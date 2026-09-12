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В Китае построили километровый мост через озеро, чтобы построить рядом другой мост
В китайской провинции Чжэцзян планируют построить мост Фэнкоу через озеро Цяньдаоху. Для этого возвели специальный технологический мост протяженностью более одного километра.
Мост Фэнкоу, протяженностью более 1600 метров, появится в одноименном поселке, в уезде Чуньань. Он станет частью скоростной автомагистрали Ханчунькай (Ханчжоу-Чуньань-Кайхуа).
Прежде чем строить основной мост, специалисты возвели технологический. Работать над ним начали в декабре 2025 года, а 8 сентября 2026 года объявили о завершении его строительства.
Протяженность стального эстакадного моста составила 1038,58 метра, а ширина — восемь метров. Использовать его будут для перевозки и доставки строительных материалов и оборудования.
Также проект предусматривает более широкие платформы для главных и боковых опор. Там хватит места для опалубки и бетонных работ.
Стальная эстакада имеет важное значение для всего проекта скоростной магистрали Ханчунькай. Общая протяженность трассы составит примерно 245 километров. Полностью построить и открыть магистраль планируют к концу 2029 года.
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