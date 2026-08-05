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5 августа, 07:23
Мария Азарова
12

Мягкий клещ, переносящий возвратный тиф, укусил человека прямо у него дома

❋ 5.1

Американец заразился клещевым возвратным тифом после укуса мягкого клеща, которого обнаружил у себя дома. Паукообразное было переносчиком Borrelia turicatae — основного возбудителя клещевого возвратного тифа на юге США. Этот случай, по словам ученых, показал: заражение может происходить не только во время поездок на природу, но и в жилых домах.

Медицина
# Клещ
# клещи
# тиф
# членистоногие
Клещ
Аргасовые клещи считаются одной из самых опасных разновидностей иксоидных клещей / © media.eol.org, PaulT

Возбудитель возвратного тифа циркулирует между мягкими клещами Ornithodoros turicata и дикими позвоночными животными. В отличие от привычных иксодовых клещей, эти паукообразные питаются очень быстро — иногда всего за 15-90 минут, преимущественно ночью. Поэтому большинство людей не замечают момент укуса.

Болезнь получила название возвратного тифа потому, что приступы высокой температуры возникают волнами: после нескольких дней улучшения симптомы могут снова возвращаться. Раньше такие инфекции связывали главным образом с пещерами, лесными хижинами и сельской местностью, где обитают грызуны — естественные хозяева клещей. В последние годы зараженных O. turicata все чаще находят в городских парках и зеленых зонах.

Новый случай из Техаса стал одним из первых убедительных свидетельств того, что контакт с переносчиком может произойти прямо в жилом помещении. Пациент обнаружил присосавшегося клеща в марте 2024 года. Паразит оказался живым и успел напитаться кровью. Его отправили в Техасский департамент здравоохранения, а затем в Медицинский колледж Бейлора для исследования.

Медики определили вид клеща по морфологическим признакам: оказалось, человека укусила нимфа O. turicata, то есть паукообразное находилось в промежуточной стадии развития между личинкой и взрослой особью. В лаборатории исследователи наблюдали за ней еще три недели, после чего клещ перелинял и превратился во взрослого самца. Это подтвердило, что он успел полноценно завершить одну из стадий жизненного цикла уже после укуса человека.

Исследователи решили выяснить, был ли клещ заражен. Для этого ему дали возможность питаться на лабораторной мыши. Уже через четыре дня в крови животного под микроскопом обнаружили спирохеты — характерные спиралевидные бактерии рода Borrelia.

После удалось выделить живую культуру возбудителя, а затем полностью секвенировать его геном с использованием технологий короткого и длинного чтения ДНК. Филогенетический анализ подтвердил, что обнаруженная бактерия относится именно к виду Borrelia turicatae. Полученный штамм оказался наиболее близок к другим изолятам, ранее найденным у людей и клещей в Техасе.

Что касается самого пациента, то примерно за три недели до того, как он обнаружил клеща, начались повторяющиеся приступы высокой температуры до 40 градусов, озноб, сильная усталость, головная боль, тошнота и мышечные боли. Позже появилась обширная сыпь на руках, ногах, груди, животе и шее. Еще через несколько дней у мужчины развился паралич Белла — поражение лицевого нерва, которое ранее тоже встречалось при клещевом возвратном тифе.

Несмотря на несколько обращений за медицинской помощью и госпитализацию, врачи изначально не смогли установить истинную причину заболевания. Сначала симптомы объяснили вирусной инфекцией, потом заподозрили последствия сотрясения мозга из-за падения, позднее — риккетсиоз и мышиный тиф. Пациент получал доксициклин, однако прекратил прием антибиотика через четыре дня.

Лабораторные исследования тоже не помогли сразу поставить правильный диагноз. Анализы оказались отрицательными на грипп, Covid-19, стрептококковую инфекцию, сифилис, вирус Западного Нила, риккетсиозы и мышиный тиф. Первый этап тестирования на болезнь Лайма оказался положительным, но впоследствии ее не подтвердили.

После того как зараженного клеща нашли и исследовали, специалисты предположили, что мужчина перенес именно клещевой возвратный тиф. Архивный образец сыворотки крови направили в Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Там удалось обнаружить антитела к белку rGlpQ — специфическому диагностическому антигену боррелий, вызывающих возвратный тиф. Этот белок позволяет отличить инфекцию от болезни Лайма, поскольку у возбудителей лайм-боррелиоза он отсутствует. Получить повторный образец крови медики уже не смогли, тем не менее совокупность клинических симптомов, лабораторных данных и обнаружение зараженного клеща позволила считать этот диагноз наиболее вероятным.

Откуда именно клещ попал в квартиру — неизвестно. Пациент не выезжал за пределы Техаса, но регулярно посещал городские парки. Вероятно, паразит мог попасть домой на одежде, а присосаться уже в квартире. Не исключено и существование локального очага клещей в самом здании.

Мягкие клещи способны жить более 10 лет, за всю свою жизнь питаются кровью более 15 раз и могут передавать возбудителя потомству. По мнению авторов отчета, при повторяющихся приступах лихорадки у людей, особенно в регионах, где встречаются O. turicata, клещевой возвратный тиф следует включать в список возможных диагнозов даже в тех случаях, когда пациент не выезжал на природу.

Исследование опубликовано в журнале Open Forum Infectious Diseases.

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Медицина
# Клещ
# клещи
# тиф
# членистоногие
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