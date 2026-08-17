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Олег Гончар
Олег Гончар
17 августа, 07:11
Рейтинг: +898
Посты: 2563

Единственный оригинальный гоночный самолет de Havilland DH.88 Comet получил повреждения при посадке

Единственный сохранившийся в летном состоянии оригинальный de Havilland DH.88 Comet перевернулся через нос при посадке после демонстрационного полета на авиашоу Shuttleworth Flying Proms. Пилота удалось быстро извлечь из самолета, а после медицинского обследования его выписали из больницы.

Сообщество
# авиация
# история
# самолёты
# технологии
Самолет de Havilland DH.88 Comet / © Alan Wilson via Flickr
Самолет de Havilland DH.88 Comet / © Alan Wilson via Flickr

Самолет с регистрационным номером G-ACSS, получивший имя Grosvenor House, является одним из главных экспонатов летной программы Shuttleworth Collection, ежегодно проходящей на аэродроме Олд-Уорден в графстве Бедфордшир. Окрашенный в свою оригинальную эффектную красную ливрею, самолет прославился победой в знаменитых воздушных гонках Мак-Робертсона в октябре 1934 года. Он преодолел маршрут из Англии в Австралию всего за 70 часов 55 минут, опередив занявший второе место Douglas DC-2 на 19 часов.

После демонстрационного полета в рамках мероприятия Shuttleworth Flying Proms 15 августа 2026 года этот крайне непростой в управлении при посадке гоночный самолет перевернулся через нос на травяной полосе и остановился вверх колесами.

Точный масштаб повреждений пока не установлен. Однако известно, что хвостовая часть получила серьезный удар: горизонтальное оперение заметно сместилось относительно продольной оси фюзеляжа.

Переворот через нос — хорошо известный риск для самолетов с хвостовым шасси. При такой схеме центр тяжести расположен таким образом, что даже небольшая ошибка при торможении может привести к тому, что самолет начнет вращаться вокруг основных стоек шасси и ударится носовой частью о землю. При достаточной скорости и инерции это может закончиться полным переворотом машины.

У Comet посадка особенно сложна из-за сочетания конструктивных особенностей: длинного носа, низко расположенной кабины и двух двигателей, установленных выше и перед основными стойками шасси. Впрочем, сам самолет изначально создавался исключительно ради скорости и участия в воздушных гонках, поэтому в целом считался сложной машиной для освоения. Это был скорее престижный технический проект, рассчитанный на эксплуатацию небольшим числом опытных пилотов.

Созданный под руководством главного конструктора de Havilland Артура Эрнеста Хагга, Comet стал первым британским самолетом, воплотившим основные принципы тогдашних высокоскоростных машин нового поколения. Его фюзеляж имел работающую обшивку, шасси полностью убиралось, а кабина была закрытой. Все это позволяло сформировать обтекаемый силуэт, необходимый для достижения максимальной скорости 381 километра в час и дальности почти 4800 километров.

Восстановление Grosvenor House до летного состояния началось в 1972 году и завершилось лишь в 1987-м. Самолет вновь поднялся в воздух впервые почти за 50 лет. Всего было построено пять самолетов Comet, однако до наших дней сохранились лишь два.

Второй уцелевший экземпляр — G-ACSP, получивший имя Black Magic. Именно он стал первым построенным Comet, но не смог завершить знаменитую гонку из-за проблем с двигателями. Позднее самолет продали в Португалию, где его планировали использовать для перелета из Лиссабона в Рио-де-Жанейро. Однако этим планам не суждено было сбыться: машина получила повреждения при взлете.

В Португалии Black Magic получил имя Salazar, после чего на более чем четыре десятилетия фактически исчез из поля зрения. Позднее самолет обнаружили и вернули в Великобританию. Сейчас он проходит длительную и чрезвычайно тщательную реставрацию, цель которой — вновь поднять легендарную машину в воздух.

Повреждения Grosvenor House, скорее всего, надолго выведут его из строя. Тем не менее остается надежда, что в обозримом будущем британские авиашоу снова смогут одновременно увидеть в небе оба этих уникальных гоночных самолета.

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