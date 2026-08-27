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Какие лекарства приносят фармацевтическим компаниям самый большой доход

Какие классы лекарств приносят фармкомпаниям наибольший доход / © Katharina Buchholz, Statista

Продажи лекарств для лечения рака сильно опережают другие классы препаратов. По оценкам Statista, в 2026 году предполагаемые доходы от их продаж составят 232,5 миллиарда долларов, а в 2030 году — 294 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге заняли препараты для лечения диабета. Рост популярности этого класса лекарств во многом связан с тем, что некоторые из них используются для снижения веса. Ожидается, что в 2026 году доходы от них достигнут 91,8 миллиарда долларов, а в 2030 году — 117,8 миллиарда долларов.

Иммунодепрессанты заняли третье место. Эти препараты применяются в том числе при трансплантации органов. По прогнозу, в 2026 году они принесут доход в размере 72 миллиардов долларов, а в 2030 году — 122,9 миллиарда долларов.

Также в число препаратов, которые приносят наибольший доход, вошли вакцины, противовирусные препараты, антиревматические препараты и антикоагулянты.