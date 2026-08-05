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Boeing 737-7 получил первое разрешение на коммерческую эксплуатацию
После многих лет разработки, тысяч часов испытательных полетов и беспрецедентно жесткого контроля со стороны регуляторов самый компактный представитель семейства Boeing 737 MAX наконец получил «зеленый свет» для выхода на рынок.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 3 августа выдало Boeing обновленный сертификат типа на самолет 737-7, официально разрешив его коммерческую эксплуатацию. Таким образом завершился почти десятилетний путь, сопровождавшийся многочисленными техническими и нормативными препятствиями.
Для переживающего непростой период американского авиастроительного гиганта это событие имеет особое значение. Однако, несмотря на долгожданную сертификацию, пассажиры смогут воспользоваться новым лайнером еще не скоро. Первый заказчик модели — авиакомпания Southwest Airlines — пока не планирует выполнять коммерческие рейсы на Boeing 737-7 как минимум до 2027 года.
Boeing 737-7 задуман как универсальный и экономичный самолет для авиакомпаний. В стандартной двухклассной компоновке он рассчитан на перевозку от 135 до 160 пассажиров, что меньше, чем у более крупных модификаций — 737-8, 737-9 и пока еще не сертифицированного 737-10. Однако меньшая вместимость компенсируется увеличенной дальностью полета.
Максимальная дальность Boeing 737-7 составляет 7 040 километров — примерно на 10% больше, чем у остальных представителей семейства MAX.
Как и другие самолеты этой линейки, 737-7 расходует на 20% меньше топлива, снижает выбросы углекислого газа и почти вдвое уменьшает уровень шума по сравнению с предыдущими поколениями узкофюзеляжных лайнеров Boeing.
Процесс получения сертификата для Boeing 737-7 оказался одним из самых сложных в современной истории гражданской авиации.
Первый испытательный полет Boeing 737-7 состоялся еще в 2018 году, однако дальнейшая программа неоднократно откладывалась. После катастроф самолетов семейства 737 MAX в 2018 и 2019 годах вся программа оказалась под пристальным вниманием авиационных властей по всему миру, а подход Boeing к проектированию воздушных судов подвергся масштабной проверке.
Кризис 737 MAX начался после двух трагических авиакатастроф: рейса Lion Air 610 в октябре 2018 года и рейса Ethiopian Airlines 302 в марте 2019-го. В общей сложности эти происшествия унесли жизни 346 человек и привели к длительной приостановке эксплуатации самолетов семейства. Дополнительные сложности создала пандемия COVID-19, а также вступление в силу новых, значительно более строгих требований к сертификации гражданских воздушных судов в США.
В ходе испытаний инженерам пришлось решить целый ряд технических проблем, включая полную переработку системы противообледенения двигателей после выявления риска их перегрева во время летных тестов.
После получения сертификата Boeing обновила свое производственное разрешение, включив в него модель 737-7. На заводах компании уже ведется доработка ранее собранных самолетов до окончательной серийной конфигурации.
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