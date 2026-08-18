  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
18 августа, 08:27
Рейтинг: +902
Посты: 2567

Без пота и усталости: роботы готовятся побить мировые рекорды на Пекинских играх гуманоидов

Эти спортсмены не потеют, не жалуются на усталость — и уже совсем скоро могут установить новые мировые рекорды. На пекинской арене «Ледяная лента» 22 августа стартуют вторые Всемирные игры гуманоидных роботов. В этом году турнир продлится пять дней вместо трех, а соревнования будут проходить не только днем, но и вечером.

Сообщество
# Китай
# рекорды
# Роботы
# технологии
Человекоподобные роботы / © UBTech
Человекоподобные роботы / © UBTech

В программу нынешних Игр входят 51 дисциплина и 1301 матч, которые пройдут в течение пяти дней. Для сравнения, на первых Играх было 26 дисциплин и 487 матчей. В соревнованиях участвуют 666 команд и 2056 роботов из 16 стран пяти континентов. Число команд выросло на 138%, а количество роботов — в четыре раза. Свои команды выставили США, Германия, Япония и другие мировые лидеры робототехники. Бразилия, в свою очередь, сформировала сборную из пяти чемпионов Robot World Cup.

Внутри Китая в турнире участвуют 157 компаний, 641 команда и 1975 роботов — представлены практически все крупные игроки отрасли. Также в соревнованиях выступают команды 27 китайских университетов. География участников охватывает 30 провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и специальных административных районов страны.

Обновленная программа включает 30 спортивных и 21 прикладную дисциплину. Для сравнения, год назад было всего шесть соревнований, моделирующих реальные жизненные ситуации. Теперь роботы должны действовать в девяти типах реальной среды: жилых домах, отелях, на промышленных объектах, при проведении спасательных операций, в логистике, библиотеках, магазинах, офисах и на станциях зарядки электромобилей.

Две новые дисциплины призваны проверить, насколько хорошо роботы справляются с практическими задачами.

Испытание на ловкость рук включает сборку инструментов, взвешивание порошка, складывание блоков, забивание гвоздей, открывание бутылок, распаковку коробок, захват мелких предметов пинцетом и подключение кабелей. Здесь важны точность зрения на малых расстояниях, планирование движений, управление усилием и точность выполнения операций.

В «Комплексной пятерке» роботам предстоит одновременно демонстрировать ловкость, устойчиво переносить предметы и поднимать тяжелые грузы, а затем пробежать 100 метров.

Чтобы повысить требования к участникам, организаторы существенно сократили лимиты времени. Например, на дистанции 100 метров теперь дается одна минута вместо трех, на 400 метров — пять минут вместо 15, а на 1500 метров — 15 минут вместо 40.

Ужесточились и требования к автономности. Все легкоатлетические и соревновательные дисциплины должны проходить полностью автономно, без дистанционного управления. Исключение сделано только для забегов на 100 и 400 метров с препятствиями.

Изменилось и одно из правил роботизированного футбола. Гол засчитывается только в том случае, если до его взятия мяча коснулись как минимум два игрока одной команды. Таким образом организаторы намеренно хотят пресечь тактику, при которой один робот в одиночку проходит все поле и забивает гол, и стимулировать командное взаимодействие.

Иными словами, теперь проверяется не только совершенство отдельных машин, но и их способность общаться и действовать сообща.

За соблюдением правил будут следить 223 судьи — на 100 больше, чем годом ранее. Среди них 28 судей международного уровня, 75 национального и 120 судей первой категории. Кроме того, усилена арбитражная комиссия, которая должна оперативно рассматривать спорные ситуации.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Мир глазами руконожки
Зануда
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Великий космологический кризис: почему старая модель Вселенной больше не работает
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Что такое геном человека и что такое человек?
Sistema Gallery
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Дамба: комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга
Библиотека Друзей
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Удивительная жизнь легендарного Жак-Ива Кусто: его судьба, изобретения и наследие
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Растения-космонавты
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Как эволюция радиофизики изменила Homo Sapiens
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Голоса Севера. Как этнографы изучали и документировали культуры народов Арктики
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пионеры аэрофотосъемки в археологии
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 августа, 12:38
Илья Гриднев

Гигантские крокодилы господствовали в пищевых цепях миоцена в Южной Америке

Палеонтологи проанализировали кости древних копытных, живших в Южной Америке более 10 миллионов лет назад, и обнаружили на них следы укусов гигантских крокодилов. Это первое доказательство, что огромные размеры позволяли крокодилам успешно охотиться даже на тонных травоядных.

Палеонтология
# крокодилы
# миоцен
# окаменелости
# Южная Америка
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
17 августа, 12:59
Марк Чернов

Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.

Биология
# генетика
# коллективное поведение
# муравьи
# насекомые
# осы
# пчелы
# эволюция
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
17 августа, 12:59
Марк Чернов

Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.

