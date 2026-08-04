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Китай предложил стратегию глубинного ядерного удара для защиты Земли от опасных астероидов

Китайские исследователи предложили новый концепт планетарной обороны: сначала создать глубокий кратер в приближающемся астероиде, а затем опустить в него ядерный боезаряд и подорвать его под поверхностью. Такой метод, по расчетам авторов, способен либо полностью разрушить, либо существенно отклонить астероид диаметром около 100 метров еще до того, как он станет катастрофической угрозой для Земли.

Художественное изображение астероида / © Getty Images

В новой работе группа под руководством исследователя Сяовэя Вана описала двухэтапную схему защиты планеты, получившую название «режим пролета с предварительным заглублением и последующим подрывом».

Вместо одного разрушительного столкновения китайские ученые предлагают использовать автоматическую беспилотную связку из двух аппаратов.

Сначала тяжелый металлический пенетратор на высокой скорости врезается в астероид и формирует кратер глубиной до 30 метров. Спустя несколько секунд второй космический аппарат опускает в образовавшуюся полость ядерный заряд мощностью три мегатонны и производит подрыв изнутри. По оценкам авторов, такой заряд примерно соответствует мощности двухсот бомб, сброшенных на Хиросиму.

Подземный взрыв на глубине около 30 метров значительно увеличивает передачу энергии астероиду. Для объекта диаметром около одного километра такое решение, по расчетам, обеспечивает примерно втрое большее отклонение траектории, чем взрыв на поверхности.

Если же речь идет об астероиде диаметром около 100 метров, то подземный взрыв мощностью три мегатонны способен полностью испарить его, превратив в облако безвредной космической пыли.

Авторы исследования отмечают, что обычные химические взрывчатые вещества уступают по эффективности даже кинетическому удару космического аппарата. Ядерный взрыв, напротив, обеспечивает на порядок более высокую энергию воздействия и значительно расширяет возможности человечества по отклонению или уничтожению опасных небесных тел.

Несмотря на впечатляющий потенциал, применение ядерных зарядов против астероидов связано с рядом сложнейших инженерных задач.

Прежде всего потребуются сверхтяжелые ракеты-носители, способные доставлять массивные полезные нагрузки в дальний космос. Кроме того, особую проблему представляют так называемые «астероиды-кучи щебня» — рыхлые объекты, состоящие из множества слабо связанных между собой обломков. В таком случае энергия взрыва может частично поглотиться внутренней структурой астероида либо расколоть его на рой опасных радиоактивных фрагментов, продолжающих движение к Земле.

Именно поэтому ученые пытаются создать средство защиты заранее — построить молот еще до того, как появится гвоздь.