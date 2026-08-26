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Рейтинг: какие продукты требуют больше всего земли для производства?
Производство продуктов питания требует земельных ресурсов — для выращивания сельскохозяйственных культур, выпаса скота и производства кормов. Однако объем необходимой земли существенно различается в зависимости от вида продукта.
В этой визуализации 15 продуктов ранжированы по площади земли, необходимой для производства одного фунта (около 454 граммов) продукта. Данные для графика взяты из исследования Poore & Nemecek и обработаны проектом Our World in Data.
Первые два места в рейтинге занимают мясные продукты от жвачных животных. Для производства полкило баранины требуется примерно 168 квадратных метров, а говядины от специализированных мясных пород — почти 148 квадратных метров.
Оба показателя значительно превышают результаты остальных продуктов в рейтинге. Например, производство баранины требует более чем в четыре раза больше земли, чем производство сыра, занявшего третье место.
Одна из главных причин заключается в том, что для содержания жвачного скота необходимы обширные пастбища, а также земельные площади для выращивания кормов.
Многие продукты животного происхождения также характеризуются более высоким углеродным следом, чем продукты других категорий.
Сыр находится на третьем месте — для производства полкилограмма продукта требуется 39,8 квадратных метров. Такой показатель объясняется земельными затратами на молочное животноводство и большим количеством молока, необходимым для производства сыра.
Следом идет темный шоколад — 31,3 квадратных метра. Производство какао может характеризоваться значительным земельным следом, поскольку урожайность этой культуры с гектара сравнительно невысока по сравнению со многими основными сельскохозяйственными культурами. Кофе также занимает относительно высокое место — 9,8 квадратных метра на полкилограмма продукта.
В нижней части рейтинга находятся пшеница и рожь: для производства полкилограмма продукта требуется всего 1,75 квадратных метра. Для гороха этот показатель составляет 3,38 квадратных метра, а для арахиса — 4,13 квадратных метра.
Мясо птицы и свинина также требуют значительно меньше земельных ресурсов, чем говядина или баранина. Однако их земельный след все же остается выше, чем у ряда растительных продуктов, представленных в рейтинге.
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