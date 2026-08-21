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Главные причины вырубки лесов в XXI веке
С 2001 по 2023 год люди ежегодно вырубали в среднем 5,6 миллиона гектаров леса. Главная причина — сельское хозяйство. На инфографике показано, производство каких товаров стало основной причиной вырубки лесов.
Главной причиной вырубки лесов была говядина. Спрос на нее рос, а для крупного рогатого скота нужны пастбища. Ежегодно ради этого уничтожалось около 2,3 миллиона гектаров леса.
Еще одна значимая причина — масличные культуры. Сильнее всего леса пострадали из-за сои и пальмового масла. Наиболее активно на эти нужды леса уничтожали в первое десятилетие XXI века.
Лесное хозяйство и зерновые поделили третье место. На производство древесины и бумаги пришлось около 12 процентов вырубленных лесов. Близкий показатель был и у выращивания зерновых.
Некоторые регионы мира пострадали сильнее остальных. Например, больше половины вырубленных лесов ради говядины пришлось на Бразилию. А леса Индонезии, например, чаще страдали из-за пальмового масла.
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