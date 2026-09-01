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Самая высокая вершина на каждом континенте

Самые высокие пики всех континентов иногда называют «Семь вершин». На инфографике указана их высота и месторасположение.

Самая высокая вершина на каждом континенте / © Miranda Smith, Visual Capitalist

Самая высокая гора планеты — Эверест. Ее высота составляет 8848,86 метра. Расположена она на границе Непала и Китая. Кстати, все остальные горные вершины выше семи тысяч метров также находятся в Азии.

Самая высокая гора вне Азии — Аконкагуа — находится в Южной Америке. Расположена она в Аргентине. Ее высота составляет примерно 6960 метров.

Самая высокая точка Северной Америки — Денали, также известная как Мак-Кинли. Находится она на юге центральной части Аляски (США). Высота пика составляет 6190 метров.

Африку представляет Килиманджаро, высота которого составляет 5895 метров. Расположен стратовулкан в Танзании. Примерно на 250 метров ему уступает самая высокая точка Европы — Эльбрус (5642 метра), находящийся в России.

Самая высокая вершина на каждом континенте / © Miranda Smith, Visual Capitalist

Самая высокая вершина в Антарктиде — массив Винсон (4892 метра). Кстати, на него также поднимаются альпинисты. В качестве представителя Океании на инфографике указана гора Карстенз (Пунчак-Джая), расположенная в Индонезии. Ее высота составляет 4884 метра. Однако если учитывать исключительно континентальную Австралию, то самым высоким пиком окажется гора Косцюшко (2228 метров).