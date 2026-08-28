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Инфографика: в каких странах ЕС больше всего сторонников европейской армии
Евросоюз в последние годы активно обсуждает создание единой армии, но однозначного мнения по этому вопросу пока нет. На инфографике показано, жители каких стран ЕС сильнее всего поддерживают эту инициативу.
Европейский Союз давно обсуждает создание единой армии. Некоторые политики считают, что это необходимо для безопасности Европы в случае сокращения военного присутствия США на континенте. Другие же, напротив, считают, что это приведет фактически к дублированию функций НАТО.
В 2024 году идею единой армии в дополнение к собственной армии каждой страны поддержали 67 процентов европейцев. С 2021 года этот показатель вырос на 12 процентных пунктов.
При этом уровень поддержки меняется в зависимости от страны. Больше всего сторонников единой европейской армии оказалось в Литве — 83 процента. Также в тройку лидеров вошли Румыния (82 процента) и Кипр (79 процентов).
Однако в некоторых странах инициативу поддерживают менее половины населения. Например, на Мальте за единую армию высказались 42 процента жителей, в Австрии и Словакии — по 47 процентов.
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