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Вертолет Black Hawk впервые запустил и взял под управление сразу несколько боевых беспилотников
Армия США завершила масштабную серию летных испытаний, в ходе которых вертолет H-60M Black Hawk впервые продемонстрировал возможность запуска и одновременного управления несколькими беспилотными аппаратами, стартующими непосредственно с борта вертолета.
Испытания проходили в течение трех дней в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Они стали очередным шагом в развитии возможностей армейской авиации, позволяя вертолетам действовать на большем удалении от линии фронта и оставаться вне зоны поражения средств ПВО, сохраняя при этом способность поражать цели в глубине обороны противника.
Модернизированный H-60M Black Hawk способен запускать и одновременно управлять несколькими беспилотными аппаратами через единую сетевую архитектуру. Это позволяет экипажу выполнять задачи, оставаясь на безопасном удалении от вражеской обороны.
Помимо запуска беспилотных аппаратов, модернизированный H-60M Black Hawk выполняет функции воздушного коммуникационного узла, обеспечивая обмен данными между авиацией и наземными подразделениями.
Интегрированная сетевая система позволяет координировать действия различных сил на поле боя и поддерживать устойчивую связь между авиацией и сухопутными войсками на больших расстояниях.
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