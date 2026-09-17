Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
От 1,63 до 31,20 доллара: рейтинг показал, где дешевле и дороже всего поесть в ресторане
Во сколько обойдется прием пищи в недорогом ресторане? Ответ на этот вопрос меняется в зависимости от страны. На инфографику попали страны с самыми дешевыми и самыми дорогими ресторанами эконом-сегмента.
По данным Numbeo, самые дорогие рестораны оказались в Европе. Исключением стали США, занявшие девятое место. Чтобы поесть вне дома там придется потратить 20 долларов. При этом страна, занявшая в рейтинге первое место, обогнала США более чем 1,5 раза. Так, в Швейцарии на поход в ресторан придется потратить 31,20 доллара. Следом в рейтинге оказались Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды.
В топ-30 стран с самыми дорогими ресторанами не оказалось представителей Африки и Азии, включая Ближний Восток. Зато они попали в рейтинг с самыми низкими ценами. Дешевле всего поход в ресторан обойдется в Бангладеше — 1,63 доллара. Таким образом, один поход в ресторан в Швейцарии равен примерно 19 походам в ресторан в Бангладеше.
Менее двух долларов прием пищи будет стоить в Индонезии, Боливии, Нигерии, Вьетнаме и Непале. При этом в тридцатку стран с самым дешевым обедом вне дома попал лишь один представитель Европы — Косово. Зато в рейтинге оказалась Япония, где пообедать можно за 6,29 доллара. Это единственная страна G7 в этой части рейтинга.
Россия в августовский рейтинг не попала, но по данным на 17 сентября обед в ресторане обошелся бы в 11,28 доллара. Это немного выше среднемирового уровня, который составляет 9,35 доллара.
Авторы инфографики проанализировали цены в 98 странах по состоянию на 24 августа. Numbeo рассчитывает средние цены на основании данных, предоставленных пользователями. Рейтинг сравнивает цены за прием пищи в недорогих ресторанах, при этом речь не идет о стоимости одного и того же блюда.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Авторы нового масштабного исследования выявили оптимальное количество порций бурого риса, овсянки, гречки и других изделий из цельного зерна в дневном рационе, которое позволяет существенно снизить риск кардиометаболических заболеваний.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Мая, 2019
С точки зрения науки: медитация
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии