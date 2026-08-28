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Инфографика: в каких странах ЕС больше всего сторонников европейской армии

Евросоюз в последние годы активно обсуждает создание единой армии, но однозначного мнения по этому вопросу пока нет. На инфографике показано, жители каких стран ЕС сильнее всего поддерживают эту инициативу.

Инфографика: в каких странах ЕС больше всего сторонников европейской армии (2024 год). В скобках указано, на сколько процентных пунктов изменилась доля сторонников с 2021 года / © Fondation pour l’innovation politique – June 2024

Европейский Союз давно обсуждает создание единой армии. Некоторые политики считают, что это необходимо для безопасности Европы в случае сокращения военного присутствия США на континенте. Другие же, напротив, считают, что это приведет фактически к дублированию функций НАТО.

В 2024 году идею единой армии в дополнение к собственной армии каждой страны поддержали 67 процентов европейцев. С 2021 года этот показатель вырос на 12 процентных пунктов.

При этом уровень поддержки меняется в зависимости от страны. Больше всего сторонников единой европейской армии оказалось в Литве — 83 процента. Также в тройку лидеров вошли Румыния (82 процента) и Кипр (79 процентов).

Однако в некоторых странах инициативу поддерживают менее половины населения. Например, на Мальте за единую армию высказались 42 процента жителей, в Австрии и Словакии — по 47 процентов.