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В космосе начала работу первая в мире орбитальная вычислительная «облачная» система

Китай ввел в эксплуатацию первую в мире орбитальную вычислительную платформу, способную на постоянной основе предоставлять экспериментальные сервисы непосредственно в космосе.

В космосе начала работу первая в мире орбитальная вычислительная «облачная» система / © BUPT

Платформа, разработанная под руководством Пекинского университета почты и телекоммуникаций (BUPT), официально перешла в режим стабильной эксплуатации, сообщила администрация университета.

Согласно данным BUPT, орбитальная вычислительная «облачная» система состоит из трех основных компонентов: платформы космических вычислительных сервисов, наземной станции обслуживания и платформы управления и эксплуатации.

В совокупности они объединяют спутниковые платформы, космические серверы, наземные станции и расположенные на Земле центры обработки данных. Их взаимодействие обеспечивается за счет распределения задач, планирования вычислительных ресурсов, обработки данных и предоставления готовых сервисов.

Пользователи могут отправлять вычислительные задания, устанавливать необходимое программное обеспечение, контролировать выполнение задач и получать результаты — то есть пользоваться полноценным сервисом на всех этапах работы. Фактически система позволяет автоматизировать весь рабочий процесс проведения вычислительных экспериментов непосредственно в космосе.

Под космическими вычислениями понимается размещение вычислительных мощностей непосредственно за пределами Земли. Благодаря объединению спутников в единую сеть такая инфраструктура способна обеспечивать практически глобальное покрытие.

По сравнению с традиционными наземными дата-центрами ключевыми преимуществами космических вычислений являются быстрота реакции и глобальный охват.

После начала эксплуатации платформа уже была задействована в нескольких важных направлениях, включая обработку больших массивов данных на орбите, испытания технологий связи 6G и эксперименты с распределенным хранением информации.

По данным университета, система выполнила сотни вычислительных операций на орбите для более чем 100 пользователей.

Платформа построена на программно-аппаратной базе Китая. Согласно заявленным характеристикам, при использовании разработанного в Китае оборудования и программного обеспечения система обеспечивает энергоэффективность инференса больших языковых моделей на уровне 10 токенов на джоуль. При этом зона покрытия орбитальных вычислительных сервисов уже превысила 10%.

В BUPT заявили, что в ходе проекта были созданы три основные технологические возможности.

Во-первых, разработана независимая, контролируемая, открытая и совместимая экосистема «космической операционной системы». Она позволяет превратить разовые эксперименты на орбите в многоразовую платформу, которую можно модернизировать и расширять.

Во-вторых, создана программная среда на основе облачной архитектуры, адаптированная к условиям космоса. Она позволяет гибко развертывать программное обеспечение непосредственно на орбите, обновлять его по мере необходимости и обеспечивать надежную длительную работу системы.

В-третьих, реализована координированная работа спутниковой аппаратуры, что создает основу для обработки космических данных непосредственно на орбите в режиме реального времени и для автономного принятия решений спутниками.

По мнению представителей отрасли, эти возможности имеют принципиальное значение. Традиционные спутниковые системы обычно собирают информацию и передают ее на Землю, где и выполняется основная обработка данных.

Перенос вычислений непосредственно на борт позволяет сократить время реакции, уменьшить нагрузку на каналы передачи данных и сделать работу спутников более интеллектуальной и автономной.

Теперь космическая вычислительная «облачная» система обеспечивает непрерывную работу сервисов для таких задач, как обработка данных в реальном времени, интеллектуальное принятие решений с минимальной задержкой и постепенное расширение возможностей спутниковых сетей.