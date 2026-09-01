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В Шанхае стартовало строительство причала для «Ракетного города»

В Шанхае началось строительство причала, который должен связать планируемый промышленный кластер по производству коммерческих ракет с морской инфраструктурой для их запуска.

Запуск ракеты Gravity-1 / © Orienspace

Причал на Линьцзан-роуд расположен на северном берегу реки Хуанпу в районе Миньхан. После завершения строительства он будет использоваться для вывода ракет из производственных помещений, погрузки у причала, а также их транспортировки по схеме «река — море». Как сообщил отраслевой бюллетень со ссылкой на совещание по проекту, разрешение на строительство было выдано в начале августа, а завершить работы планируется в начале 2027 года.

Проект является частью масштабного плана по созданию в районе Миньхан так называемого «Ракетного города» — коммерческого космического кластера площадью 9,3 квадратного километра. О его создании было объявлено в январе. Инициатива предусматривает формирование к 2027 году космического кластера стоимостью около 100 миллиардов юаней (примерно 1,29 триллиона рублей).

Согласно планам муниципальных властей Шанхая, к 2027 году предприятия кластера должны выйти на ежегодный выпуск 80 ракет и 200 спутников. К 2030 году эти показатели предполагается увеличить до 150 ракет и 500 спутников.

Представители района Миньхан ранее подтверждали существование проекта причала и объясняли необходимость его строительства. По их словам, транспортировка ракет по рекам и морю позволит снять ограничения по диаметру, которые возникают при перевозке ракет наземным транспортом.

После ввода в эксплуатацию причал позволит шанхайским производителям ракет выполнять их окончательную сборку непосредственно в городе, а затем отправлять готовые носители либо к расположенной у побережья Шанхая морской стартовой платформе, либо морем к уже действующим космодромам.

В числе таких площадок — Хайян в провинции Шаньдун, откуда уже проводятся морские пуски и где строится стационарный стартовый комплекс; национальный космодром Вэньчан; коммерческий космодром HICAL на острове Хайнань; а также планируемый космодром Янцзян в провинции Гуандун.

В июле частная космическая компания Orienspace запустила ракету Gravity-1 из акватории у берегов Шанхая. Пуск проводился при поддержке инфраструктуры морских стартов в Хайяне и, по всей видимости, подтвердил практическую жизнеспособность подобной схемы.

В настоящее время в Китае действуют три расположенных в глубине страны космодрома — Цзюцюань, Тайюань и Сичан, а также расположенный на побережье космодром Вэньчан и центр морских запусков в Хайяне, провинция Шаньдун. Кроме того, планируется создание коммерческих стартовых площадок в Янцзяне и Сичане, а еще один подобный проект обсуждается в Нинбо.

Китай уже несколько лет подряд устанавливает новые национальные рекорды по числу космических запусков, одновременно значительно увеличивая массу выводимых на орбиту грузов. В 2025 году страна провела 92 попытки орбитальных запусков.

Рост темпов запусков происходит одновременно с расширением космической инфраструктуры. Развиваются коммерческая зона космодрома Цзюцюань и коммерческий космодром на Хайнане, появляются новые ракеты-носители как частных компаний, так и государственных предприятий.

В 2026 году Китай рассчитывает провести значительно более 100 запусков, а некоторые оценки указывают на цель в 140 стартов.