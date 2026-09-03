Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Вопреки опасениям, теплозащита лунного корабля Orion получила высокую оценку экспертов
Одним из главных вопросов перед миссией «Артемида II», состоявшейся этой весной, было то, насколько хорошо поведет себя теплозащитный экран в основании космического корабля при возвращении через атмосферу Земли.
Абляционный теплозащитный экран, который при входе в атмосферу должен обугливаться, поглощая огромное количество тепла и защищая экипаж, неожиданно потерял крупные фрагменты материала во время испытательного полета в конце 2022 года. После длительного обсуждения и, не без споров, NASA решила оставить теплозащитный экран «Артемида II» без замены, но скорректировать траекторию возвращения корабля в атмосферу.
Очевидно, что теплозащита справилась со своей задачей. Экипаж «Артемида II» во главе с командиром Рейдом Уайзманом благополучно приводнился в Тихом океане после успешного полета к Луне. Впоследствии астронавты и другие представители NASA в общих чертах заявляли, что теплозащитный экран выглядит хорошо.
На этой неделе члены Консультативной группы NASA по аэрокосмической безопасности получили возможность ознакомиться с результатами анализа NASA во время посещения Исследовательского центра Эймса в Калифорнии. Состояние теплозащитного экрана, по словам члена группы Пола Хилла, оказалось «весьма удовлетворительным».
После миссии «Артемида I» в 2022 году на куполообразном теплозащитном экране в основании Orion было обнаружено более 100 участков, где произошло выкрашивание обугленного материала. Глубина некоторых из них превышала два сантиметра.
На теплозащитном экране «Артемида II» таких участков оказалось примерно девять.
Успешная работа теплозащитного экрана «Артемида II», которую теперь, судя по всему, подтверждает масштабный анализ полученных данных, позволит NASA с большей уверенностью рассчитывать на надежность своего корабля для дальних космических полётов в будущих лунных миссиях.
В основании Orion находятся 186 блоков материала под названием Avcoat. Каждый из них крепится отдельно, образуя защитный слой, который позволяет кораблю выдерживать колоссальный нагрев при прохождении через атмосферу.
Анализ после миссии «Артемида I» показал, что материал Avcoat оказался практически непроницаемым — иными словами, он не позволял газам свободно выходить наружу. При возвращении в атмосферу внутри теплозащитного экрана скапливались газы, что приводило к образованию трещин.
Рассмотрев несколько вариантов, в том числе замену теплозащитного экрана на новый, изготовленный из более газопроницаемого Avcoat, NASA в итоге решила изменить профиль входа Orion в атмосферу.
Во время «Артемида II» корабль должен был входить в атмосферу под более крутым углом, проводя меньше времени в тех условиях, при которых во время «Артемида I» происходило скопление и выход газов из теплозащитного материала. В целом это решение сработало.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
LUX-ZEPLIN зарегистрировал сигнал, который может оказаться первым доказательством существования темной материи
Международная группа физиков зафиксировала под землей в США аномальный всплеск энергии, похожий на прямое столкновение невидимой частицы темной материи с обычным веществом. Подземные датчики поймали сигнал, который не удалось списать ни на один из известных науке видов радиации или фоновых помех.
Житель Северной Ютландии случайно обнаружил крупнейший в истории страны тайник с серебром эпохи викингов, расчищая участок под строительство террасы. В распоряжении археологов оказалось приблизительно 700 ценных артефактов и монет X века, общий вес которых составил рекордные 18,5 килограмма.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Августа, 2015
Животные, изменившие историю
3 Декабря, 2016
Образы будущего: 10 вещей, которые изменят мир
5 Сентября, 2015
Пять правдивых теорий заговора
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии