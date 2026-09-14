Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
14 сентября, 09:10
Рейтинг: +1521
Посты: 1090
3

В Китае запустили крупнейшую в мире систему хранения энергии в соляных пещерах

Крупнейший в мире проект по хранению энергии в подземных соляных кавернах с использованием сжатого воздуха завершил испытания всех своих энергоблоков. Испытания прошли в городе Цзиньтань восточнокитайской провинции Цзянсу и стали важным этапом в развитии ключевых технологий и системной интеграции крупномасштабных установок хранения энергии с помощью сжатого воздуха.

Сообщество
# Китай
# технологии
# энергия
Система хранения энергии в виде сжатого воздуха / © CMG
Система хранения энергии в виде сжатого воздуха / © CMG

В состав комплекса входят два энергоблока. Проведенные пусконаладочные испытания в полном объеме подтвердили стабильность работы оборудования и всех основных систем.

В основе проекта лежит крупная подземная соляная каверна, предназначенная для хранения сжатого воздуха, а также система аккумулирования тепловой энергии, состоящая из 16 сферических резервуаров с водой. Каждый резервуар вмещает 3500 кубометров воды, а их суммарный объем достигает 56 000 кубометров — примерно столько же воды содержится в 22 стандартных плавательных бассейнах. В настоящее время это крупнейший в Азии единый массив водяных теплоаккумулирующих резервуаров, используемый в проекте хранения энергии со сжатым воздухом.

Резервуары накапливают тепло, выделяющееся при сжатии воздуха. Когда возникает потребность в электроэнергии, запасенное тепло используется для нагрева сжатого воздуха. Затем воздух направляется на турбины, приводя их в движение и обеспечивая выработку электроэнергии.

Соляная каверна формируется в результате подземной добычи соли. Для этого в соляные пласты закачивают пресную воду, которая растворяет соль. Образующийся рассол откачивается на поверхность, а со временем на месте выработки формируется крупная подземная полость. Благодаря высокой герметичности каменной соли такие каверны позволяют безопасно хранить воздух под высоким давлением с минимальными утечками.

Система накапливает энергию в периоды низкого спроса на электроэнергию. Избыток выработанной энергии используется для работы компрессоров, которые сжимают воздух до давления, более чем в 130 раз превышающего атмосферное, после чего закачивают его в подземную каверну.

В часы пикового спроса сжатый воздух выпускается из хранилища и направляется на генераторы, обеспечивая выработку электроэнергии.

В отличие от традиционных электростанций, работающих на ископаемом топливе, такая технология не требует сжигания топлива. Это позволяет использовать ее для крупномасштабного хранения энергии с низким уровнем выбросов углерода и балансировки энергосистемы. По сути, подземная каверна вместе с сопутствующим оборудованием превращается в гигантский «аккумулятор» для электрической сети.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Китай
# технологии
# энергия
-
0
+
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Сен
1200
Языковая картина мира
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Сен
Бесплатно
«Реформатор в большом и малом…». Великий князь Константин Николаевич и Павловск
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
15 Сен
Бесплатно
Идеи Чаянова в России и мире
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
16 Сен
1400
Одиссей и его мир: как читать «Одиссею» Гомера сегодня?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Сен
Бесплатно
Диагноз по картине: болезни художников, повлиявшие на их творчество
ВДНХ
Москва
Экскурсия
16 Сен
Бесплатно
«Союз» — космический долгожитель
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Несколько лет из Золотого века акванавтики
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Надгенная информация. Как эпигенетика регулирует нашу ДНК
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Знакомство с Аквариумом, институтом Бутантан и городским парком Ибирапуэра (Сан-Паулу, Бразилия)
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 сентября, 10:25
Александр Березин

Российский астроном опроверг одно из ключевых свойств Вселенной

Современная космология до недавнего времени опиралась на так называемый космологический принцип, по которому у Вселенной нет какого-то выделенного направления. И наблюдатель в любой ее точке должен видеть однородную в этом смысле картину. Астроном из Северокавказской астрофизической обсерватории показал, что это не так даже для очень древней Вселенной.

Астрономия
# астрофизика
# космология
# радиоастрономия
13 сентября, 10:34
Марк Чернов

Ученые впервые показали, как ожирение ослабляет естественную защиту молочной железы от рака

Американские ученые выяснили, что ожирение способствует развитию рака молочной железы из-за утраты естественного защитного механизма. Жировые клетки здорового организма выделяют соединение, которое уничтожает злокачественные клетки. При наборе веса выработка этого вещества прекращается, что лишает организм его природной защиты.

Медицина
# метаболизм
# ожирение
# онкология
# профилактика рака
# рак молочной железы
# раковые клетки
14 сентября, 07:49
Марк Чернов

Ученые впервые увидели, как две молекулы ДНК «застегиваются» друг с другом

Британские физики впервые визуализировали процесс, при котором две отрицательно заряженные молекулы ДНК сближаются и пристыковываются друг к другу точно в местах с одинаковым генетическим кодом вопреки ожидаемому отталкиванию. Прямое наблюдение этого механизма подтвердило 20-летнюю гипотезу и раскрыло фундаментальные процессы восстановления генома, деления клеток и развития онкологических заболеваний.

Биология
# генетика
# геном
# гены
# ДНК
# кальций
# клетки
# Молекулярная биология
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
7 сентября, 11:15
Росатом

«Росатом» построит завод по сборке элементов ветрогенераторов в Амурской области

Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.

Росатом
# ветровая энергия
# ветрогенераторы
# производство
# росатом
# технологии
8 сентября, 15:58
Елизавета З.

Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

В конце августа 2026 года американские военные впервые применили высокоэнергетическую лазерную систему. С тех пор активность дронов у мексиканской границы снизилась примерно на 75%.

Оружие и техника
# военная техника
# дроны
# лазер
# сша
# технологии
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые впервые увидели, как две молекулы ДНК «застегиваются» друг с другом

    14 сентября, 07:49

  2. Из пуповинной крови создали готовые Т-клетки для борьбы с раковыми опухолями

    13 сентября, 12:57

  3. Ученые впервые показали, как ожирение ослабляет естественную защиту молочной железы от рака

    13 сентября, 10:34

  4. Образцы Рюгу показали, как древние астероиды могли накапливать азот для зарождения жизни

    13 сентября, 09:30
Выбор редакции

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

9 сентября, 22:44

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
39 минут назад
Дмитрий, achtung, в "увеличительное стекле" - Турция и Греция наличествуют.

Карта: страны с наибольшим числом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Sergey Gorovoy
42 минуты назад
- Египет? - нет, не знаем!... p s. мдя..., странный юнэсковский подход, жаль(.

Карта: страны с наибольшим числом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Дмитрий Маржацкий
57 минут назад
Шляпа

Tesla назначила дату: премьера нового Roadster может состояться уже 1 октября

Dron N
3 часа назад
Александр, если Амирханяна действительно интересует наука и объективность, посоветуйте ему изучить вот эти результаты: https://lln8hx.csb.app/ Я потратил

Российский астроном опроверг одно из ключевых свойств Вселенной

Беларус
8 часов назад
*Пэйдж

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Беларус
8 часов назад
У меня в окружении все родственники мужсково пола (~37 лет) жывут с женщинами, у которых есть ребęнок от первово коротково брака. Выгода для всех,

Пятьсот лет измен: что генетики рассказали о слабых местах моногамии

Alexandra Moshik
9 часов назад
Пускай завидуют нам ведь мы не стадо

Инфографика: в каких странах больше всего левшей

Vladimir Lukianov
10 часов назад
Сложные молекулы даже в самых простых организмах не могут воспроизводиться сами по себе. Вне клетки они разрушаются, а внутри клетки для деления

Образцы Рюгу показали, как древние астероиды могли накапливать азот для зарождения жизни

Беларус
10 часов назад
Вы, как и множество людей, недооцениваете плавность, медленность эволюцыи. Она не берęт и вдруг создаęт глаз. Сначала одна или несколько нервных

Предки людей встали на ноги уже семь миллионов лет назад. Стоило ли оно того?

Любовь С.
12 часов назад
N, спасибо за комментарий! 299 тысяч километров в секунду – это рассчитанная реальная скорость плазмы. В работе же сравниваются видимые скорости:

Самое детальное видео джета черной дыры поставило под сомнение представления о его устройстве 

Дмитрий Нетсев
12 часов назад
Что-то Египет, Грецию и Турцию обидели.

Карта: страны с наибольшим числом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Андрей Соколов
12 часов назад
Ерунда какая-то, Узбекистан серого цвета. А как же империя Тимуридов, ещё ранее Мавераннахр... Древние города Самарканд, Бухара, Хива. И ни одного

Карта: страны с наибольшим числом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

N q
12 часов назад
Мне кажется можно было более развёрнуто представить информацию из исследования. Сейчас нелогичным выглядит утверждение что поскольку сгустки

Самое детальное видео джета черной дыры поставило под сомнение представления о его устройстве 

Perdezh
13 часов назад
Иван, ну так сдохни тогда, зачем ты мучаешься? Если так сильно хочешь? Если тебе на все без разницы. Кстати, дауненок, а что ты собрался в твой мрии

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Perdezh
13 часов назад
Иван, технический прогресс это твой регресс явно, ты уже похож на припадочного наркомана, а не на человека👍🤭 прямо таки свинтус нехочун без

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Иван Иванов
13 часов назад
Perdezh, "человечество в случае такой антиутопии умрет" Пускай какая разница? Хотя что считать человечеством? Какие то племена живущие в

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Perdezh
13 часов назад
Иван, нет, потом ничего не будет и альтман уже схлопнул пузырек ИИ, обкекавшись с выходом на IPO)) А потом ты осознаешь, что спорил 10 часов с нейронкой,

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Perdezh
13 часов назад
Иван, смысл в том, что это есть, а там и безграничность. И общение с Богом.

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Perdezh
13 часов назад
Иван, свинья, тебе подонку, это будет не дано. Потому что ты грешник. так что свыкнись с тем, что будешь в киберАду киберсвиньей XD

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Perdezh
13 часов назад
Иван, >Ну появился значит появился, люди могли вообще не появится если бы бактерии миллиарды лет назад не появились бы. Ну ты бактерия свиньи,

«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Самые обсуждаемые