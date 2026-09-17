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От 1,63 до 31,20 доллара: рейтинг показал, где дешевле и дороже всего поесть в ресторане

Во сколько обойдется прием пищи в недорогом ресторане? Ответ на этот вопрос меняется в зависимости от страны. На инфографику попали страны с самыми дешевыми и самыми дорогими ресторанами эконом-сегмента.

Рейтинг стран, где дешевле и дороже всего поесть в ресторане / © Cynthia Tran Vo, Visual Capitalist

По данным Numbeo, самые дорогие рестораны оказались в Европе. Исключением стали США, занявшие девятое место. Чтобы поесть вне дома там придется потратить 20 долларов. При этом страна, занявшая в рейтинге первое место, обогнала США более чем 1,5 раза. Так, в Швейцарии на поход в ресторан придется потратить 31,20 доллара. Следом в рейтинге оказались Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

В топ-30 стран с самыми дорогими ресторанами не оказалось представителей Африки и Азии, включая Ближний Восток. Зато они попали в рейтинг с самыми низкими ценами. Дешевле всего поход в ресторан обойдется в Бангладеше — 1,63 доллара. Таким образом, один поход в ресторан в Швейцарии равен примерно 19 походам в ресторан в Бангладеше.

Менее двух долларов прием пищи будет стоить в Индонезии, Боливии, Нигерии, Вьетнаме и Непале. При этом в тридцатку стран с самым дешевым обедом вне дома попал лишь один представитель Европы — Косово. Зато в рейтинге оказалась Япония, где пообедать можно за 6,29 доллара. Это единственная страна G7 в этой части рейтинга.

Рейтинг стран, где дешевле и дороже всего поесть в ресторане / © Cynthia Tran Vo, Visual Capitalist

Россия в августовский рейтинг не попала, но по данным на 17 сентября обед в ресторане обошелся бы в 11,28 доллара. Это немного выше среднемирового уровня, который составляет 9,35 доллара.

Авторы инфографики проанализировали цены в 98 странах по состоянию на 24 августа. Numbeo рассчитывает средние цены на основании данных, предоставленных пользователями. Рейтинг сравнивает цены за прием пищи в недорогих ресторанах, при этом речь не идет о стоимости одного и того же блюда.

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