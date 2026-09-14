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В Китае запустили крупнейшую в мире систему хранения энергии в соляных пещерах

Крупнейший в мире проект по хранению энергии в подземных соляных кавернах с использованием сжатого воздуха завершил испытания всех своих энергоблоков. Испытания прошли в городе Цзиньтань восточнокитайской провинции Цзянсу и стали важным этапом в развитии ключевых технологий и системной интеграции крупномасштабных установок хранения энергии с помощью сжатого воздуха.

Система хранения энергии в виде сжатого воздуха / © CMG

В состав комплекса входят два энергоблока. Проведенные пусконаладочные испытания в полном объеме подтвердили стабильность работы оборудования и всех основных систем.

В основе проекта лежит крупная подземная соляная каверна, предназначенная для хранения сжатого воздуха, а также система аккумулирования тепловой энергии, состоящая из 16 сферических резервуаров с водой. Каждый резервуар вмещает 3500 кубометров воды, а их суммарный объем достигает 56 000 кубометров — примерно столько же воды содержится в 22 стандартных плавательных бассейнах. В настоящее время это крупнейший в Азии единый массив водяных теплоаккумулирующих резервуаров, используемый в проекте хранения энергии со сжатым воздухом.

Резервуары накапливают тепло, выделяющееся при сжатии воздуха. Когда возникает потребность в электроэнергии, запасенное тепло используется для нагрева сжатого воздуха. Затем воздух направляется на турбины, приводя их в движение и обеспечивая выработку электроэнергии.

Соляная каверна формируется в результате подземной добычи соли. Для этого в соляные пласты закачивают пресную воду, которая растворяет соль. Образующийся рассол откачивается на поверхность, а со временем на месте выработки формируется крупная подземная полость. Благодаря высокой герметичности каменной соли такие каверны позволяют безопасно хранить воздух под высоким давлением с минимальными утечками.

Система накапливает энергию в периоды низкого спроса на электроэнергию. Избыток выработанной энергии используется для работы компрессоров, которые сжимают воздух до давления, более чем в 130 раз превышающего атмосферное, после чего закачивают его в подземную каверну.

В часы пикового спроса сжатый воздух выпускается из хранилища и направляется на генераторы, обеспечивая выработку электроэнергии.

В отличие от традиционных электростанций, работающих на ископаемом топливе, такая технология не требует сжигания топлива. Это позволяет использовать ее для крупномасштабного хранения энергии с низким уровнем выбросов углерода и балансировки энергосистемы. По сути, подземная каверна вместе с сопутствующим оборудованием превращается в гигантский «аккумулятор» для электрической сети.

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