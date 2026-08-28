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В Австралии заработал первый в мире электрический балкер с батареей на 6758 киловатт-часов

Первый в мире саморазгружающийся электрический балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпью, таких как зерно, уголь, руда, цемент), оснащенный огромной аккумуляторной системой емкостью 6758 киловатт-часов, официально приступил к коммерческой эксплуатации в Австралии.

Судно MV Yampu / © The CSL Group Inc

Судно получило название MV Yampu. Его длина составляет 125 метров. На этой недели оно начало регулярную работу: теперь Yampu будет перевозить известняк из карьера Кляйн-Пойнт на полуострове Йорк в Южной Австралии на цементное производство компании Adbri в Биркенхеде, пригороде Аделаиды.

Судно спроектировала компания CSL по заказу австралийского производителя строительных материалов Adbri. На борту установлена аккумуляторная система емкостью 6758 киловатт-часов, благодаря которой Yampu может работать исключительно на электротяге примерно 40% времени.

Ожидается, что по сравнению с заменяемым им судном новый балкер позволит сократить ежегодное потребление дизельного топлива более чем на 500 тысяч литров. Кроме того, конструкция Yampu предусматривает возможность в перспективе полностью перейти на электрическую тягу.

Известняк, который будет перевозить MV Yampu, используется для производства цемента, необходимого при строительстве домов, школ, больниц, дорог и другой инфраструктуры в штатах Виктория и Южная Австралия.

Грузоподъемность судна составляет 11 900 тонн, а его годовой объем перевозок, как ожидается, достигнет примерно 2,7 миллиона тонн известняка.

По данным CSL Group — крупнейшего в мире владельца и оператора саморазгружающихся судов, — новый балкер значительно расширит возможности Adbri по транспортировке известняка. По сравнению с замененным им судном MV Accolade II годовая провозная способность увеличится на 35%.

Аккумуляторы Yampu заряжаются во время стоянки в порту Биркенхед. Благодаря этому судно может частично использовать электрическую энергию во время рейсов. Как утверждают компании, новая система позволит ежегодно экономить более 500 тысяч литров дизельного топлива и сократить выбросы категории Scope 1 на 40% по сравнению с MV Accolade II.