Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
20 сентября, 13:44
Рейтинг: +702
Посты: 284
2

Австралия показала пуск противокорабельной ракеты LRASM с P-8A Poseidon

Королевские ВВС Австралии опубликовали снимки июльского испытания противокорабельной ракеты AGM-158C LRASM с патрульного самолета P-8A Poseidon. На кадрах показаны подготовка боеприпаса, отделение от самолета и поражение морской мишени.

Сообщество
# австралия
# Военная Авиация
# Гавайи
# испытания
# противокорабельные ракеты
Ракета AGM-158C LRASM перед загрузкой на P-8A Poseidon во время учений Medusa Fury / © LACW Taylor Anderson, Australian Department of Defence
Ракета AGM-158C LRASM перед загрузкой на P-8A Poseidon во время учений Medusa Fury / © LACW Taylor Anderson, Australian Department of Defence

Официальное издание Королевских ВВС Австралии опубликовало 17 сентября подробности и фотографии испытания AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile. Сам пуск состоялся в июле 2026 года во время учений Medusa Fury на Гавайях.

В испытании участвовали самолет P-8A Poseidon и военнослужащие 92-го авиакрыла. Команда подготовила и загрузила ракету на базе морской пехоты США, после чего экипаж выполнил пуск. Подписи к официальным снимкам указывают, что боеприпас отделился от самолета и поразил морскую мишень.

AGM-158C LRASM отделяется от патрульного самолета P-8A Poseidon / © Australian Department of Defence
AGM-158C LRASM отделяется от патрульного самолета P-8A Poseidon / © Australian Department of Defence

По оценке австралийского военного ведомства, испытание расширило применение LRASM за пределы истребителей-бомбардировщиков F/A-18F Super Hornet. Ранее Австралия провела успешный пуск такой ракеты с F/A-18F в феврале 2025 года.

AGM-158C представляет собой высокоточную авиационную противокорабельную ракету с элементами автономного наведения. ВВС Австралии указывают дальность более 370 километров и предназначение для поражения защищенных надводных целей высокой ценности.

Поражение морской мишени ракетой LRASM, запущенной с австралийского P-8A Poseidon / © Australian Department of Defence
Поражение морской мишени ракетой LRASM, запущенной с австралийского P-8A Poseidon / © Australian Department of Defence

P-8A Poseidon создавали как морской патрульный самолет для наблюдения, поиска подводных лодок и борьбы с надводными целями. В составе 92-го авиакрыла Австралии сейчас находятся 13 таких машин, которые эксплуатируют три эскадрильи.

Новая публикация показывает июльское испытание спустя примерно два месяца после события. Поэтому свежим поводом стали официальные материалы и подробности от 17 сентября, а не новый пуск, выполненный в этом месяце.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# австралия
# Военная Авиация
# Гавайи
# испытания
# противокорабельные ракеты
-
0
+
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Мастер-класс
20 Сен
Бесплатно
Два билета до Каллисто: как ИИ и баллистика строят маршруты в глубокий космос
Космонавтика и авиация
Москва
Беседа
20 Сен
Бесплатно
Мозг в эпоху ИИ: чему и как нам теперь учиться
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Сен
4000
Ресурсы космоса
Medio Modo
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Древние люди: как они совершали великие открытия?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Секреты римских строительных технологий
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Великие охотники за кометами
Космонавтика и авиация
Москва
Мастер-класс
20 Сен
Бесплатно
Основы самостоятельной реставрации книг и документов
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Темная комната: как искусство и философия пугают нас — и зачем
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
1800
Самые загадочные манускрипты в истории
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 сентября, 18:54
Александр Березин

Пентагон рассказал об облысении американских военных инженеров, наблюдавших НЛО

Новая порция американских военных материалов об НЛО содержит очередные видео летающих объектов неизвестной природы, аудиозаписи с попыткой анализа наблюдений таких объектов и показывает, что американские военные пытались запустить какие-то разработки, опираясь на опыт своих не самых приятных столкновений с НЛО. Причем некоторые военные, видимо, получили после контакта с этими объектами какие-то повреждения, в том числе вызывающие выпадение волос.

Оружие и техника
# медиа
# НЛО
# США
19 сентября, 11:13
Александр Березин

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Управление Конгресса США по бюджету подготовило доклад о последствиях глобального потепления. Первыми изо всех государственных органов в истории оно спрогнозировало серьезное снижение смертности из-за потепления климата. Это идет наперекор многолетней традиции полного игнорирования официальными документами давно известного в науке факта подавления избыточной смертности из-за роста глобальных температур.

Климат
# глобальное потепление
# климат
# США
20 сентября, 11:11
Марк Чернов

В Египте нашли редкие для дельты Нила скальные гробницы, а прямо над ними — римский военный лагерь

На севере Египта археологи совершили двойное открытие: раскопали древний некрополь, а прямо поверх него — руины римского военного форта. Главной неожиданностью для ученых стало само наличие скальных гробниц в этом регионе. Вся Дельта Нила состоит из заиленной глинистой почвы, где подземное строительство казалось невозможным, однако древние мастера сумели найти редкие выходы твердой породы и высечь в них усыпальницы.

Археология
# археология
# гробницы
# египет
# Нил
# раскопки
16 сентября, 14:29
Татьяна Зайцева

Выражение «Все дороги ведут в Рим» оказалось ложным

Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.

