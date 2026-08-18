  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 августа, 12:38
Рейтинг: +297
Посты: 1041

Инфографика: какие города мира предпочитают цифровые кочевники

Цифровые кочевники — относительно новая социальная категория людей, ведущие мобильный образ жизни и одновременно продолжающие удаленно работать. На инфографике показаны города, которые они чаще всего посещают.

Сообщество
# города
# Европа
# Инфографики
# путешествия
# Рейтинги
Инфографика: какие города мира чаще посещают цифровые кочевники / © Iswardi Ishak, Voronoi
Инфографика: какие города мира чаще посещают цифровые кочевники / © Iswardi Ishak, Voronoi

Авторы инфографики использовали данные сайта Nomads.com, который проанализировал данные примерно 16 тысяч человек, совершивших около 424 тысяч поездок.

Как видно на иллюстрации, наибольшей популярностью пользовались города Европы. Однако первое место заняла столица Таиланда Бангкок, которую предпочли 2,22 процента цифровых кочевников.

Лондон с небольшим отставанием попал на второе место (2,19 процента). Замыкает тройку Барселона (1,48 процента).

За ними оказались Нью-Йорк и Париж, набравшие по 1,46 процента. Следом идут Лиссабон, Берлин и Амстердам.

В общей сложности в топ-30 городов, которые чаще посещают цифровые кочевники, попали три города в Таиланде, три города в США и два в Испании. Среди российских городов в рейтинге находится Москва, занявшая 25 место.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Великий космологический кризис: почему старая модель Вселенной больше не работает
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Что такое геном человека и что такое человек?
Sistema Gallery
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Дамба: комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга
Библиотека Друзей
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Удивительная жизнь легендарного Жак-Ива Кусто: его судьба, изобретения и наследие
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Растения-космонавты
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Как эволюция радиофизики изменила Homo Sapiens
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Голоса Севера. Как этнографы изучали и документировали культуры народов Арктики
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пионеры аэрофотосъемки в археологии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Нейроинтерфейсы: киборги уже среди нас
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 августа, 12:38
Илья Гриднев

Гигантские крокодилы господствовали в пищевых цепях миоцена в Южной Америке

Палеонтологи проанализировали кости древних копытных, живших в Южной Америке более 10 миллионов лет назад, и обнаружили на них следы укусов гигантских крокодилов. Это первое доказательство, что огромные размеры позволяли крокодилам успешно охотиться даже на тонных травоядных.

Палеонтология
# крокодилы
# миоцен
# окаменелости
# Южная Америка
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
17 августа, 12:59
Марк Чернов

Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.

Биология
# генетика
# коллективное поведение
# муравьи
# насекомые
# осы
# пчелы
# эволюция
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
17 августа, 12:59
Марк Чернов

Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.

Биология
# генетика
# коллективное поведение
# муравьи
# насекомые
# осы
# пчелы
# эволюция
17 августа, 06:33
Мария Азарова

У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном

У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.

Медицина
# висцеральный жир
# гормоны
# здоровье
# кофе
# кофеин
# мужчины
# тестостерон
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Enhertu превзошел стандартную первую линию терапии при HER2-мутантном раке легкого в исследовании III фазы

    18 августа, 12:05

  2. Экономисты посчитали, насколько сильно SpaceX перевернула земную космонавтику

    18 августа, 09:55

  3. Сибирские змейки на дипольных магнитах помогут управлять поляризацией протонов в коллайдере NICA

    17 августа, 17:10

  4. Новый алгоритм позволил синхронизировать устройства без GPS и ведущего узла

    17 августа, 15:00
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Autotrade222
11 минут назад
Евгений, нужно срочно провести референдум к присоединению Китаю.

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Максим Гординский
14 минут назад
Китайцы под суетились как только узнали о создании американского самолета такой же концепции. Но в этот раз копия выходит абсурдной, ибо тут

Китай представил модель нового самолета на 800 мест: размах больше, чем у B-2 Spirit, а вместимость — выше, чем у Airbus A380

Autotrade222
18 минут назад
Олег, люди совсем обленились, даже в спортзал добираются на машине, чтобы побегать там на беговой дорожке. Нет просто пробежаться туда и обратно.

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Имя Фамилия
35 минут назад
Артур, Много знаете "здоровых семей"? Я бы вообще ввел экзамен как на водительское удостоверение для заведения любых животных, в том числе, детей... А

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Александр Березин
39 минут назад
Chiril, ну да. Россия и ЕС вынуждены копировать ту ракету СпейсИкс, которые сама СпейсИкс считает устаревшей, а вывод полезной нагрузки в космос вырос

Экономисты посчитали, насколько сильно SpaceX перевернула земную космонавтику

Артур Ш
54 минуты назад
Имя, в здоровой семье родители прикладывают усилия, что ребенок рос в достатке и любящей семье. Я не говорю про поездки в Диснейленд в Париж, но

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Павел Белов
2 часа назад
Артур, хорошо, что на земле всё иначе. Тут-то дети заранее выбирают себе такую жизнь.

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Александр Французов
2 часа назад
Здорово!

Первый российский турбовинтовой двигатель мощностью 1450 лошадиных сил прошел этап макетирования

А К
2 часа назад
Нереализуем. Как проект и модель: вполне ...

Китай представил модель нового самолета на 800 мест: размах больше, чем у B-2 Spirit, а вместимость — выше, чем у Airbus A380

Stepa Sozonov
2 часа назад
42 дня отпуска в России... В этом есть какой-то философский смысл.

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Chiril T.
2 часа назад
Желтоватый заголовок. Никто ничего не перевернул. Расходимся.

Экономисты посчитали, насколько сильно SpaceX перевернула земную космонавтику

Имя Фамилия
2 часа назад
Артур, А насколько гуманно вообще рожать детей? Их же никто не спрашивает, хотят ли они родиться именно в этом месте, в этой семье и вообще родиться!

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Имя Фамилия
2 часа назад
И тут внезапно на помощь приходят вера и традиции. Если в космос отправить демократическое общество, то рано или поздно в нем обязательно вспыхнет

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Дмитрий Нетсев
2 часа назад
Надо всё таки учитывать шести и пятидневные рабочие недели

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Павел Тяпкин
2 часа назад
Николай, да ну?

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Артур Ш
2 часа назад
Насколько вообще такой полет гуманный? Дети, которые родятся на таком корабле и умрут - они же не выбирали себе такой жизни. Одно дело, если на

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Николай Фоменко
2 часа назад
Государственные рабочие дни не входят в оплату в РФ

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Ксюша Тетерина
2 часа назад
Сергей, я вижу и там, и там по 0,72.

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Ксюша Тетерина
2 часа назад
Безопасность - это не только не подвергнуться насилию со стороны физических лиц на улице и дома, но и гарантия, что на тебя не свалится бомба или

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Ксюша Тетерина
3 часа назад
Алексей, то есть, по каким параметрам вёлся рейтинг?

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Самые обсуждаемые