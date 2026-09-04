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Авиатопливо из отходов: в Китае анонсировали создание завода по переработке пластика

Во всем мире растет спрос на более экологичные альтернативы авиационному топливу, производимому из нефти.

Китайский самолет C919 / © Getty Images

К 2030 году Европейский союз потребует, чтобы доля устойчивого авиационного топлива (SAF) в топливной смеси составляла не менее шести процентов. К 2050 году этот показатель должен вырасти до 70 процентов. Аналогичные меры принимают Великобритания, Сингапур, Япония и Бразилия, усиливая давление на участников мирового энергетического рынка и стимулируя их снижать зависимость от сырой нефти.

Устойчивое авиационное топливо можно производить из самых разных отходов и вторичного сырья — растительных материалов, животных жиров и отработанного растительного масла. Последнее уже стало одним из основных источников сырья для производства SAF. Однако доступных объемов использованного масла становится все меньше: нефтепереработчики и производители топлива активно скупают этот ресурс, стремясь обеспечить себя необходимым сырьем.

Именно здесь на сцену выходит китайская компания Niutech. Как сообщила компания в новом пресс-релизе, она заключила крупный контракт с неназванной «ведущей мировой энергетической компанией» на строительство промышленной установки непрерывного пиролиза пластиковых отходов. Предприятие сможет ежегодно производить от 10 000 до 50 000 тонн устойчивого авиационного топлива из пластика.

На первый взгляд звучит сложно, но принцип достаточно прост. Китайская компания собирается создать масштабную производственную систему, способную превращать пластиковый мусор в пригодное для использования авиационное топливо. Для этого будет применяться термическое разложение — пиролиз. Пластиковые отходы нагреваются до чрезвычайно высокой температуры в среде без кислорода, в результате чего распадаются на более простые химические соединения, из которых затем можно получать топливное сырье.

Сам по себе пиролиз — далеко не новая технология. Однако в промышленной переработке пластика он до сих пор остается скорее нишевым решением. Чтобы стать ответом на растущий спрос на SAF, технология должна выйти за пределы небольших экологических стартапов и превратиться в широко применяемый промышленный стандарт. Судя по всему, именно этого и стремится добиться Niutech.

В отличие от некоторых предыдущих проектов по производству авиационного топлива из пластика, новая система будет представлять собой единый производственный комплекс. Это позволит сократить дорогостоящие перевозки и дополнительные операции с сырьем.

Кроме того, установка Niutech сможет перерабатывать сразу несколько видов пластика, включая полиэтилен, нейлон, полипропилен и АБС-пластик. Причем, как утверждает компания, сырье можно будет использовать «без сложной предварительной обработки — такой как мойка, сортировка или сушка». Это значительно упрощает один из наиболее трудоемких этапов процесса: подготовку пластиковых отходов и их последующее превращение в пригодное для переработки нефтеподобное сырье.

Если Niutech и ее неназванному партнеру удастся успешно запустить установку, проект может стать постоянным источником SAF, произведенного из пластиковых отходов, для мировой авиационной отрасли.