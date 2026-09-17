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«Москвич» начал серийный выпуск электромобиля «Атом»
Автомобильный завод «Москвич» начал серийный выпуск электромобиля «Атом» на собственной модульной платформе. До 2028 года планируется выпустить первые 10 тысяч автомобилей.
Компания «Кама» начала разработку «Атома» в 2021 году. Изначально серийное производство хотели начать в 2025 году, но потом его перенесли на 2026 год. Отвечать за него будет «Москвич».
Завод обеспечит полный цикл производства «Атома». Там будут сваривать кузов, красить его и наносить антикоррозийное покрытие. «Москвич» также займется сборкой автомобиля и настройкой его электронных систем. Там же его планируют тестировать и проверять перед выпуском.
Изначально за смену будут выпускать по 20 электромобилей. В будущем темп планируется увеличить. Как уточнил гендиректор «Кама» Игорь Поваразднюк, до 2028 года должны появиться первые 10 тысяч «Атомов».
На одном заряде автомобиль сможет проехать до 500 километров. Разогнаться до 100 километров в час он может за семь секунд.
Особенность кузова «Атома» — отсутствие центральной стойки между распашными дверьми. На руле разместили экран, а на лобовом стекле — проекционный дисплей. Будет у «Атома» и голосовой помощник. Некоторыми функциями авто можно будет управлять с мобильного телефона.
Команда разработала систему помощи водителю, способную оценить и прогнозировать дорожную ситуацию. «Атом» получил систему терморегулирования тяговой батареи, а также подогрев сидений, руля, стекол, зеркал, форсунок и зоны дворников.
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