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Австралия показала пуск противокорабельной ракеты LRASM с P-8A Poseidon
Королевские ВВС Австралии опубликовали снимки июльского испытания противокорабельной ракеты AGM-158C LRASM с патрульного самолета P-8A Poseidon. На кадрах показаны подготовка боеприпаса, отделение от самолета и поражение морской мишени.
Официальное издание Королевских ВВС Австралии опубликовало 17 сентября подробности и фотографии испытания AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile. Сам пуск состоялся в июле 2026 года во время учений Medusa Fury на Гавайях.
В испытании участвовали самолет P-8A Poseidon и военнослужащие 92-го авиакрыла. Команда подготовила и загрузила ракету на базе морской пехоты США, после чего экипаж выполнил пуск. Подписи к официальным снимкам указывают, что боеприпас отделился от самолета и поразил морскую мишень.
По оценке австралийского военного ведомства, испытание расширило применение LRASM за пределы истребителей-бомбардировщиков F/A-18F Super Hornet. Ранее Австралия провела успешный пуск такой ракеты с F/A-18F в феврале 2025 года.
AGM-158C представляет собой высокоточную авиационную противокорабельную ракету с элементами автономного наведения. ВВС Австралии указывают дальность более 370 километров и предназначение для поражения защищенных надводных целей высокой ценности.
P-8A Poseidon создавали как морской патрульный самолет для наблюдения, поиска подводных лодок и борьбы с надводными целями. В составе 92-го авиакрыла Австралии сейчас находятся 13 таких машин, которые эксплуатируют три эскадрильи.
Новая публикация показывает июльское испытание спустя примерно два месяца после события. Поэтому свежим поводом стали официальные материалы и подробности от 17 сентября, а не новый пуск, выполненный в этом месяце.
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