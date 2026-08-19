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«Хаббл» и «Джеймс Уэбб» получили новое изображение галактики «Черный Глаз»

Иногда даже самые мощные космические телескопы работают сообща, чтобы получить по-настоящему впечатляющие результаты. Недавно астрономы объединили наблюдения, выполненные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», создав составное изображение удивительной галактики Мессье 64, более известной как галактика Черный Глаз».

Новое изображение галактики «Черный Глаз» / © NASA, CSA, ESA, F. Belfiore (European Southern Observatory – Germany), J. Lee (Space Telescope Science Institute), A. Leroy (The Ohio State University), and D. Thilker (The Johns Hopkins University); Processing: Gladys Kober (NASA / Catholic University of America))

Галактика «Черный Глаз» — необычная спиральная галактика, расположенная примерно в 17 миллионах световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники.

Галактику обнаружили в 1779 году. Она находится на значительном удалении от других галактик и известна своим загадочным «взглядом». Такой эффект создает характерная структура ее пылевых и газовых облаков, формирующая темную область вокруг яркого центрального ядра. Но по-настоящему необычной M64 делает движение вещества внутри нее. В отличие от большинства спиральных галактик, газ во внешних областях вращается в противоположном направлении относительно газа и звезд, расположенных ближе к центру. Это создает крайне необычную динамику и придает галактике ее характерный облик.

Чтобы получить новое составное изображение M64, астрономы объединили наблюдения в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, выполненные «Джеймс Уэбб», с данными «Хаббл» в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Новый снимок наглядно показывает, что даже самые современные космические телескопы не столько конкурируют друг с другом, сколько дополняют возможности друг друга. Каждый из них способен увидеть особенности космических объектов, недоступные другому инструменту.

Это особенно актуально накануне начала полноценной научной работы следующей крупной космической обсерватории NASA — космического телескопа имени Нэнси Грейс Роман. Совместные наблюдения «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» демонстрируют, насколько ценным может быть одновременное использование разных инструментов для изучения одних и тех же объектов.

И хотя новое изображение M64 стало результатом работы передовых космических технологий, галактика «Черный Глаз» остается популярной целью и для астрономов-любителей. При благоприятных условиях ее можно увидеть даже в небольшой любительский телескоп.