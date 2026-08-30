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Вечная мерзлота и разреженный воздух: как и зачем китайские инженеры создали самую высокую железную дорогу мира

Большинство железных дорог стараются не рисковать. Они тянутся вдоль речных долин, огибают горы и в целом избегают мест, где человеку трудно даже дышать. Но одна железная дорога словно игнорирует все эти правила.

Цинхай-Тибетская железная дорога / © Wikimedia Commons

Цинхай-Тибетская железная дорога доставляет обычных пассажиров прямо на Тибетское нагорье, поднимаясь на головокружительную высоту 5072 метра над уровнем моря. На перевале Тангла она пересекает одноименные горы и благодаря этому с огромным отрывом удерживает звание самой высокогорной железной дороги планеты.

Чтобы оценить масштаб этой цифры, достаточно сказать, что рельсы здесь лежат выше вершины Монблана — высочайшей горы Альп, — а также выше любой вершины Скалистых гор и всех горных массивов континентальной части США. Люди тратят немалые деньги и силы, чтобы подняться на высоты, которые этот поезд просто проезжает насквозь.

Как же этой железной дороге удалось завоевать мировой рекорд — и чего стоило построить и эксплуатировать магистраль буквально на «крыше мира»?

Цинхай-Тибетская железная дорога, также известная как Цинцзанская, протянулась на 1956 километров от Синина, административного центра китайской провинции Цинхай, на юго-запад до Лхасы — столицы Тибетского автономного района.

Самая высокая точка магистрали находится на перевале Тангла — 5072 метра над уровнем моря. Это самая высоко расположенная железнодорожная колея на Земле. Рядом находится станция Тангла, расположенная на высоте 5068 метров. Она официально считается самой высокогорной железнодорожной станцией в мире.

Это необслуживаемая станция в настолько удаленном и бедном кислородом месте, что поезда здесь лишь слегка сбавляют ход. И речь идет вовсе не о коротком участке, где состав ненадолго забирается на большую высоту. Около 960 километров магистрали — почти половина всей линии — проходят выше отметки 4000 метров.

Самый сложный участок между Голмудом и Лхасой строили с 2001 по 2006 год. В июле 2006 года вся железная дорога была открыта для движения.

Станция Тангла, расположенная на высоте 5068 метров, официально считается самой высокогорной железнодорожной станцией в мире / © Wikimedia Commons

Прокладывать железную дорогу на такой высоте означало решать задачи, от которых большинство инженеров, вероятно, предпочли бы тихо отказаться.

Около 550 километров трассы проходят по территории вечной мерзлоты — это самый протяженный участок железной дороги в мире, проложенный в подобных условиях. Любое оттаивание грунта могло деформировать основание и превратить идеально уложенные рельсы в бесполезную конструкцию.

Поэтому строителям пришлось искать нестандартные решения. Значительную часть магистрали подняли на эстакады, а под рельсами установили специальные трубы для охлаждения грунта, чтобы сохранять вечную мерзлоту в замёрзшем состоянии.

На высоте 4905 метров был пробит тоннель Фэнхуошань — самый высокогорный железнодорожный тоннель в мире.

Еще одним грандиозным сооружением стал мост через реку Циншуй. Его длина составляет 11,7 километра. Он пересекает безлюдную котловину Хох-Силь и частично спроектирован таким образом, чтобы стада тибетских антилоп во время миграций могли безопасно проходить под железнодорожным полотном.

Всего в строительстве магистрали были задействованы около 100 тысяч человек. На рабочих базах им приходилось дышать кислородом из баллонов. И есть действительно поразительный факт: за все время строительства ни один рабочий не погиб от горной болезни.

Цинхай-Тибетская железная дорога / © Wikimedia Commons

Поездка по этой железной дороге наглядно показывает, насколько мало воздуха остается на больших высотах.

В атмосфере на таких отметках содержится лишь около половины того количества кислорода, которое доступно на уровне моря. Для неподготовленного человека этого достаточно, чтобы вызвать головокружение, сильную головную боль и другие симптомы горной болезни.

Поэтому поезда приходится приспосабливать к экстремальным условиям. Вагоны герметичны, а внутрь подается дополнительный кислород. У каждого пассажирского места предусмотрен собственный кислородный выход — примерно как в самолете.

Окна покрыты специальным защитным слоем, который блокирует мощное ультрафиолетовое излучение, характерное для больших высот. В составе поездов работают врачи на случай, если кому-либо из пассажиров станет плохо. Кроме того, путешественникам рекомендуют заранее пройти акклиматизацию.

Полный путь из Синина в Лхасу занимает около 21 часа. За это время за окном сменяются бирюзовые озера, ледники и стада диких яков и тибетских антилоп. При этом окружающее плато на многих участках выглядит совершенно безлюдным.

На протяжении большей части истории железных дорог звание самой высокогорной принадлежало Южной Америке. Железнодорожные линии, проложенные через Анды Перу и Боливии, десятилетиями занимали верхние строчки подобных рейтингов — и были вполне достойными соперниками.

Но в 2006 году появилась Цинхай-Тибетская железная дорога и превзошла их примерно на 250 метров. В условиях разреженного воздуха это весьма серьезное преимущество.

Сегодня разрыв между ней и остальными высокогорными железными дорогами выглядит почти комично — достаточно взглянуть на сравнительные показатели.

Особенно заметно отставание европейской «гордости» — железной дороги Юнгфрау в Швейцарских Альпах. Ее высшая точка находится более чем на 1600 метров ниже перевала Тангла. Это разница, сравнимая с высотой целых горных вершин.

Зачем вообще было тратить столько сил и средств, чтобы пустить поезда буквально через небеса? Одним словом — связь. До появления железной дороги сухопутная дорога из других районов Китая в Тибет была тяжелым многодневным путешествием. Регион оставался одним из самых труднодоступных на континенте.

Новая магистраль сократила этот путь до менее чем суток и впервые напрямую связала Лхасу с огромной национальной железнодорожной сетью Китая. В результате резко упростились перевозки грузов и поездки туристов, а пассажирское сообщение стало значительно доступнее.

Цинхай-Тибетскую железную дорогу по праву называют инженерным триумфом. Однако ее значение выходит далеко за рамки технического достижения. Магистраль имеет и серьезное политическое и культурное значение, поскольку еще теснее связала удаленный регион с остальной частью страны.

Сегодня современный поезд ежедневно и вполне буднично пересекает самое высокое и суровое плато Земли. И ни одна другая железная дорога на нашей планете не приближается к нему по высоте.