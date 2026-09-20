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Геофизики нашли признаки скрытых помещений у гробницы Тутанхамона
Измерения возле гробницы Тутанхамона указали на участки пониженной плотности, которые могут оказаться неизвестными комнатами. Новый отчет поддерживает гипотезу о более крупном погребальном комплексе, но существование помещений и их связь с Нефертити пока не доказаны.
Группа под руководством археолога Мамдуха эль-Дамати из Университета Айн-Шамс представила результаты обследования гробницы KV62 в Долине царей. Отчет вышел 17 сентября в серии Amarna Royal Tombs Project. Он объединяет полевые измерения 2023–2024 годов с пересмотром более ранних исследований. Речь идет о новой публикации данных, а не о недавнем вскрытии гробницы.
Поводом для поисков стала гипотеза египтолога Николаса Ривза, выдвинутая в 2015 году. По его версии, небольшую гробницу Тутанхамона могли устроить в наружной части более крупного царского погребения, отделив внутренние помещения. Возможной первоначальной владелицей он считает Нефертити. Однако прежние геофизические обследования дали противоречивые результаты.
В новой работе использовали георадар и микрогравиметрию — измерение слабых изменений силы тяжести, позволяющее судить о плотности пород под поверхностью. Авторы интерпретируют часть сигналов как признаки засыпанного прохода и возможных помещений. При этом непосредственно за стенами погребальной камеры, в пределах примерно двух метров, георадар не выявил отчетливых пустот.
Предложенная объемная схема показывает не готовую карту найденных комнат, а модель разной степени надежности. Желтым отмечены два наиболее уверенно предполагаемых помещения, фиолетовым — менее надежные реконструкции. Связывающие их коридоры авторы прямо называют весьма предположительными. Размеры и объемы скрытых пространств тоже зависят от допущений о том, чем они заполнены.
Опрошенные Nature независимые специалисты отнеслись к результатам с интересом, но сочли окончательные выводы преждевременными. Команда предлагает проверить гипотезу небольшим бурением и камерой, для чего необходимо разрешение египетских властей. Даже подтверждение полостей само по себе еще не установит, кто был там погребен.
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