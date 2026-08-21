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Embraer приблизилась к сертификации первой в мире системы автоматического взлета

Национальное агентство гражданской авиации Бразилии (ANAC) рассчитывает сертифицировать систему автоматического взлета Embraer уже к октябрю 2026 года. Президент ANAC Тьяго Шагас Файерштайн заявил, что процесс сертификации находится на завершающей стадии. Система получила название Embraer Enhanced Takeoff System (E2TS) и разрабатывается для семейства коммерческих самолетов E2.

Кабина пилота самолета Embraer E195-E2 / © Embraer

E2TS предназначена для автоматизации одного из важнейших моментов взлета — ротации, то есть подъема носовой части самолета перед отрывом от взлетно-посадочной полосы (ВПП). Система также оптимизирует траекторию воздушного судна на начальном этапе набора высоты.

По данным Embraer, технология позволяет сократить необходимую длину взлетной полосы и снизить нагрузку на экипаж. При этом пилоты не исключаются из процесса: они продолжают контролировать взлет и при необходимости могут вмешаться в работу автоматики.

ANAC принимало участие как в разработке системы, так и в ее сертификационных испытаниях. Ранее в этом месяце директор агентства Роберто Онорато сообщил CNN Brasil, что специалисты регулятора наблюдали за испытаниями E2TS в условиях бокового ветра, оценивая как работу системы, так и реакцию пилотов.

В стратегическом плане ANAC на 2026 год разработка сертификационных требований для E2TS также обозначена как одно из приоритетных направлений работы агентства в области сертификации воздушных судов.

Embraer впервые представила E2TS на международном авиасалоне в Фарнборо в 2024 году. В компании считают, что более точное управление моментом ротации и последующим набором высоты позволит самолету эффективнее использовать свои взлетные характеристики. Это особенно важно для аэродромов, где длина ВПП или другие эксплуатационные ограничения не позволяют полностью реализовать потенциальную взлетную массу самолета. В таких условиях E2TS может дать возможность взять на борт дополнительную полезную нагрузку или больше топлива.

По оценке Embraer, при эксплуатации из лондонского аэропорта Лондон-Сити технология способна увеличить дальность полета самолета семейства E2 примерно на 650 километров.

Бразильский регулятор уже обсуждает новую технологию с авиационными властями США и Европы. При этом сертификация в Бразилии должна стать первым этапом: для эксплуатации самолетов с E2TS в других странах операторам потребуется получить соответствующее одобрение местных регуляторов.