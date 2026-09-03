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Вопреки опасениям, теплозащита лунного корабля Orion получила высокую оценку экспертов

Одним из главных вопросов перед миссией «Артемида II», состоявшейся этой весной, было то, насколько хорошо поведет себя теплозащитный экран в основании космического корабля при возвращении через атмосферу Земли.

Теплозащитный экран космического корабля Orion / © Lockheed Martin

Абляционный теплозащитный экран, который при входе в атмосферу должен обугливаться, поглощая огромное количество тепла и защищая экипаж, неожиданно потерял крупные фрагменты материала во время испытательного полета в конце 2022 года. После длительного обсуждения и, не без споров, NASA решила оставить теплозащитный экран «Артемида II» без замены, но скорректировать траекторию возвращения корабля в атмосферу.

Очевидно, что теплозащита справилась со своей задачей. Экипаж «Артемида II» во главе с командиром Рейдом Уайзманом благополучно приводнился в Тихом океане после успешного полета к Луне. Впоследствии астронавты и другие представители NASA в общих чертах заявляли, что теплозащитный экран выглядит хорошо.

На этой неделе члены Консультативной группы NASA по аэрокосмической безопасности получили возможность ознакомиться с результатами анализа NASA во время посещения Исследовательского центра Эймса в Калифорнии. Состояние теплозащитного экрана, по словам члена группы Пола Хилла, оказалось «весьма удовлетворительным».

После миссии «Артемида I» в 2022 году на куполообразном теплозащитном экране в основании Orion было обнаружено более 100 участков, где произошло выкрашивание обугленного материала. Глубина некоторых из них превышала два сантиметра.

На теплозащитном экране «Артемида II» таких участков оказалось примерно девять.

Успешная работа теплозащитного экрана «Артемида II», которую теперь, судя по всему, подтверждает масштабный анализ полученных данных, позволит NASA с большей уверенностью рассчитывать на надежность своего корабля для дальних космических полётов в будущих лунных миссиях.

В основании Orion находятся 186 блоков материала под названием Avcoat. Каждый из них крепится отдельно, образуя защитный слой, который позволяет кораблю выдерживать колоссальный нагрев при прохождении через атмосферу.

Анализ после миссии «Артемида I» показал, что материал Avcoat оказался практически непроницаемым — иными словами, он не позволял газам свободно выходить наружу. При возвращении в атмосферу внутри теплозащитного экрана скапливались газы, что приводило к образованию трещин.

Рассмотрев несколько вариантов, в том числе замену теплозащитного экрана на новый, изготовленный из более газопроницаемого Avcoat, NASA в итоге решила изменить профиль входа Orion в атмосферу.

Во время «Артемида II» корабль должен был входить в атмосферу под более крутым углом, проводя меньше времени в тех условиях, при которых во время «Артемида I» происходило скопление и выход газов из теплозащитного материала. В целом это решение сработало.