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Инфографика: самые высокие горные вершины мира
На Земле насчитывается 14 горных вершин, высота которых превышает восемь тысяч метров. На инфографике показано, где находятся самые высокие горы мира.
Все самые высокие горы планеты расположены в Азии. Относятся они к двум горным системам — Гималаям и Каракоруму.
Самая высокая гора на Земле — Эверест. Ее высота практически достигает 8849 метров. Хотя самый популярный маршрут на Эверест пролегает через Непал, эта вершина также принадлежит Китаю.
Вершина К2, также известная как Чогори, занимает второе место в рейтинге. Ее высота составляет 8611 метров. Находится она в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая. К2 уступает Эвересту по высоте, но технически восхождение на эту гору считается более сложным.
Замыкает тройку самых высоких горных вершин Канченджанга. Высота вершины составляет 8586 метров. В топ-5 также вошли Лхоцзе и Макалу. Все эти вершины находятся в Гималаях.
Кстати, в Азии расположены не только все восьмитысячники, но и все семитысячники. Самая высокая гора за пределами Азии — Аконкагуа. Расположена она в Андах, в Аргентине. Ее высота достигает 6 962 метров.
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