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SpaceX установила новый рекорд по минимальному интервалу между двумя орбитальными запусками

SpaceX продолжает устанавливать рекорды в космонавтике. Компания Илона Маска запускает ракеты гораздо чаще любой другой организации и одновременно управляет крупнейшей в истории спутниковой группировкой — широкополосной сетью Starlink, которая насчитывает уже почти 11 000 спутников и продолжает расти.

Запуск ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Вечером в субботу, 15 августа, SpaceX установила новый рекорд по минимальному интервалу между двумя орбитальными запусками. Две ракеты Falcon 9 стартовали с разницей всего в 38 минут, побив предыдущий рекорд компании, установленный 31 августа 2024 года во время двух последовательных запусков Starlink. Тогда интервал составлял 65 минут — на 27 минут больше.

Первый запуск состоялся в 21:12 по восточному времени США со станции Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Ракета вывела на низкую околоземную орбиту восемь спутников для телекоммуникационной компании Globalstar из Луизианы. Все восемь аппаратов были успешно выведены на орбиту. Их отделение от разгонного блока продолжалось около шести минут и началось через 56,5 минуты после старта, сообщила SpaceX в социальных сетях.

Пока одна Falcon 9 выводила спутники Globalstar на низкую околоземную орбиту, другая ракета стартовала с базы Космических сил США Ванденберг на центральном побережье Калифорнии. Ее запуск состоялся в 21:50 по восточному времени США и положил начало секретной миссии USSF-366 для Космических сил США.

О миссии USSF-366 известно крайне мало, что неудивительно, учитывая ее засекреченный характер. Тем не менее специалисты по космическим запускам смогли сделать некоторые предположения на основе имеющейся информации.

Возможно, речь идет о партии засекреченных спутников на низкой околоземной орбите для одного из государственных ведомств США, созданных на базе спутниковой платформы SpaceX Starshield. К такому выводу специалисты пришли, в частности, сопоставив зоны падения отделяющихся частей ракеты с аналогичными зонами предыдущих запусков Starlink Group 15.

Starshield — проект SpaceX, в рамках которого модифицированные версии спутников Starlink используются для выполнения задач национальной безопасности в интересах правительства США.

Когда и где именно верхняя ступень ракеты выведет полезную нагрузку USSF-366, пока неизвестно. Описание миссии на сайте SpaceX этой информации не раскрывает. Кроме того, компания завершила прямую трансляцию вскоре после посадки первой ступени — это обычная практика при выполнении секретных запусков в интересах национальной безопасности.

Обе миссии завершились успешной посадкой первых ступеней.