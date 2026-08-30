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Инфографика: самые высокие горные вершины мира

На Земле насчитывается 14 горных вершин, высота которых превышает восемь тысяч метров. На инфографике показано, где находятся самые высокие горы мира.

Инфографика: самые высокие горные вершины мира / © Visual Capitalist



Все самые высокие горы планеты расположены в Азии. Относятся они к двум горным системам — Гималаям и Каракоруму.

Самая высокая гора на Земле — Эверест. Ее высота практически достигает 8849 метров. Хотя самый популярный маршрут на Эверест пролегает через Непал, эта вершина также принадлежит Китаю.

Вершина К2, также известная как Чогори, занимает второе место в рейтинге. Ее высота составляет 8611 метров. Находится она в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая. К2 уступает Эвересту по высоте, но технически восхождение на эту гору считается более сложным.

Замыкает тройку самых высоких горных вершин Канченджанга. Высота вершины составляет 8586 метров. В топ-5 также вошли Лхоцзе и Макалу. Все эти вершины находятся в Гималаях.

Кстати, в Азии расположены не только все восьмитысячники, но и все семитысячники. Самая высокая гора за пределами Азии — Аконкагуа. Расположена она в Андах, в Аргентине. Ее высота достигает 6 962 метров.