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NASA отложило запуск следующего экипажа к МКС из-за проблем с кораблем Dragon

Запуск Dragon компании SpaceX в рамках миссии Crew-13 к Международной космической станции (МКС), которая планировался на 12 сентября, отложен из-за утечки окислителя в двигательной установке космического корабля, сообщило NASA.

Космический корабль Dragon / © SpaceX

«Совместные команды NASA и SpaceX проводят дополнительные испытания и анализируют полученные данные. До запуска будут выполнены все необходимые работы по устранению выявленных проблем», — сообщили представители NASA.

Новая дата старта будет объявлена после ее определения. Crew-13 отправится к МКС на ракете Falcon 9 с космодрома на базе Космических сил США на мысе Канаверал.

Как следует из названия, Crew-13 станет 13-й штатной пилотируемой миссией SpaceX на Международную космическую станцию по заказу NASA.

В составе экипажа Crew-13 на МКС отправятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, астронавт Канадского космического агентства Джош Катрик, а также космонавт российской государственной корпорации «Роскосмос» Сергей Тетерятников. На станции экипажу предстоит провести около семи месяцев.

Экипажу Crew-13 предстоят операции по приему и размещению прибывающих космических аппаратов, многочисленные научные эксперименты и мероприятия по популяризации космонавтики.

Тем временем SpaceX совсем недавно выполнила еще одну важную миссию для NASA. В воскресенье, 30 августа, компания отправила в космос космический телескоп «Нэнси Грейс Роман». Аппарат был выведен на орбиту с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Одновременно SpaceX готовится к очередному важному испытательному полету Starship — ракеты нового поколения, которая, по замыслу компании, должна кардинально изменить возможности космических полетов.

Предстоящий запуск станет для Starship уже 14-м. Если все пройдет по плану, именно в ходе этого полета корабль впервые должен выйти на орбиту Земли. По имеющимся данным, SpaceX ориентируется на середину сентября.