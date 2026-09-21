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Рейтинг стран-лидеров по доле сельхозземель с искусственным орошением
Бангладеш занял первое место в мире по доле сельскохозяйственных земель, орошаемых искусственно: вода подается почти на девять из каждых десяти гектаров сельхозугодий.
Эти показатели, собранные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), свидетельствуют о том, что в Бангладеше орошается 89,04% сельскохозяйственных земель. На втором месте находится Пакистан с показателем 54,17%, на третьем — Индия с 44,41%.
В первую десятку также вошли Мальта (33,87%), Непал (32,29%), Азербайджан (30,63%), Объединенные Арабские Эмираты (23,99%), Греция (22,26%), Нидерланды (21,58%) и Эквадор (21,12%).
Орошение предполагает целенаправленную подачу воды на сельскохозяйственные земли вместо полной зависимости от атмосферных осадков. Для этого могут использоваться отвод воды из рек и водохранилищ, забор подземных вод, регулируемое затопление, а также дождевальные и капельные системы.
Орошение особенно важно в регионах, где осадки выпадают сезонно, отличаются нестабильностью или недостаточны для ведения интенсивного сельского хозяйства. Развитие орошения сыграло значительную роль в увеличении объемов сельскохозяйственного производства и сделало производство продовольствия более стабильным.
Особенно выделяется Южная Азия. Бангладеш, Пакистан и Индия входят в число стран с наиболее высокой долей орошаемых сельскохозяйственных земель, что отражает значение искусственного орошения для растениеводства в регионе.
Кроме того, в Бангладеше необычно велика доля территории, используемая для сельского хозяйства: несколько лет назад на сельскохозяйственные земли приходилось около 72% территории страны. При этом высокая доля орошаемых земель вовсе не означает, что страна в целом потребляет больше воды. Небольшое государство может орошать значительную часть своих сельхозугодий и при этом использовать гораздо меньше воды, чем крупная страна с более масштабным сельскохозяйственным производством.
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