Биология
# генетика
# коллективное поведение
# муравьи
# насекомые
# осы
# пчелы
# эволюция
17 августа, 06:33
Мария Азарова

У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном

У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.

Медицина
# висцеральный жир
# гормоны
# здоровье
# кофе
# кофеин
# мужчины
# тестостерон
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сибирские змейки на дипольных магнитах помогут управлять поляризацией протонов в коллайдере NICA

    17 августа, 17:10

  2. Новый алгоритм позволил синхронизировать устройства без GPS и ведущего узла

    17 августа, 15:00

  3. Животные научились расщеплять бактериальный «биопластик» сотни миллионов лет назад

    17 августа, 13:48

  4. Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

    17 августа, 12:59
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Рекламная Компания
1 минута назад
А что не так с Усраиной? Женщина может получать высшее образование, занимать высокие должности, одеваться как пожелает и фактически быть "главой"

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Сергей Лунёв
32 минуты назад
Иран, Йемен и Бутан - это 48-часовые рабочие недели, то есть 6-дневки, завидовать нечему с их лидерству по отпускам и праздникам. А вот Бахрейн да,

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Сергей Макс
2 часа назад
Надо вернуть нашу касатку, они же требуют возврата панд...

Кадры, которые меняют взгляд на жизнь в океане: названы финалисты премии Ocean Photographer of the Year 2026

Владимир Городецкий
3 часа назад
Допустим, они опровергли влияние гаплодиплоидии. Но на основании чего они пришли к своим выводам о влиянии анатомических деталей и навыков:

Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

Владимир Городецкий
4 часа назад
Получается, разницу сделали те 18% мужчин, которым нравится зад? Ну, ок.

Женские ягодицы оказались более стабильным предпочтением мужчин, чем грудь

Сергей Сергеевич
5 часов назад
Sergey, в среднем стрелковая рота переднего края теряла в сутки 10-15 убитыми и 15-20 ранеными. В среднем, понимаете?в среднем, но теряла! Сидение в обороне

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Евгений Пятаев
5 часов назад
Китайским чиновникам тоже надо как-то легально зарабатывать (наверное , кто-то из родственников владеет строительной фирмой или изготавливает

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Евгений Пятаев
5 часов назад
Вот , что значит забота о своих гражданах а у нас в РФ , как показывают по ТВ в некоторых населённых пунктах простейший мост через речку не могут

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Павел Белов
5 часов назад
Алексей, а ведь вы правы, чёрт возьми! Ох уж эти либерасты, совсем распоясались. Такой бред удумали, что женщинам в Норвегии лучше, чем в Афганистане,

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Sergey Gorovoy
8 часов назад
шикарные фото! индонезийская охота на касатку - отвал башки!

Кадры, которые меняют взгляд на жизнь в океане: названы финалисты премии Ocean Photographer of the Year 2026

Алексей Волошин
8 часов назад
Гарик, пока в Китае был социализм (как в СССР), они голодали.

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Алексей Волошин
8 часов назад
Олег, что долго они 300 метров по высоте набирают. За час триста метров вверх набирается. Вниз за полчаса.

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Николай Жильцов
10 часов назад
Михаил, я не коверкал, это обычная опечатка. И тем не менее, претензию по поводу желтушного заголовка это никак не снимает.

Загадочные знаки на древних воротах в Ливии удалось расшифровать

Dimitrocen Vbnz
10 часов назад
Только на основе четырёх фрагментов повреждённых черепов травоядных были сделаны выводы о доминировании пурусзавра во всей пищевой цепи Южной

Гигантские крокодилы господствовали в пищевых цепях миоцена в Южной Америке

Арчибальд Залетный
10 часов назад
Не проще ли и дешевле школу перенести ближе к деревне?

Новый китайский лифт высотой 288 метров сократил путь в горы с шести часов до 30 минут

Сергей Сергеевич
11 часов назад
Если всё так серьезное поставлено на ,,работе,, для чего тогда нас на вертолетах закидывали за ипы и Лызыки на несколько недель ещё дальше? Я был

Случай на 14-м измерительном пункте

Сяоми Редми
12 часов назад
И комментарии интересные)

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

Сяоми Редми
12 часов назад
Андрей, так что теперь - голову не закрывать?

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

Сергей Сергеевич
12 часов назад
Какая лавина?! Вы о чём? Какой внутренний раздор когда все рядом шли ! Прочитайте результаты вскрытия всех и подумайте. Все были изувечены, у

Гибель группы Дятлова: наша версия

Сергей Сергеевич
13 часов назад
Что то в этом есть: коллапс волновой функции, наблюдаемая вселенная и сторонний наблюдатель, осознанное осознание сознания. Возникшая когда то

Может ли Вселенная обладать сознанием с точки зрения науки

Самые обсуждаемые