История
# дороги
# исторические мифы
# Рим
# Римская империя
15 сентября, 11:38
Evgenia Vavilova

Биомедики связали ограничение белковой пищи с увеличением продолжительности жизни

Тренды здорового питания постоянно меняются, в том числе на основе научных исследований. Когда-то публика панически боялась жиров, но их реабилитировали. Гарвардская пирамида здорового питания рисовала сложные углеводы в основании пирамиды, а теперь они переместились к вершине. Возможно, и современную моду на приоритет белка придется пересмотреть.

Биология
# FGF21
# адаптация
# белки
# гормоны
# дрозофилы
# мыши
# питание
# старение
14 сентября, 15:23
Татьяна Зайцева

Эволюционные биологи объяснили широкое распространение генетического риска волчанки

Авторы нового исследования, возможно, нашли ответ на вопрос, почему естественный отбор не устранил из человеческого генома мутацию, повышающую риск такого тяжелого аутоиммунного заболевания, как волчанка. По-видимому, все дело в эволюционном компромиссе: уязвимость в одной сфере — расплата за преимущество в другой.

Биология
# аутоиммунное заболевание
# вирус
# Волчанка
# генетическая предрасположенность
# мутация
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В Египте нашли редкие для дельты Нила скальные гробницы, а прямо над ними — римский военный лагерь

    20 сентября, 11:11

  2. Пентагон рассказал об облысении американских военных инженеров, наблюдавших НЛО

    19 сентября, 18:54

  3. Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

    19 сентября, 11:13

  4. Свинцовые чернила дали надежду на прочтение обугленных свитков из Геркуланума

    18 сентября, 15:30
Выбор редакции

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

9 сентября, 22:44

Последние комментарии

Aller 37
40 минут назад
Интересная статья, спасибо! В тему этого отчета 2010 года можно добавить пару любопытных деталей из первоисточников. Сам этот документ для Пентагона

Пентагон рассказал об облысении американских военных инженеров, наблюдавших НЛО

Роман Григорьевич Иферов...
58 минут назад
То есть водород сжигать на электричество, а уже оно питает электродвигатели? Не слишком сложно?

Honeywell испытала водородный источник питания для будущих самолетов

Редакция Naked Science
1 час назад
Станислав, что вам не нравится? Не писать новости?

Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX

Станислав По
1 час назад
Спасибо за новости американской военщины.

Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX

Станислав По
3 часа назад
Зачем здесь вся эта реклама ВПК пиндосов?

Беспилотник Fury показали с бомбами и ракетными блоками на внешней подвеске

Алексей Николаенко
5 часов назад
Николай, OECD - европейская организация экономического сотрудничества и развития, а в демократической Европе Россию запрещено упоминать в любом

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Dmitry Shapko
6 часов назад
Эдак те учёные еще и мюонным катализом термоядерных реакций начнут промышлять. Вот прямо в ускорителе, чтобы за свет не платить)

Физики впервые создали интенсивный пучок мюония

laiqun li
8 часов назад
Каждый год обещания SpaceX про заправку Starship на орбите звучат всё увереннее, но вот увидим — сколько раз уже переносили. Кстати, для тех, кто смотрит

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Андрей Степанов
8 часов назад
А вот и он.

Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Александр Березин
16 часов назад
Sam, "Что ж до потепления, то вибрионы холеры как раз подцепить на экваторе очень легко" Холеру? На экваторе? Вы хоть один пример эпидемии холеры на

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Андрей Пшеничнов
16 часов назад
Александр, спасибо за ответ. Упустил я из виду что приведена общая смертность а не только холодовая

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Артём Шарыгин
16 часов назад
При первом прочтении названия статьи мне показалось, что глобальное потепление можно предотвратить смертями 2,5 миллиона американцев. )))

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Sam Dowson
16 часов назад
Александр, вибрионы автора это даже не близко к вирионам, вменяемые вами ему в вину. Типичная путаница уровня диплококков-диплодоков. У кого-то из

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Александр Березин
18 часов назад
Mikhail, увы, я пока дописываю на другую тему. Вот после нее уже можно будет браться.

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Александр Березин
19 часов назад
Chiril, "Ссылаться на статьи сайта, написанные самим собой, тоже странно." Читали ли вы научную литературу? Там в целом норма ссылаться на материалы,

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Mikhail Lukashev
19 часов назад
Александр, а книга-то в итоге увидела свет?

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Максиавелли 1
19 часов назад
Андрей, Скормил этот график ИИ. Тот сказал, что РФ не относится к ОЭСР, но если рассчитать гипотетически, то Россия займет второе место. Круто, чё.

Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Александр Березин
19 часов назад
Андрей, как уже отмечено в тексте выше. наблюдения из реального мира уже показали, что смерти от повышенных температур растут существеннно

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Александр Березин
19 часов назад
Иван, "вот из за таких "резервов", мы отступали и несли гигантские потери "кадры решают всё"" И куда же мы отступали в 1944-45 годах? Отступали мы

Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?

Андрей Пшеничнов
20 часов назад
Холодовая смертность снизится, а смерти от гипертонии и прочих следствий повышенных температур наверняка вырастут. Интересно, чего больше?

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Самые обсуждаемые