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Колибри начинают улетать на юг: карта показывает сроки осенней миграции в Северной Америке
Рубиновогорлый колибри — единственный вид колибри, гнездящийся в восточных районах Северной Америки. В августе птицы начали улетать на юг. Как видно на карте, к середине сентября миграция усилится.
Часть весны и большую часть лета рубиновогорлые колибри проводят в центральной и восточной части США и Канады. Нередко они залетают во дворы домов местных жителей, где для них устанавливают специальные кормушки.
Готовится корм для колибри достаточно просто. Одну часть рафинированного белого сахара нужно смешать с четырьмя частями воды. Сахар в воде должен полностью раствориться, а красители добавлять нельзя. Главное, держать кормушки в чистоте и регулярно менять смесь. В жаркую погоду угощение может испортиться за два-три дня.
Рубиновогорлые колибри уже начали покидать северную часть континента. Пик миграции придется на середину и конец сентября, а к началу октября их можно будет увидеть преимущественно вдоль побережья Мексиканского залива.
Зимуют рубиновогорлые колибри в некоторых частях Центральной и Южной Америки. С марта по май они вновь начнут возвращаться на север.
Свое название рубиновогорлые колибри получили из-за ярко-красного воротника. Правда, горло рубинового цвета бывает только у взрослых самцов, а у самок и молодых самцов горло белое.
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