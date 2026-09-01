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Китайская многоразовая ракета Pallas-1 выполнила первый полет
Китайская частная ракетостроительная компания Galactic Energy успешно осуществила первый запуск своей многоразовой ракеты Pallas-1.
Ракета Pallas-1 Y1 (Zhishenxing-1 Y1) стартовала 1 сентября 2026 года в 10:00 по местному времени со специально оборудованной стартовой площадки комплекса Pallas, расположенного в Зоне пилотных инноваций коммерческой космонавтики Дунфэн в Цзюцюане на северо-западе Китая. По данным Galactic Energy, полет прошел в соответствии с планом: ракета успешно вышла на заданную орбиту, завершив свою первую орбитальную миссию.
Этот запуск стал первым для построенного компанией стартового комплекса, предназначенного специально для жидкостных ракет семейства Pallas. Одновременно он стал важной вехой в реализации стратегии Galactic Energy, предусматривающей параллельное развитие носителей с твердотопливными и жидкостными двигателями.
Pallas-1 — одна из основных ракет-носителей Galactic Energy. Она предназначена прежде всего для развертывания крупных группировок спутников на низкой околоземной орбите, а также для выведения относительно тяжелых космических аппаратов.
Двухступенчатая ракета, которая при необходимости может оснащаться дополнительной верхней ступенью, имеет длину 52 метра и диаметр центрального блока 3,35 метра.
Грузоподъемность Pallas-1 на низкую околоземную орбиту рассчитана на удовлетворение основного спроса, который формируется при развертывании современных спутниковых группировок: ракета сможет выводить на орбиту полезную нагрузку массой порядка пяти–семи тонн.
Кроме того, Pallas-1 изначально создается как многоразовая ракета. Согласно расчетным характеристикам, первая ступень должна выдерживать не менее 25 полетов. Galactic Energy рассчитывает со временем превратить семейство Pallas в высокоэффективную и более дешевую систему запуска для коммерческих операторов спутников, особенно по мере ускорения темпов развертывания орбитальных группировок.
При этом Galactic Energy решила не пытаться одновременно вывести ракету на орбиту и вернуть первую ступень уже во время дебютного полета. Компания придерживается поэтапного подхода к освоению технологии многоразового использования.
По словам разработчиков, главной задачей первой миссии Pallas-1 было создание базовой летной конфигурации, успешный выход на орбиту и получение большого массива данных о полете. Эти сведения должны позволить проверить работу двигательной установки, систем управления и силовой конструкции ракеты в реальных условиях.
Во время последующих запусков Galactic Energy планирует постепенно отрабатывать технологии управления первой ступенью при входе в атмосферу, использование решетчатых рулей, торможение и снижение скорости, а также прицельное возвращение ступени — сначала на морскую платформу или наземную площадку. И лишь после этого компания намерена перейти к полноценной вертикальной посадке первой ступени.
После освоения всех этих технологий разработчики рассчитывают перейти к более интенсивной эксплуатации возвращаемых ступеней и регулярным коммерческим запускам. В дальнейшем основное внимание будет уделено упрощению процедур осмотра и восстановления ступени после полета, снижению стоимости повторного использования и сокращению времени между запусками.
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