. Для пассажиров с ограниченной мобильностью предусмотрены дополнительные места, подъемники и более заметные звуковые и визуальные сообщения.

Всего программа охватывает 83 состава. Siemens Mobility производит их в США с участием почти сотни поставщиков из 31 штата. После Cascades следующей линией должен стать Northeast Regional — начало пассажирской работы Airo там намечено на конец 2027 года. До 30 сентября новые составы Cascades еще не перевозят пассажиров в рамках объявленного запуска.

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