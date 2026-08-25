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Китайский дирижабль S4000 мощностью в мегаватт впервые успешно испытали на высоте 4000 метров

Китай завершил комплексные летные испытания модернизированной воздушной ветроэнергетической системы стратосферного класса S4000 (SAWES). Во время тестов аппарат достиг рабочей высоты 4000 метров. Разработка призвана использовать более сильные ветры на больших высотах для выработки электроэнергии.

Китайский дирижабль S4000 мощностью в мегаватт впервые успешно испытали на высоте 4000 метров / © People’s Daily

S4000 предназначен для получения энергии ветра на высотах, значительно превышающих рабочие отметки обычных ветряных турбин. Успешное завершение испытаний приближает технологию к практическому инженерному применению.

Система способна работать на высоте до 4000 метров, где доступны более мощные воздушные потоки.

Последнее испытание охватило весь рабочий цикл воздушной энергетической системы: подъем, удержание заданного положения, проверку генерации электроэнергии и управляемое возвращение на землю.

По данным разработчиков, все основные показатели соответствовали установленным требованиям. Полученные результаты должны помочь в дальнейшей доработке технологии для эксплуатации в сложных высокогорных условиях.

S4000 представляет собой усовершенствованную версию платформы S2000. Новая конфигурация призвана повысить общую эффективность системы и одновременно обеспечить ее непосредственное подключение к существующим электрическим сетям.

Заявленный расчетный срок службы платформы достигает 20 лет. Это может сделать ее пригодной для длительной эксплуатации в районах, где традиционные ветряные электростанции сталкиваются с техническими или природными ограничениями.

Испытания S4000 стали следующим этапом развития воздушной ветроэнергетики после платформы S2000. Рабочая высота 4000 метров позволяет системе использовать ветровые потоки, практически недоступные для традиционных наземных турбин.

Завершение полного цикла испытаний приближает технологию к практическому инженерному внедрению. Следующий этап покажет, насколько эффективно воздушные ветроэнергетические системы смогут обеспечивать стабильную выработку экологически чистой электроэнергии в различных регионах и при разных условиях эксплуатации.