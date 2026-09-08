  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
8 сентября, 06:59
Рейтинг: +3514
Посты: 2595

Лидеры и аутсайдеры: какие авто обесцениваются быстрее всех

За пять лет автомобили могут терять в цене совершенно разную долю первоначальной стоимости. В этом рейтинге разрыв между моделями, лучше и хуже всего сохраняющими свою стоимость, превышает 50 процентных пунктов.

Сообщество
# Tesla
# Toyota
# автомобили
# Рейтинги
# статистика
# транспорт
# финансы
# экономика
# электромобили
Лидеры и аутсайдеры: какие авто обесцениваются быстрее всех / © Visual Capitalist
Лидеры и аутсайдеры: какие авто обесцениваются быстрее всех / © Visual Capitalist

На инфографике представлены автомобили с наибольшей и наименьшей пятилетней потерей стоимости в 2026 году. Рейтинг составлен на основе данных iSeeCars. Специалисты автомобильного исследовательского агентства проанализировали более 950 000 подержанных автомобилей пятилетнего возраста, проданных в период с марта 2025 года по февраль 2026 года. Все цены были пересчитаны в доллары 2026 года.

В исследовании средняя цена каждого автомобиля на рынке подержанных машин сравнивалась с его первоначальной рекомендованной розничной ценой производителя — MSRP. Чем меньше амортизация, тем большую долю первоначальной стоимости автомобиль сохраняет спустя пять лет.

Лучший результат продемонстрировал Porsche 718 Cayman: за пять лет он теряет всего 9,6% своей первоначальной стоимости.

В денежном выражении это означает среднее снижение цены всего на 6 988 долларов по сравнению с первоначальной MSRP примерно в 72 800 долларов. На втором месте находится Porsche 911 с потерей 11,1%, а третье занимает Chevrolet Corvette — 18,7%.

Спортивные автомобили заняли четыре из семи первых позиций: компанию Porsche 718 Cayman и 911 составили Chevrolet Corvette и Subaru BRZ. Результаты показывают, что некоторые модели, ориентированные на автолюбителей, способны сохранять стоимость значительно лучше среднего по рынку — несмотря на сравнительно высокую первоначальную цену.

Модели Toyota доминируют среди автомобилей, лучше всего сохраняющих стоимость. Toyota уже много лет пользуется репутацией производителя надежных автомобилей, и в рейтинге моделей с наименьшей потерей стоимости марка демонстрирует особенно сильный результат.

Пикапы Toyota Tacoma и Tundra занимают четвертое и пятое места, потеряв за пять лет соответственно 19,9% и 21,2% первоначальной стоимости. Всего в рейтинге семь моделей Toyota — это пикапы, внедорожники, компактные автомобили и минивэн. Таким образом, высокая остаточная стоимость характерна для автомобилей марки в целом, а не только для одной конкретной модели или категории.

Электромобили и автомобили класса люкс быстрее всего теряют в цене. На противоположном конце рейтинга находится Nissan LEAF, который за пять лет теряет 63,1% первоначальной стоимости — это худший показатель среди представленных моделей. Следом идут Volkswagen ID.4 с потерей 62,1% и Tesla Model S, подешевевшая на 62,0%. Сразу шесть электромобилей вошли в число 15 моделей с самой высокой пятилетней амортизацией: Nissan LEAF, Volkswagen ID.4, Tesla Model S, Tesla Model X, Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.

Подержанные электромобили прежних поколений могут сильнее терять в цене из-за быстрого развития технологий. Новые модели предлагают больший запас хода, более высокую скорость зарядки и более современные электронные системы. Кроме того, изменения цен на новые электромобили также способны заметно влиять на стоимость машин с пробегом.

Поэтому пятилетний электромобиль может оказаться менее конкурентоспособным по запасу хода, скорости зарядки или возможностям программного обеспечения по сравнению с более новой моделью.

