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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
12 сентября, 23:55
Рейтинг: +1450
Посты: 1127
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В Китае построили километровый мост через озеро, чтобы построить рядом другой мост

В китайской провинции Чжэцзян планируют построить мост Фэнкоу через озеро Цяньдаоху. Для этого возвели специальный технологический мост протяженностью более одного километра.

Сообщество
# Китай
# мосты
# строительство
# технологии
Мост через Цяньдаоху / © sina.cn
Мост через Цяньдаоху / © sina.cn

Мост Фэнкоу, протяженностью более 1600 метров, появится в одноименном поселке, в уезде Чуньань. Он станет частью скоростной автомагистрали Ханчунькай (Ханчжоу-Чуньань-Кайхуа). 

Прежде чем строить основной мост, специалисты возвели технологический. Работать над ним начали в декабре 2025 года, а 8 сентября 2026 года объявили о завершении его строительства.

Протяженность стального эстакадного моста составила 1038,58 метра, а ширина — восемь метров. Использовать его будут для перевозки и доставки строительных материалов и оборудования.

Также проект предусматривает более широкие платформы для главных и боковых опор. Там хватит места для опалубки и бетонных работ.

Мост через Цяньдаоху / © sina.cn
Мост через Цяньдаоху / © sina.cn

Стальная эстакада имеет важное значение для всего проекта скоростной магистрали Ханчунькай. Общая протяженность трассы составит примерно 245 километров. Полностью построить и открыть магистраль планируют к концу 2029 года.

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Сообщество
# Китай
# мосты
# строительство
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