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«Хаббл» и «Джеймс Уэбб» получили новое изображение галактики «Черный Глаз»
Иногда даже самые мощные космические телескопы работают сообща, чтобы получить по-настоящему впечатляющие результаты. Недавно астрономы объединили наблюдения, выполненные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», создав составное изображение удивительной галактики Мессье 64, более известной как галактика Черный Глаз».
Галактика «Черный Глаз» — необычная спиральная галактика, расположенная примерно в 17 миллионах световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники.
Галактику обнаружили в 1779 году. Она находится на значительном удалении от других галактик и известна своим загадочным «взглядом». Такой эффект создает характерная структура ее пылевых и газовых облаков, формирующая темную область вокруг яркого центрального ядра. Но по-настоящему необычной M64 делает движение вещества внутри нее. В отличие от большинства спиральных галактик, газ во внешних областях вращается в противоположном направлении относительно газа и звезд, расположенных ближе к центру. Это создает крайне необычную динамику и придает галактике ее характерный облик.
Чтобы получить новое составное изображение M64, астрономы объединили наблюдения в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, выполненные «Джеймс Уэбб», с данными «Хаббл» в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.
Новый снимок наглядно показывает, что даже самые современные космические телескопы не столько конкурируют друг с другом, сколько дополняют возможности друг друга. Каждый из них способен увидеть особенности космических объектов, недоступные другому инструменту.
Это особенно актуально накануне начала полноценной научной работы следующей крупной космической обсерватории NASA — космического телескопа имени Нэнси Грейс Роман. Совместные наблюдения «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» демонстрируют, насколько ценным может быть одновременное использование разных инструментов для изучения одних и тех же объектов.
И хотя новое изображение M64 стало результатом работы передовых космических технологий, галактика «Черный Глаз» остается популярной целью и для астрономов-любителей. При благоприятных условиях ее можно увидеть даже в небольшой любительский телескоп.
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