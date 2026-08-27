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Какие лекарства приносят фармацевтическим компаниям самый большой доход
Фармацевтическая промышленность активно развивается во всем мире. На инфографике показано, какие классы лекарств приносят отрасли наибольший доход.
Продажи лекарств для лечения рака сильно опережают другие классы препаратов. По оценкам Statista, в 2026 году предполагаемые доходы от их продаж составят 232,5 миллиарда долларов, а в 2030 году — 294 миллиарда долларов.
Второе место в рейтинге заняли препараты для лечения диабета. Рост популярности этого класса лекарств во многом связан с тем, что некоторые из них используются для снижения веса. Ожидается, что в 2026 году доходы от них достигнут 91,8 миллиарда долларов, а в 2030 году — 117,8 миллиарда долларов.
Иммунодепрессанты заняли третье место. Эти препараты применяются в том числе при трансплантации органов. По прогнозу, в 2026 году они принесут доход в размере 72 миллиардов долларов, а в 2030 году — 122,9 миллиарда долларов.
Также в число препаратов, которые приносят наибольший доход, вошли вакцины, противовирусные препараты, антиревматические препараты и антикоагулянты.
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Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.
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