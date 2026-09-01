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Самая высокая вершина на каждом континенте
Самые высокие пики всех континентов иногда называют «Семь вершин». На инфографике указана их высота и месторасположение.
Самая высокая гора планеты — Эверест. Ее высота составляет 8848,86 метра. Расположена она на границе Непала и Китая. Кстати, все остальные горные вершины выше семи тысяч метров также находятся в Азии.
Самая высокая гора вне Азии — Аконкагуа — находится в Южной Америке. Расположена она в Аргентине. Ее высота составляет примерно 6960 метров.
Самая высокая точка Северной Америки — Денали, также известная как Мак-Кинли. Находится она на юге центральной части Аляски (США). Высота пика составляет 6190 метров.
Африку представляет Килиманджаро, высота которого составляет 5895 метров. Расположен стратовулкан в Танзании. Примерно на 250 метров ему уступает самая высокая точка Европы — Эльбрус (5642 метра), находящийся в России.
Самая высокая вершина в Антарктиде — массив Винсон (4892 метра). Кстати, на него также поднимаются альпинисты. В качестве представителя Океании на инфографике указана гора Карстенз (Пунчак-Джая), расположенная в Индонезии. Ее высота составляет 4884 метра. Однако если учитывать исключительно континентальную Австралию, то самым высоким пиком окажется гора Косцюшко (2228 метров).
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Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
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Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
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