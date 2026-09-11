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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
11 сентября, 07:56
Рейтинг: +4110
Посты: 2847

Европа начала поиск нового партнера для миссии к Венере: NASA отказало, на очереди — Китай

Европейское космическое агентство (ESA) продолжило разработку роботизированной миссии к Венере после того, как представители NASA пришли к выводу, что американское ведомство, вероятно, не сможет выполнить обязательство по поставке радиолокационного прибора для космического аппарата. 

Сообщество
# ESA
# NASA
# Венера
# космос
Художественное изображение космического аппарата Envision у Венеры / © ESA / Paris Observatory / VR2Planets
Художественное изображение космического аппарата Envision у Венеры / © ESA / Paris Observatory / VR2Planets

Европейский орбитальный аппарат Envision будет картографировать поверхность Венеры с разрешением в десять раз выше, чем это позволила последняя американская радиолокационная миссия к планете, запущенная NASA в 1990-х годах. Венера окутана плотным слоем облаков серной кислоты, поэтому ее загадочная поверхность недоступна для наблюдений с орбиты при помощи обычных оптических камер. Радар остается наиболее эффективным способом проникнуть сквозь облачный покров Венеры и получить изображение рельефа под ним. С помощью Envision ученые также рассчитывают обнаружить признаки продолжающейся вулканической активности.

В 2024 году NASA и ESA подписали меморандум о взаимопонимании, определивший условия сотрудничества по проекту Envision. NASA обязалось предоставить американскую радиолокационную систему с синтезированной апертурой — основной инструмент для картографирования поверхности Венеры, — а также обеспечить поддержку слежения и связи через сеть дальней космической связи NASA. Взамен ESA должно было включить американских ученых в научную команду миссии. Европа берет на себя строительство самого космического аппарата и остальных научных приборов, а также запуск миссии на ракете Ariane 6.

Однако научный бюджет NASA оказался под серьезным давлением администрации Дональда Трампа. В 2026 и 2027 финансовых годах Белый дом предложил сократить финансирование научных программ агентства почти вдвое. Конгресс в 2026 году отклонил большую часть этих сокращений: законодатели утвердили для подразделения NASA, отвечающего за планетологические исследования, 2,54 миллиарда долларов — значительно больше запрошенной Белым домом суммы, но примерно на 220 миллионов долларов меньше финансирования предыдущего года. Это позволило сохранить от закрытия несколько ключевых научных проектов, включая одну из собственных венерианских миссий NASA — DAVINCI, которая должна направить в плотную атмосферу планеты спускаемый аппарат. Однако нехватка средств вынуждает руководство NASA принимать непростые решения. В первую очередь сокращения затрагивают финансирование эксплуатации действующих миссий, особенно тех, которые уже значительно превысили первоначально рассчитанный срок работы, а также участие в международных проектах.

Наиболее заметными сокращениями в последней категории стали взносы NASA в три научные миссии под руководством европейских партнеров. Две из них — крупные новые космические обсерватории LISA и New Athena.

LISA станет первой космической миссией, предназначенной для регистрации гравитационных волн — колебаний пространства-времени, возникающих при катастрофических космических событиях, таких как слияния черных дыр. New Athena должна стать крупнейшим когда-либо созданным рентгеновским телескопом и преемником рентгеновской обсерватории NASA «Чандра», которая продолжает работать после запуска в 1999 году. До того как участие NASA оказалось под вопросом, запуск LISA и New Athena планировался на конец 2030-х годов.

Однако для ESA наиболее острым вопросом сейчас является то, чем заменить вклад NASA в миссию Envision, запуск которой первоначально намечался на 2031 год. В начале 2024 года NASA и ESA подписали соглашение, подробно определившее обязанности каждой из сторон в проекте Envision, после чего были заключены контракты на строительство космического аппарата и его научных приборов. К 2025 году NASA уже потратило на свою часть проекта более 50 миллионов долларов — тогда же администрация Трампа впервые предложила отказаться от участия в миссии.

Поскольку выполнение NASA своей части соглашения оказалось под вопросом, ESA заключило контракты на начало технологической разработки европейского радиолокационного комплекса для Envision. Промышленные команды из Великобритании и Италии сейчас изучают различные конструкции радара по заказу ESA. Цель — создать прибор с возможностями, сопоставимыми с американским радаром, который должен был быть построен в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии.

Директор ESA по научным программам Кароль Мунделл сообщила, что 23 государства — члена агентства согласились выделить «беспрецедентное» финансирование европейской науки на встрече министров правительств, состоявшейся в прошлом году. Страны договорились увеличивать научный бюджет ESA на 3,5% ежегодно до 2028 года с дополнительной индексацией на инфляцию. Тем не менее научный бюджет ESA остается лишь малой долей бюджета NASA и в среднем составляет менее 900 миллионов долларов в год. Этого достаточно, чтобы начать разработку европейского радара для Envision, хотя ESA по-прежнему ожидает официального уведомления NASA о судьбе американского вклада в миссию.

Однако времени остается мало, если Envision должен отправиться к Венере в начале 2030-х годов. ESA уже перенесло запуск миссии на один год — на 2032-й, чтобы европейские команды получили дополнительное время для создания радара.

В начале этого года ESA запустило свою первую совместную научную миссию с Китаем на паритетной основе. Космический аппарат SMILE, построенный в Китае и выведенный на орбиту европейской ракетой Vega, изучает взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли. В 2024 году первый научный прибор ESA, предназначенный для работы на Луне, достиг лунной поверхности на борту китайской миссии «Чанъэ-6».

По словам Мунделл, Китай уже пригласил ESA принять участие и в других научных миссиях под руководством КНР. Возможно, что ESA предложит китайским специалистам поучаствовать в будущей миссии Envision.  

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