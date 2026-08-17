Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX установила новый рекорд по минимальному интервалу между двумя орбитальными запусками
SpaceX продолжает устанавливать рекорды в космонавтике. Компания Илона Маска запускает ракеты гораздо чаще любой другой организации и одновременно управляет крупнейшей в истории спутниковой группировкой — широкополосной сетью Starlink, которая насчитывает уже почти 11 000 спутников и продолжает расти.
Вечером в субботу, 15 августа, SpaceX установила новый рекорд по минимальному интервалу между двумя орбитальными запусками. Две ракеты Falcon 9 стартовали с разницей всего в 38 минут, побив предыдущий рекорд компании, установленный 31 августа 2024 года во время двух последовательных запусков Starlink. Тогда интервал составлял 65 минут — на 27 минут больше.
Первый запуск состоялся в 21:12 по восточному времени США со станции Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Ракета вывела на низкую околоземную орбиту восемь спутников для телекоммуникационной компании Globalstar из Луизианы. Все восемь аппаратов были успешно выведены на орбиту. Их отделение от разгонного блока продолжалось около шести минут и началось через 56,5 минуты после старта, сообщила SpaceX в социальных сетях.
Пока одна Falcon 9 выводила спутники Globalstar на низкую околоземную орбиту, другая ракета стартовала с базы Космических сил США Ванденберг на центральном побережье Калифорнии. Ее запуск состоялся в 21:50 по восточному времени США и положил начало секретной миссии USSF-366 для Космических сил США.
О миссии USSF-366 известно крайне мало, что неудивительно, учитывая ее засекреченный характер. Тем не менее специалисты по космическим запускам смогли сделать некоторые предположения на основе имеющейся информации.
Возможно, речь идет о партии засекреченных спутников на низкой околоземной орбите для одного из государственных ведомств США, созданных на базе спутниковой платформы SpaceX Starshield. К такому выводу специалисты пришли, в частности, сопоставив зоны падения отделяющихся частей ракеты с аналогичными зонами предыдущих запусков Starlink Group 15.
Starshield — проект SpaceX, в рамках которого модифицированные версии спутников Starlink используются для выполнения задач национальной безопасности в интересах правительства США.
Когда и где именно верхняя ступень ракеты выведет полезную нагрузку USSF-366, пока неизвестно. Описание миссии на сайте SpaceX этой информации не раскрывает. Кроме того, компания завершила прямую трансляцию вскоре после посадки первой ступени — это обычная практика при выполнении секретных запусков в интересах национальной безопасности.
Обе миссии завершились успешной посадкой первых ступеней.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации
Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.
У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Десять месяцев в Антарктиде показали: главная угроза для экипажа на Марсе — не одиночество, а избыток общения
Десятимесячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частые взаимодействия в замкнутом пространстве не сближают команду, а провоцируют рост недоверия, конфликты и падение продуктивности. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главными психологическими угрозами для экипажей будущих марсианских миссий.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 6)
28 Апреля, 2022
Сахарный пузырь: психология панических покупок
20 Июня, 2016
Как стать пилотом
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии