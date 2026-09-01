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Китайская многоразовая ракета Pallas-1 выполнила первый полет

Первый полет ракеты Pallas-1 / © Galactic Energy

Ракета Pallas-1 Y1 (Zhishenxing-1 Y1) стартовала 1 сентября 2026 года в 10:00 по местному времени со специально оборудованной стартовой площадки комплекса Pallas, расположенного в Зоне пилотных инноваций коммерческой космонавтики Дунфэн в Цзюцюане на северо-западе Китая. По данным Galactic Energy, полет прошел в соответствии с планом: ракета успешно вышла на заданную орбиту, завершив свою первую орбитальную миссию.

© Galactic Energy

Этот запуск стал первым для построенного компанией стартового комплекса, предназначенного специально для жидкостных ракет семейства Pallas. Одновременно он стал важной вехой в реализации стратегии Galactic Energy, предусматривающей параллельное развитие носителей с твердотопливными и жидкостными двигателями.

Pallas-1 — одна из основных ракет-носителей Galactic Energy. Она предназначена прежде всего для развертывания крупных группировок спутников на низкой околоземной орбите, а также для выведения относительно тяжелых космических аппаратов.

Двухступенчатая ракета, которая при необходимости может оснащаться дополнительной верхней ступенью, имеет длину 52 метра и диаметр центрального блока 3,35 метра.

Грузоподъемность Pallas-1 на низкую околоземную орбиту рассчитана на удовлетворение основного спроса, который формируется при развертывании современных спутниковых группировок: ракета сможет выводить на орбиту полезную нагрузку массой порядка пяти–семи тонн.

Кроме того, Pallas-1 изначально создается как многоразовая ракета. Согласно расчетным характеристикам, первая ступень должна выдерживать не менее 25 полетов. Galactic Energy рассчитывает со временем превратить семейство Pallas в высокоэффективную и более дешевую систему запуска для коммерческих операторов спутников, особенно по мере ускорения темпов развертывания орбитальных группировок.

При этом Galactic Energy решила не пытаться одновременно вывести ракету на орбиту и вернуть первую ступень уже во время дебютного полета. Компания придерживается поэтапного подхода к освоению технологии многоразового использования.

По словам разработчиков, главной задачей первой миссии Pallas-1 было создание базовой летной конфигурации, успешный выход на орбиту и получение большого массива данных о полете. Эти сведения должны позволить проверить работу двигательной установки, систем управления и силовой конструкции ракеты в реальных условиях.

Во время последующих запусков Galactic Energy планирует постепенно отрабатывать технологии управления первой ступенью при входе в атмосферу, использование решетчатых рулей, торможение и снижение скорости, а также прицельное возвращение ступени — сначала на морскую платформу или наземную площадку. И лишь после этого компания намерена перейти к полноценной вертикальной посадке первой ступени.

После освоения всех этих технологий разработчики рассчитывают перейти к более интенсивной эксплуатации возвращаемых ступеней и регулярным коммерческим запускам. В дальнейшем основное внимание будет уделено упрощению процедур осмотра и восстановления ступени после полета, снижению стоимости повторного использования и сокращению времени между запусками.