Автомобили премиум-класса также представлены среди лидеров по потере стоимости. Land Rover Range Rover за пять лет теряет 61,7% своей цены — это соответствует среднему снижению примерно на 69 856 долларов относительно первоначальной MSRP. Это самая крупная потеря в долларовом выражении среди представленных в рейтинге моделей.

Значительное падение стоимости также демонстрируют BMW 7 Series, INFINITI QX80 и Range Rover Sport.

В целом рейтинг показывает важную закономерность: высокая первоначальная цена автомобиля вовсе не гарантирует хорошую остаточную стоимость. Напротив, некоторые спортивные и массовые модели способны сохранять значительную часть своей цены, тогда как дорогие люксовые автомобили и электромобили могут за несколько лет потерять больше половины первоначальной стоимости.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
09 Сен
Бесплатно
Книга и взаимодействие цивилизаций
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Анализ ДНК опухоли: точная диагностика и создание неоантиген-направленной терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Сен
500
Код сознания: как мозг взаимодействует с миром в норме и патологии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Митк 5.0: День, когда молодые ученые делятся своими открытиями
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Почему не все должно быть «навсегда»: биорезорбция в практической медицине
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Сен
1000
«Таблетки счастья». Мифология против научных данных про антидепрессанты
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
1200
Языки народов России
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Сен
Бесплатно
«Интерстеллар» и наука будущего: от 1960-х годов до наших дней
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 сентября, 12:55
НовГУ

Младшеклассники любят играть с родителями, но взрослые редко проявляют инициативу

91% родителей считают игры важными для развития ребенка, однако лишь единицы сами предлагают детям поиграть. Взрослые сильно тревожатся из-за увлечения детей смартфонами, хотя зачастую сами преувеличивают время, которое школьники проводят в сети. К таким выводам пришли ученые НовГУ, изучив, как гаджеты и занятость взрослых меняют досуг младшеклассников.

НовГУ
# гаджеты
# дети
# дети и родители
# игры
7 сентября, 11:03
Илья Гриднев

Древний американский гепард оказался арктической пумой

Палеогенетики проанализировали ДНК и изотопный состав костей американского гепарда. Выяснилось, что вымерший хищник состоял в близком родстве с пумами, а особи из северных регионов питались в основном рыбой. Результаты анализа разрушили старый стереотип об этом животном как о родственнике африканского бегуна.

Палеонтология
# гепарды
# ДНК
# кошачьи
# палеогенетика
7 сентября, 15:07
Марк Чернов

Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

Восточная Антарктида всего за два года неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда. Этот показатель стал крупнейшим приростом массы в единицу времени за всю историю наблюдений с помощью гравиметрических климатических спутников GRACE.

Климат
# антарктида
# изменение климата
# ледники
# ледяной щит
2 сентября, 11:31
СПбГУ

Российские ученые обнаружили ранее неизвестные механизмы распространения «волн Россби»

Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.

СПбГУ
# волны
# моделирование
# океан
# океанология
7 сентября, 11:15
Росатом

«Росатом» построит завод по сборке элементов ветрогенераторов в Амурской области

Акционерное общество «Росатом — Возобновляемая энергия» построит в Амурской области завод по сборке элементов ветрогенераторов. Оборудование потребуется для будущих ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. Сейчас крупные детали производят практически в другом конце страны. Собирать крупные узлы на месте будет дешевле, чем везти их.

Росатом
# ветровая энергия
# ветрогенераторы
# производство
# росатом
# технологии
3 сентября, 17:08
Росатом

«Росатом» планирует создать собственное производство для достройки плавучих атомных энергоблоков

«Росатом» рассматривает возможность создать под Мурманском новое предприятие для достройки плавучих атомных энергоблоков. Причина в том, что количество заказов госкорпорации растет, а существующих мощностей партнеров может не хватить.

