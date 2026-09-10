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Процесс сгорания спутника в атмосфере сняли с самолета
Европейское космическое агентство показало видео последних секунд спутника Samba. Аппарат вошел в атмосферу над южной частью Тихого океана и распался на десятки ярких фрагментов. Ученые специально поднялись в воздух с оборудованием, чтобы подробно снять разрушение спутника и понять, что происходит с космическими аппаратами во время падения на Землю.
Спутник Samba вошел в атмосферу Земли 31 августа в 21:39:38 по всемирному времени. Это был третий из четырех аппаратов европейской миссии Cluster, которая более двух десятилетий изучала магнитное окружение Земли.
Падение Samba не было случайным. Еще в ноябре 2024 года специалисты ESA изменили его траекторию так, чтобы аппарат закончил полет над удаленной частью Тихого океана. В январе 2026 года орбиту скорректировали повторно — уже с учетом предстоящих наблюдений с самолета. В итоге момент входа в атмосферу удалось предсказать с точностью до нескольких секунд.
Команда миссии ROSIE вылетела с островного государства Тонга навстречу падающему аппарату. С борта самолета ученые наблюдали Samba примерно 50 секунд. На записи хорошо видно, как первоначально яркий объект распадается и по небу одновременно летят десятки его фрагментов.
Однако красивое видео было лишь частью эксперимента. Вместе с обычными камерами на самолете работали приборы, способные искать следы различных материалов. Сопоставляя эти данные с положением отдельных фрагментов, исследователи смогли определить, какие части спутника разрушились раньше, какие выдержали нагрев дольше и что происходило с ними при прохождении атмосферы.
Эти сведения нужны для создания новых космических аппаратов. Чем точнее ученые понимают, как спутники нагреваются и распадаются, тем лучше инженеры могут рассчитывать их конструкцию так, чтобы после завершения работы как можно меньше крупных деталей переживало вход в атмосферу и могло достичь поверхности Земли.
Samba входил в состав миссии Cluster, состоящая из четырех одинаковых спутников. Миссия завершилась еще в 2024 году, однако последние этапы жизни аппаратов ESA использовало для исследований их безопасного сведения с орбиты.
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8 Февраля, 2022
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30 Октября, 2014
Параллелизм эволюции
8 Июня, 2017
Мы — внеземного происхождения?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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