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Рейтинг: крупнейшие города мира (1950–2100)

За 150 лет привычные городские гиганты поднимаются на вершину рейтинга, уступают позиции и сменяются новым поколением мегаполисов.

Рейтинг: крупнейшие города мира (1950–2100) / © Visual Capitalist

На этой визуализации представлены 15 самых населенных городов мира в период с 1950 по 2100 год. Рейтинг составлен на основе оценок численности населения Европейской комиссии (JRC), представленных через Our World in Data. Границы городов определялись по единой методике с использованием спутниковых снимков и данных о численности населения.

В рейтинге 1950 года лидировал Токио с населением 12,6 миллионов человек. Второе место занимал Нью-Йорк — 9,3 миллиона жителей.

«Большое яблоко» было далеко не единственным западным мегаполисом того времени. Более половины из 15 крупнейших городов мира в 1950 году находились в Европе или Америке. В их число входили Лондон (7,9 миллиона человек), Москва (5,5 миллиона) и Париж (5,4 миллиона).

В последующие десятилетия расстановка сил начала быстро меняться. К 1975 году Лондон выбыл из первой десятки, а Париж (7,4 миллиона) и Лос-Анджелес (7,7 миллиона) также опустились в рейтинге.

Вторая половина XX века ознаменовалась и стремительным ростом латиноамериканских мегаполисов — прежде всего Сан-Паулу и Мехико. К 2000 году они уже обошли Нью-Йорк и стали крупнейшими по численности населения городами Западного полушария.

К 2000 году верхние позиции мирового рейтинга практически полностью заняли азиатские мегаполисы.

Токио сохранил лидерство с населением 30,3 миллиона человек. Гуанчжоу поднялся на третью строчку с 19 миллионами жителей, а Нью-Дели занял шестое место, насчитывая 18 миллионов человек.

Согласно прогнозу, к 2100 году первое место в рейтинге займет Дакка с населением около 55 миллионов человек. За ней последуют Джакарта — 49,7 миллиона и Карачи — 43,7 миллиона.

Токио, который был крупнейшим городом мира в 1950 и 2000 годах, к концу века может опуститься на девятую позицию с 24,1 миллиона жителей.

Каир сохранит статус самого населенного города за пределами Азии — его население, как ожидается, достигнет 36,7 миллиона человек. В верхней части рейтинга окажутся и другие африканские мегаполисы: Луанда (30,7 миллиона), Дар-эс-Салам (20,1 миллиона) и Лагос (17,9 миллиона).

При этом численность населения Токио, согласно прогнозу, сократится ниже уровня 1975 года. Главной причиной станет снижение рождаемости, которое будет способствовать долгосрочному сокращению населения.