Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае использовали тепло электролизера для опреснения морской воды

Исследователи из Китая объединили производство водорода с опреснением морской воды. Тепло, которое выделяет электролизер, помогает получать пресную воду — как для самой установки, так и для внешнего потребления.

Опытная установка мощностью 250 киловатт и схема получения водорода и пресной воды / © Jiang Shang, Китайская академия наук

Разработку представила команда Даляньского института химической физики Китайской академии наук. Исследование опубликовано 15 сентября в Nature Energy; академия сообщила о результатах на следующий день.

Электролизер расщепляет воду на водород и кислород с помощью электричества. В новой системе выделяемое им тепло направляют в опреснитель. Там морская вода испаряется при пониженном давлении, а затем пар конденсируется в пресную воду.

Часть полученной воды поступает обратно в электролизер, избыток можно отводить наружу. Соли остаются в рассоле: исследователи не подают необработанную морскую воду прямо на электроды. Это позволяет обойти проблемы, которые растворенные соли создают при прямом электролизе.

Опытная система мощностью 20 киловатт стабильно работала 100 дней. По данным авторов, она производила 3,8 кубометра водорода в час в пересчете на нормальные условия и одновременно давала 1,2 килограмма пресной воды в час.

Увеличенная до 250 киловатт установка достигла 48 кубометров водорода и 31,6 килограмма пресной воды в час. Продолжительность ее испытаний в сообщении не указана. Результат относится к опытной системе; климатический эффект такого производства будет зависеть в том числе от источника электричества.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.