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Процесс сгорания спутника в атмосфере сняли с самолета

Европейское космическое агентство показало видео последних секунд спутника Samba. Аппарат вошел в атмосферу над южной частью Тихого океана и распался на десятки ярких фрагментов. Ученые специально поднялись в воздух с оборудованием, чтобы подробно снять разрушение спутника и понять, что происходит с космическими аппаратами во время падения на Землю.

Кадр из видео / © ESA/ROSIE/University of Stuttgart (HEFDiG)

Спутник Samba вошел в атмосферу Земли 31 августа в 21:39:38 по всемирному времени. Это был третий из четырех аппаратов европейской миссии Cluster, которая более двух десятилетий изучала магнитное окружение Земли.

Падение Samba не было случайным. Еще в ноябре 2024 года специалисты ESA изменили его траекторию так, чтобы аппарат закончил полет над удаленной частью Тихого океана. В январе 2026 года орбиту скорректировали повторно — уже с учетом предстоящих наблюдений с самолета. В итоге момент входа в атмосферу удалось предсказать с точностью до нескольких секунд.

Команда миссии ROSIE вылетела с островного государства Тонга навстречу падающему аппарату. С борта самолета ученые наблюдали Samba примерно 50 секунд. На записи хорошо видно, как первоначально яркий объект распадается и по небу одновременно летят десятки его фрагментов.

Спутник Samba распадается на фрагменты при входе в атмосферу над южной частью Тихого океана / © ESA, ROSIE, University of Stuttgart (HEFDiG)

Однако красивое видео было лишь частью эксперимента. Вместе с обычными камерами на самолете работали приборы, способные искать следы различных материалов. Сопоставляя эти данные с положением отдельных фрагментов, исследователи смогли определить, какие части спутника разрушились раньше, какие выдержали нагрев дольше и что происходило с ними при прохождении атмосферы.

Эти сведения нужны для создания новых космических аппаратов. Чем точнее ученые понимают, как спутники нагреваются и распадаются, тем лучше инженеры могут рассчитывать их конструкцию так, чтобы после завершения работы как можно меньше крупных деталей переживало вход в атмосферу и могло достичь поверхности Земли.

Samba входил в состав миссии Cluster, состоящая из четырех одинаковых спутников. Миссия завершилась еще в 2024 году, однако последние этапы жизни аппаратов ESA использовало для исследований их безопасного сведения с орбиты.