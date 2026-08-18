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Инфографика: какие города мира предпочитают цифровые кочевники
Цифровые кочевники — относительно новая социальная категория людей, ведущие мобильный образ жизни и одновременно продолжающие удаленно работать. На инфографике показаны города, которые они чаще всего посещают.
Авторы инфографики использовали данные сайта Nomads.com, который проанализировал данные примерно 16 тысяч человек, совершивших около 424 тысяч поездок.
Как видно на иллюстрации, наибольшей популярностью пользовались города Европы. Однако первое место заняла столица Таиланда Бангкок, которую предпочли 2,22 процента цифровых кочевников.
Лондон с небольшим отставанием попал на второе место (2,19 процента). Замыкает тройку Барселона (1,48 процента).
За ними оказались Нью-Йорк и Париж, набравшие по 1,46 процента. Следом идут Лиссабон, Берлин и Амстердам.
В общей сложности в топ-30 городов, которые чаще посещают цифровые кочевники, попали три города в Таиланде, три города в США и два в Испании. Среди российских городов в рейтинге находится Москва, занявшая 25 место.
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