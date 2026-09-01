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В космосе начала работу первая в мире орбитальная вычислительная «облачная» система
Китай ввел в эксплуатацию первую в мире орбитальную вычислительную платформу, способную на постоянной основе предоставлять экспериментальные сервисы непосредственно в космосе.
Платформа, разработанная под руководством Пекинского университета почты и телекоммуникаций (BUPT), официально перешла в режим стабильной эксплуатации, сообщила администрация университета.
Согласно данным BUPT, орбитальная вычислительная «облачная» система состоит из трех основных компонентов: платформы космических вычислительных сервисов, наземной станции обслуживания и платформы управления и эксплуатации.
В совокупности они объединяют спутниковые платформы, космические серверы, наземные станции и расположенные на Земле центры обработки данных. Их взаимодействие обеспечивается за счет распределения задач, планирования вычислительных ресурсов, обработки данных и предоставления готовых сервисов.
Пользователи могут отправлять вычислительные задания, устанавливать необходимое программное обеспечение, контролировать выполнение задач и получать результаты — то есть пользоваться полноценным сервисом на всех этапах работы. Фактически система позволяет автоматизировать весь рабочий процесс проведения вычислительных экспериментов непосредственно в космосе.
Под космическими вычислениями понимается размещение вычислительных мощностей непосредственно за пределами Земли. Благодаря объединению спутников в единую сеть такая инфраструктура способна обеспечивать практически глобальное покрытие.
По сравнению с традиционными наземными дата-центрами ключевыми преимуществами космических вычислений являются быстрота реакции и глобальный охват.
После начала эксплуатации платформа уже была задействована в нескольких важных направлениях, включая обработку больших массивов данных на орбите, испытания технологий связи 6G и эксперименты с распределенным хранением информации.
По данным университета, система выполнила сотни вычислительных операций на орбите для более чем 100 пользователей.
Платформа построена на программно-аппаратной базе Китая. Согласно заявленным характеристикам, при использовании разработанного в Китае оборудования и программного обеспечения система обеспечивает энергоэффективность инференса больших языковых моделей на уровне 10 токенов на джоуль. При этом зона покрытия орбитальных вычислительных сервисов уже превысила 10%.
В BUPT заявили, что в ходе проекта были созданы три основные технологические возможности.
Во-первых, разработана независимая, контролируемая, открытая и совместимая экосистема «космической операционной системы». Она позволяет превратить разовые эксперименты на орбите в многоразовую платформу, которую можно модернизировать и расширять.
Во-вторых, создана программная среда на основе облачной архитектуры, адаптированная к условиям космоса. Она позволяет гибко развертывать программное обеспечение непосредственно на орбите, обновлять его по мере необходимости и обеспечивать надежную длительную работу системы.
В-третьих, реализована координированная работа спутниковой аппаратуры, что создает основу для обработки космических данных непосредственно на орбите в режиме реального времени и для автономного принятия решений спутниками.
По мнению представителей отрасли, эти возможности имеют принципиальное значение. Традиционные спутниковые системы обычно собирают информацию и передают ее на Землю, где и выполняется основная обработка данных.
Перенос вычислений непосредственно на борт позволяет сократить время реакции, уменьшить нагрузку на каналы передачи данных и сделать работу спутников более интеллектуальной и автономной.
Теперь космическая вычислительная «облачная» система обеспечивает непрерывную работу сервисов для таких задач, как обработка данных в реальном времени, интеллектуальное принятие решений с минимальной задержкой и постепенное расширение возможностей спутниковых сетей.
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