Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Семь производителей человекоподобных роботов, осваивающих реальные производства

Человекоподобные роботы постепенно покидают исследовательские лаборатории и появляются на фабриках, складах, в центрах обслуживания клиентов и других созданных человеком пространствах. Оснащенные системами искусственного интеллекта, такие машины учатся понимать инструкции, распознавать объекты, ориентироваться в сложной обстановке и выполнять физические действия.

Optimus / © Tesla

Американские компании сегодня играют заметную роль в разработке передовых моделей ИИ, робототехнического оборудования и универсальных машин. Однако китайские производители уже добились существенного преимущества в масштабах выпуска. В 2025 году на их долю пришлось более четырех из пяти установленных в мире человекоподобных роботов.

Figure 03 / © Figure AI

1. Figure AI

Калифорнийская компания Figure AI разрабатывает универсальных человекоподобных роботов, способных работать на промышленных предприятиях, а в дальнейшем — выполнять задачи и в жилых помещениях.

Последняя разработка компании, робот Figure 03, оснащен системой воплощенного искусственного интеллекта Helix, которая преобразует визуальную информацию и инструкции на естественном языке в физические действия.

Figure уже продемонстрировала возможности своей технологии непосредственно на действующей производственной линии BMW, а не в специально подготовленных условиях лабораторной демонстрации. Предыдущая модель, Figure 02, загрузила более 90 000 компонентов, отработала свыше 1250 часов и внесла вклад в производство более 30 000 автомобилей.

AgiBot Х2 / © AgiBot

2. AgiBot

Основанная в Шанхае в 2023 году компания AgiBot быстро превратилась в одного из крупнейших китайских производителей роботов с воплощенным искусственным интеллектом.

В ее ассортимент входят полноразмерные гуманоидные роботы, промышленные машины, сервисные роботы, роботы на четырех ногах, а также открытые платформы, которые исследователи могут использовать для разработки новых приложений.

В 2025 году AgiBot стала мировым лидером по числу установленных человекоподобных роботов, заняв 30,4% рынка. Успех компании обеспечили массовое производство, стратегия открытого исходного кода и разработка роботов для промышленности, логистики, развлечений, научных исследований и работы непосредственно с клиентами.

Человекоподобный робот G1 / © Unitree Robotics

3. Unitree Robotics

Компания Unitree Robotics первоначально прославилась своими маневренными четвероногими роботами, а затем вышла на рынок человекоподобных машин с такими моделями, как H1 и G1.

К главным преимуществам компании относятся системы управления равновесием, мощные и компактные приводы, динамичность движений и относительно доступная стоимость оборудования.

Человекоподобный робот G1 стоит примерно от 13 500 долларов (более 1,1 миллиона рублей), что делает передовые робототехнические технологии доступнее для университетов, разработчиков и лабораторий искусственного интеллекта.

В 2025 году на долю Unitree пришлось 26,4% мировых поставок человекоподобн ых роботов. Компания также привлекла внимание благодаря машинам, способным бегать, танцевать, сохранять равновесие и выполнять сложные динамические движения.

4. Tesla

Компания Tesla разрабатывает человекоподобного робота Optimus, который должен стать универсальной машиной для выполнения опасных, монотонных и физически тяжелых работ.

Робот использует технологии, связанные с системами автономного управления электромобилями Tesla, включая компьютерное зрение, нейронные сети, аккумуляторные батареи, электродвигатели и системы навигации в реальном мире.

У Tesla есть и то, чего не хватает большинству робототехнических стартапов: огромный опыт массового производства сложных машин.

Однако Optimus пока не получил сколько-нибудь значительного коммерческого распространения, а Илон Маск признавал, что первоначальное развертывание его серийного производства будет крайне медленным.

Модель Walker S2 / © UBTech Robotics

5. UBTech Robotics

Компания UBTech Robotics из Шэньчжэня делает ставку на практическое применение полноразмерных человекоподобных роботов серии Walker в промышленности. Эти машины разрабатываются для автомобильного производства, перемещения материалов, контроля качества, сортировки компонентов, логистики и выполнения повторяющихся сборочных операций.

Модель Walker S2 способна самостоятельно заменить аккумуляторную батарею, благодаря чему робот может продолжить работу без участия человека, которому пришлось бы подключать его к зарядному устройству.

В 2025 году UBTech поставила 1079 полноразмерных человекоподобных роботов.

6. Apptronik

Американская компания Apptronik, базирующаяся в Техасе, выросла из робототехнических проектов, связанных с программой NASA по созданию человекоподобного робота Valkyrie.

Разрабатываемый компанией робот Apollo предназначен для выполнения широкого спектра задач: перемещения материалов, доставки компонентов, инспекции продукции, обслуживания станков, комплектации наборов и выполнения складских заказов.

Apptronik заключила коммерческие соглашения с Mercedes-Benz и логистической компанией GXO, а также сотрудничает с Google DeepMind над интеграцией искусственного интеллекта на базе моделей Gemini.

Компания уже привлекла более 935 миллионов долларов, получив значительные ресурсы для совершенствования Apollo и создания масштабного производства.

Человекоподобный робот Atlas / © Boston Dynamics

7. Boston Dynamics

Компания Boston Dynamics десятилетиями разрабатывает роботов, способных выполнять движения, которые когда-то казались недостижимыми для машин.

Ее полностью электрический человекоподобный робот Atlas сочетает мощные приводы, подвижные суставы, современные системы восприятия окружающей среды, автономное передвижение и манипуляторы, предназначенные для работы с объектами в промышленной среде.

Компания, принадлежащая Hyundai, теперь превращает Atlas из экспериментальной платформы в коммерчески полезного промышленного робота. Boston Dynamics также сотрудничает с Google DeepMind над развитием возможностей искусственного интеллекта, а Hyundai планирует внедрить производственные версии Atlas на своих предприятиях.

Несмотря на стремительный прогресс, современные человекоподобные роботы пока не способны сравниться с человеком в ситуациях, требующих реакции на непредсказуемые обстоятельства или выполнения разнообразных задач без посторонней помощи. Кроме того, специализированные промышленные роботы уже умеют выполнять многие стандартные производственные операции быстрее, надежнее и дешевле.

Тем не менее все перечисленные компании постепенно сокращают этот разрыв.

Главным испытанием для гуманоидной робототехники станет не способность роботов танцевать или впечатлять зрителей эффектными демонстрациями. Гораздо важнее будет доказать, что такие машины способны надежно приносить экономическую пользу в реальных условиях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.