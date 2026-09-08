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Лидеры и аутсайдеры: какие авто обесцениваются быстрее всех
За пять лет автомобили могут терять в цене совершенно разную долю первоначальной стоимости. В этом рейтинге разрыв между моделями, лучше и хуже всего сохраняющими свою стоимость, превышает 50 процентных пунктов.
На инфографике представлены автомобили с наибольшей и наименьшей пятилетней потерей стоимости в 2026 году. Рейтинг составлен на основе данных iSeeCars. Специалисты автомобильного исследовательского агентства проанализировали более 950 000 подержанных автомобилей пятилетнего возраста, проданных в период с марта 2025 года по февраль 2026 года. Все цены были пересчитаны в доллары 2026 года.
В исследовании средняя цена каждого автомобиля на рынке подержанных машин сравнивалась с его первоначальной рекомендованной розничной ценой производителя — MSRP. Чем меньше амортизация, тем большую долю первоначальной стоимости автомобиль сохраняет спустя пять лет.
Лучший результат продемонстрировал Porsche 718 Cayman: за пять лет он теряет всего 9,6% своей первоначальной стоимости.
В денежном выражении это означает среднее снижение цены всего на 6 988 долларов по сравнению с первоначальной MSRP примерно в 72 800 долларов. На втором месте находится Porsche 911 с потерей 11,1%, а третье занимает Chevrolet Corvette — 18,7%.
Спортивные автомобили заняли четыре из семи первых позиций: компанию Porsche 718 Cayman и 911 составили Chevrolet Corvette и Subaru BRZ. Результаты показывают, что некоторые модели, ориентированные на автолюбителей, способны сохранять стоимость значительно лучше среднего по рынку — несмотря на сравнительно высокую первоначальную цену.
Модели Toyota доминируют среди автомобилей, лучше всего сохраняющих стоимость. Toyota уже много лет пользуется репутацией производителя надежных автомобилей, и в рейтинге моделей с наименьшей потерей стоимости марка демонстрирует особенно сильный результат.
Пикапы Toyota Tacoma и Tundra занимают четвертое и пятое места, потеряв за пять лет соответственно 19,9% и 21,2% первоначальной стоимости. Всего в рейтинге семь моделей Toyota — это пикапы, внедорожники, компактные автомобили и минивэн. Таким образом, высокая остаточная стоимость характерна для автомобилей марки в целом, а не только для одной конкретной модели или категории.
Электромобили и автомобили класса люкс быстрее всего теряют в цене. На противоположном конце рейтинга находится Nissan LEAF, который за пять лет теряет 63,1% первоначальной стоимости — это худший показатель среди представленных моделей. Следом идут Volkswagen ID.4 с потерей 62,1% и Tesla Model S, подешевевшая на 62,0%. Сразу шесть электромобилей вошли в число 15 моделей с самой высокой пятилетней амортизацией: Nissan LEAF, Volkswagen ID.4, Tesla Model S, Tesla Model X, Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.
Подержанные электромобили прежних поколений могут сильнее терять в цене из-за быстрого развития технологий. Новые модели предлагают больший запас хода, более высокую скорость зарядки и более современные электронные системы. Кроме того, изменения цен на новые электромобили также способны заметно влиять на стоимость машин с пробегом.
Поэтому пятилетний электромобиль может оказаться менее конкурентоспособным по запасу хода, скорости зарядки или возможностям программного обеспечения по сравнению с более новой моделью.
Автомобили премиум-класса также представлены среди лидеров по потере стоимости. Land Rover Range Rover за пять лет теряет 61,7% своей цены — это соответствует среднему снижению примерно на 69 856 долларов относительно первоначальной MSRP. Это самая крупная потеря в долларовом выражении среди представленных в рейтинге моделей.
Значительное падение стоимости также демонстрируют BMW 7 Series, INFINITI QX80 и Range Rover Sport.
В целом рейтинг показывает важную закономерность: высокая первоначальная цена автомобиля вовсе не гарантирует хорошую остаточную стоимость. Напротив, некоторые спортивные и массовые модели способны сохранять значительную часть своей цены, тогда как дорогие люксовые автомобили и электромобили могут за несколько лет потерять больше половины первоначальной стоимости.
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