Росатом
# плавучие атомные электростанции
# росатом
# технологии
# энергоблок
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

    7 сентября, 15:18

  2. Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

    7 сентября, 15:07

  3. Жителей Италии начали поражать грибковые инфекции после падения Римской империи

    7 сентября, 14:29

  4. Младшеклассники любят играть с родителями, но взрослые редко проявляют инициативу

    7 сентября, 12:55
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Евгений К
11 минут назад
Кек. "Другие страны Балтии также вошли в число 20 лучших: Литва заняла 10-е место с 71,0 балла, а Латвия — 18-е с 68,7." - ага, оттуда все дееспособные уезжают

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Март Дроздов
36 минут назад
Данил, это к пропаганде..

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Март Дроздов
37 минут назад
-Построим небоскреб в 170 км... -Это прям в космос? -Не, мы его горизонтально..

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Оливер Хевисайд
3 часа назад
Россию я так понимаю на 121 место поставили по оценке уровня МКАДа. Обидно стало за великий Лаос.

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Александр Подрезной
4 часа назад
Александр, "на верх" слитно пишется.

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Иван Колупаев
7 часов назад
Гена, ну если на дорогах не будет кожаных там вообще ии не особо нужен. С большинством ситуаций обычная автоматика справится

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Гена Пастухов
8 часов назад
Сергей, они бы, может, и рады дожить, но надо же многочисленных детей кем-то кормить...

Карта: доля населения каждой страны в возрасте до 18 лет

Гена Пастухов
8 часов назад
Илон прав, внедрение автопилотов - это система с положительной обратной связью: примерно вся дичь на дорогах, которую ИИ вдруг может не разрулить -

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Сергей Сергеевич
8 часов назад
Сколько же тут реальных баранов...явно майское весеннее обострение, лечитесь сударь усерднее и не пропускайте прием лекарств

Гравитационное замедление времени: удивительный феномен искривленного пространства-времени

Анастасия Лоскутникова...
9 часов назад
Петиция к ассоции владельцев кинотеатров,чтобы премьеры фильмов "мстители", и "дюна 3 " вернули в прокат в 2026 г. Кто также ожидает выхода этих двух

«Мстителей» и третью «Дюну» покажут в России не раньше весны

Александр Березин
11 часов назад
Павел, "Это как? на меньших скоростях набрать больший пробег легче?" Это так, что когда вы не боитесь аварий,то можете активнее использовать такси

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Dimitrocen Vbnz
11 часов назад
А прикиньте, построили бы эти гигантские зеркальные небоскрёбы для того, чтобы это был гигантский ИИ-сервер. Это ж прям была бы обложка для

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Павел Кутузов
12 часов назад
"Американские СМИ сравнили эту цифру с Waymo, у которой беспилотный пробег на данный момент составляет 320 миллионов километров, в две сотни раз

Tesla запустила «Кибертакси», не приглашая прессу: наблюдатели сомневаются в его успехе

Кнопка Вредная
12 часов назад
Александр, сделали рывок... Ведь направление рывка не важно? Вниз или вверх. 🤣🤷

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Кнопка Вредная
12 часов назад
🤣 смешной рейтинг..... Особенно про медицину.

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Данил Арутюнов
12 часов назад
и ни одного коммента про распил : (

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Иван Иванов
12 часов назад
Станислав, " чтобы порадовать кастрюль" Бедные сша и европа наверно весь бюджет свой тратят, чтобы только кого то там, где то порадовать. "Пиндосы

В американском аэропорту авиафотографы заметили необычный черный беспилотник

Виктор Притоманофф
12 часов назад
На сайте производителя ничего толкового не написано, но нейронка нашла мне их патент, в котором вот что: Вода: проходит через гидрофильную

Инженеры придумали туалет, которому не нужны вода, электричество и канализация

Иван Иванов
12 часов назад
Станислав, "людей не делят на сорта" Как то это вообще не соотносится со словом "русская земля", Россия многонациональное государство, открытое

В американском аэропорту авиафотографы заметили необычный черный беспилотник

Алексей Мурза
13 часов назад
Omni, абсолютно согласен, что несравнимо лучше было бы вложить эти деньги на сохранение и (или) восстановление экологии. Но мир стал бы не чуточку, а

Спутники показали, что осталось в пустыне от мегапроекта горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые