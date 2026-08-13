Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Northrop Grumman представила пушку Raid Hunter для борьбы с роями дронов и ракетами

Компания Northrop Grumman представила Raid Hunter — новую систему противовоздушной обороны малой дальности, предназначенную для защиты военных баз и других объектов критической инфраструктуры от масштабных воздушных атак.

Northrop Grumman представила пушку Raid Hunter для борьбы с роями дронов и ракетами / © Northrop Grumman

Система с 50-миллиметровой пушкой разработана для борьбы с крылатыми ракетами, роями беспилотников и другими угрозами, способными перегрузить существующие средства ПВО.

Northrop Grumman разрабатывает Raid Hunter в ответ на дефицит эффективных средств противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Конструкция системы рассчитана на быстрое поражение сразу нескольких целей и при этом обеспечивает мобильность — комплекс можно оперативно перебросить и развернуть там, где в данный момент требуется защита.

Raid Hunter объединяет технологию автоматической пушки Chain Gun от Northrop Grumman, высокоточные управляемые 50-миллиметровые боеприпасы и сетевой комплекс управления. Система рассчитана на взаимодействие с другими средствами обороны и координацию огня по воздушным целям различных типов.

По словам разработчиков, комплекс способен отражать смешанные атаки, в которых одновременно используются крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и другие современные средства нападения. Большой боекомплект и возможность быстрой перезарядки дополняют пушку высокой скорострельности. Такое сочетание должно позволить операторам противостоять масштабным атакам, не полагаясь исключительно на более дорогие средства поражения. Особенно актуальным Raid Hunter может оказаться в ситуациях, когда число приближающихся целей способно быстро исчерпать возможности имеющихся систем ПВО.

Мобильность стала одним из ключевых принципов конструкции Raid Hunter. Northrop Grumman создала систему в модульном исполнении на паллетах, что позволяет перевозить ее военно-транспортными самолетами C-130. Такой подход дает возможность перебрасывать комплекс между различными позициями по мере изменения требований к обороне. Кроме того, компания планирует создать версии для установки на транспортные средства и в стандартные контейнеры, что предоставит военным дополнительные варианты развертывания.

Модульная конструкция может сделать Raid Hunter особенно полезным там, где строительство стационарных объектов ПВО нецелесообразно или невозможно. Одновременно она позволяет адаптировать систему к различным условиям применения.